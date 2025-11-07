HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16

La baliza V-16 será de uso obligatorio a partir del 1 de enero

Judith Rueda

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La baliza V-16 se convertirá en un requerimiento para todos los conductores españoles a partir del 1 de enero, por lo que la línea de supermercados Carrefour ha lanzado su propia baliza, homologada por la DGT. La baliza estará disponible para compra en todos sus hipermercados: Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco, gasolineras Carrefour y Moeve (Cepsa) y en su tienda online.

Para comprobar que la baliza cumpla con los requisitos mínimos se puede revisar si el modelo clasifica dentro de la lista de marcas y modelos homologados de la web de la DGT. Además según declaraciones de la subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, las V-16 deberán ir marcadas en la tulipa con el nombre del Servicio Técnico de Homologación de Ensayos y el númeor de informe de ensayos.

El precio habitual de esta señal, según datos de la OCU, se sitúa entre 40 y 50 euros. En el caso de la ofertada por la empresa Carrefour, especifica que tendrá un descuento para socios de 10 euros.

¿Qué pasa si no llevas la señal?

Actualmente sigue habiendo un alto porcentaje de conductores españoles que utilizan la señalización triangular, un 88%, según datos de un estudio realizado por Osram. No llevar la señal certificada despues del 1 de enero puede acarrear multas de hastas 200 euros, aún incluso por motivos de desconocimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  4. 4

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  5. 5

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  6. 6

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  7. 7 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  8. 8

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16

Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16