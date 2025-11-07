Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16 La baliza V-16 será de uso obligatorio a partir del 1 de enero

Judith Rueda Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:48

La baliza V-16 se convertirá en un requerimiento para todos los conductores españoles a partir del 1 de enero, por lo que la línea de supermercados Carrefour ha lanzado su propia baliza, homologada por la DGT. La baliza estará disponible para compra en todos sus hipermercados: Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco, gasolineras Carrefour y Moeve (Cepsa) y en su tienda online.

Para comprobar que la baliza cumpla con los requisitos mínimos se puede revisar si el modelo clasifica dentro de la lista de marcas y modelos homologados de la web de la DGT. Además según declaraciones de la subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, las V-16 deberán ir marcadas en la tulipa con el nombre del Servicio Técnico de Homologación de Ensayos y el númeor de informe de ensayos.

El precio habitual de esta señal, según datos de la OCU, se sitúa entre 40 y 50 euros. En el caso de la ofertada por la empresa Carrefour, especifica que tendrá un descuento para socios de 10 euros.

¿Qué pasa si no llevas la señal?

Actualmente sigue habiendo un alto porcentaje de conductores españoles que utilizan la señalización triangular, un 88%, según datos de un estudio realizado por Osram. No llevar la señal certificada despues del 1 de enero puede acarrear multas de hastas 200 euros, aún incluso por motivos de desconocimiento.