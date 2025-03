La autovía que une Málaga con Córdoba se llama A-45, pero debería llamarse la carretera de la copla. Avanzas kilómetro a kilómetro, a partir ... de Antequera, y vas a dejando, a un lado y a otro, pueblos famosos porque los cantaron Concha Márquez Piquer o Miguel de Molina: Lucena, Cabra, Puentegenil, Montilla. Es una buena autovía, de las modernas, con el asfalto aceptable. Nada que ver con la llamada autovía de Andalucía, que, a partir de Córdoba, camino de Despeñaperros, es un infierno de baches y badenes. He circulado por ella con lluvia, emparedado entre camiones, y daba miedo tanto salto y tanto riesgo de hacer aquaplaning en cualquier frenazo.

No es de extrañar que los viajeros entre Madrid y Sevilla prefieran circular por nuestras autovías A-5 y A-66, aunque en algunos tramos también empiezan a convertirse en badenes con el asfalto cuarteado. El gobierno ha conseguido que no paguemos peaje en las autovías, y eso está muy bien. El problema es de dónde vamos a sacar dinero para mantenerlas. Hay tramos repartidos por España en los que debes circular por el carril izquierdo todo el rato si no quieres sufrir un traqueteo insoportable. Y luego están los kilómetros infernales, como en Pedrafita do Cebreiro, en la A-6 entre Madrid y A Coruña, donde los talleres del pueblo no dan abasto arreglando las ruedas de quienes sufren la autovía.

Pero la carretera de la copla es distinta. El paisaje entretiene mucho, inspira conceptos elevados, adjetivos y sustantivos estupendos de literato de ocasión: majestuoso, inmensidad, lontananza, aceitunero, altivo y expresiones de parecido jaez: los pueblos blancos salpican la llanura, alfombran la ladera, reflejan cegadores la luz de la mañana… Pero todo esto es posible porque se circula con tranquilidad, sin saltos inesperados, con poco tráfico. En fin, una cómoda autovía.

Antes de que nos pueda el cansancio y se disipen las emociones, nos detenemos en un área de servicio. A nuestro lado, aparca una furgoneta con dos matrimonios catalanes de excursión por Andalucía. Entramos a la vez. Pido un café solo para que me estimule y mantenga el espíritu lírico. Los catalanes piden un Cacaolat y se produce una divertida situación, un diálogo de besugos que parece escrito para una de esas películas de moda sobre los apellidos y las diferencias regionales. Así que un caballero pide un Cacaolat con acento catalán cerrado y el camarero no entiende y pregunta: «¿Una Cocacola quiere usted?». El cliente repite lo de Cacaolat, pero con las vocales tan nasalizadas que el barman pone cara de morder limones y hace un nuevo intento de traducción: «¿Un Colacao, verdad?». El catalán se desespera, escribe Cacaolat en una servilleta y el hostelero se lleva las manos a la cabeza: «¿Claro, cómo iba a entenderle? Aquí no tenemos de eso. Aquí, los Cacaolat se llaman Puleva».

Acabo mi café y reparo en una jarra de agua y unos vasos. Me sirvo. Desde hace dos años, es obligatorio tener agua en los bares a disposición de los clientes. Es una norma que se cumple con bastante rigor en Andalucía. En Extremadura no es tan común. Hidratado, me despido de los catalanes que apuran su Puleva y retorno a la carretera de la copla. Enfilo hacia Córdoba, en ruta hacia Azuaga y Llerena, y me pongo en situación con una lista cañí de Spotify. Es bonito escuchar 'Campanera', 'Camino verde' o Antonio Vargas Heredia: «De Puente Genil a Lucena, de Loja a Benamejí, las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti», al tiempo que vas dejando a un lado de la carretera Puente Genil, Lucena o Benamejí alfombrando la ladera, salpicando la llanura.