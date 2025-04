La carretera Badajoz-Cáceres sigue con tres semáforos tras seis meses de obra

La antigua EX-100, convertida en Nacional 523 en agosto de 2019, tiene desde entonces un capítulo en su breve historia, el socavón que ... se abrió a mitad de camino a causa de las lluvias torrenciales del pasado 13 de diciembre. El martes cumplirá seis meses cortada al tráfico pesado. Al principio, la alternativa era un tortuoso desvío alternativo de 33 kilómetros por carreteras secundarias que casi todos los conductores evitaban salvo ganaderos, agricultores y otros trabajadores de la zona. Luego, el 20 de enero, reabrió la N-523 tras ser acondicionado un antiguo paso paralelo al gran socavón. Seis meses después, esta vía sigue regulada por tres semáforos mientras prosiguen varios trabajos en su firme, cada uno a su ritmo y sin que se vislumbre la vuelta a la normalidad a corto plazo.

A mitad de camino, en Puebla de Obando, hay una gasolinera Repsol y uno de sus empleados, José Antonio Macedo, afirma que la facturación ha bajado a la mitad desde que está prohibido el paso de vehículos pesados cuyos repostajes rondan entre los 600 y los 1.200 euros. «Los camiones y autobuses son nuestra fuente grande ingresos y no pasan. ¿El resto? La gente no se acaba de acostumbrar y de dos semáforos que había ahora hay tres y hace poco ha llegado a haber cuatro. La gente no quiere perder tanto tiempo, así que no quiere parar encima en una gasolinera».

Según dicen en los negocios junto a la N-523 también ha bajado el tráfico de turismos, que no quieren detenerse y prefieren recorrer más distancia por las autovías A-5 y A-66 que conectan las dos capitales de provincia. Por eso, en bar-restaurante Los Méndez de Puebla de Obando que regenta Lorenzo Pino desde 2017 también lo están notando en la caja. «Además de este negocio he invertido en el hotel Mirasierra (junto a la carretera), que lo tengo todo a punto pero a día de hoy con el socavón es absurdo abrirlo porque el restaurante lo tengo ahora al 50 por ciento al no parar camiones ni autobuses. Los clientes me lo dicen, esto es una vergüenza. Tengo varios empleados, facturas de luz y agua, seguridad social,... y no existe ni una ayuda para los perjudicados».

Ampliar Aspecto este viernes de la obra principal que se lleva a cabo en la N-523 a mitad de camino entre Cáceres y Badajoz J. v. Arnelas

Pero hay muchos más efectos en la vida de las personas que viven junto a esta carretera nacional que une los 90 kilómetros que separan Cáceres y Badajoz. Damián Pesado, septuagenario de Puebla de Obando que debe ir al oncólogo en el Hospital Universitario de Badajoz regularmente, decía este viernes que esa visita al médico que solía hacer en autobús de línea cada vez es más complicada. «Este mes he tenido que ir tres veces. Ayer tenía revisión con el oncólogo y el urólogo y antes había autobuses que hacían dos viajes para allá y otros dos para acá, pero ahora como no pueden circular han puesto un microbús que solo hace una ruta y con menos plazas. Si la consulta se alarga y lo pierdo me tengo que gastar 60 euros en un taxi».

Dos obras casi sin gente

En la Delegación del Gobierno no hablan de «socavón» sino de la «construcción de un puente» que fue arrasado por el agua que traía aquel fatídico día el arroyo La Troya. Según su último informe, de finales de mayo, las nuevas vigas acababan de ser colocadas. En cuanto al último plazo de fin de obra dado en abril por el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, este se refirió al «verano» sin poder concretar mucho más.

Sin contar con los trabajos de conservación de la carretera, que a menudo cortan un tramo en un carril y hay que esperar a que el operario dé paso, la N-523 tiene ahora tres obras en marcha reguladas por semáforos, aunque solo en una de ellas, la de la construcción del puente arrasado, se aprecia cierta intensidad en los trabajos.

Saliendo desde Badajoz hacia Cáceres, el primer punto donde el conductor ralentiza su marcha es en el kilómetro 59, donde se empiezan ver señales amarillas provisionales antes de aparecer el primer semáforo justo a la altura del arroyo Guerrero, donde la borrasca de diciembre también afectó al firme y se produjo la erosión del relleno y desprendimiento de parte de la carretera, que tiene un carril cortado hace seis meses. Una excavadora y una sola persona había este viernes trabajando en el refuerzo de este tramo de casi un kilómetro de longitud.

El siguiente semáforo no estaba a principios de año, pero en la actualidad obliga a detenerse nada más superar la Roca de la Sierra a la altura del restaurante Los Sauces, en el kilómetro 48. En este caso también hay que reforzar la calzada que pasa sobre el arroyo La Troya pues el carril derecho en dirección a Cáceres está hundido. Este viernes por la mañana nadie trabajaba en este tramo que no llega a medio kilómetro. Se veía una montaña de tierra, la señalética de obra y poco más.

En apenas un minuto toca detenerse otra vez. Las señales amarillas reaparecen, esta vez con luces en los vértices de las triangulares, conos y 'newjerseys' blancos y rojos. Hay otro aviso de un nuevo semáforo y la velocidad máxima se reduce a treinta kilómetros por hora para pasar junto a la obra de construcción del nuevo puente, donde se aprecia mayor actividad. Este viernes una grúa movía materiales sobre una plataforma que ya ha sido reconstruida, así como los dos cilindros varios metros más abajo que sirven de aliviaderos y que en diciembre colapsaron, lo que causó el derrumbe de la carretera provocando un agujero de unos cincuenta metros de longitud y la inhabilitación de la vía. En la mediodía del viernes la cola tras uno de estos semáforos alcanzaba la veintena de vehículos en fila.

Como se sabe, desde enero el paso de vehículos pesados (más de tres toneladas y media) está prohibido, pero en ocasiones circulan camiones, según explicaron a este diario habituales de esta ruta, pese a que existen cámaras de vigilancia para detectar esta infracción. «Suelen ser extranjeros que o bien no saben o no entienden los carteles que avisan de que no pueden pasar, o que les da igual pagar la multa porque dar un rodeo les sale más caro. Esto es un trastorno para todos y nadie ve aún el fin», lamenta Macedo, trabajador de la gasolinera.