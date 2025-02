El carné de conducir coches dejará de dar derecho a pilotar motos de 125 centímetros cúbicos

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 29 de enero 2024, 07:36 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Tener una antigüedad superior a tres años en el carné de conducir B, el de turismos, dejará de dar derecho a pilotar motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Esta es una de las medidas que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT) para intentar reducir las preocupantes cifras de siniestralidad entre los motoristas, según adelantó públicamente el ministerio del Interior el pasado 4 de enero.

Ese día, Fernando Grande-Marlaska detalló que el año pasado murieron en las carreteras españolas 299 motoristas, un 19% más que en el ejercicio anterior. Una cantidad que el ministro calificó como «inadmisible» y «muy preocupante». Según detalló el responsable gubernamental, estos vehículos de dos ruedas son el único medio de desplazamiento que registra ahora más víctimas mortales que hace una década. En concreto, un 37% más.

Para intentar reducir ese número, el titular de la cartera de Interior avanzó algunas medidas, entre ellas la de exigir un curso a los titulares del carné de turismos que quieran pilotar una moto de 125 centímetros cúbicos.

«Llega tarde, porque ya se han producido muchas muertes en carretera en motos de 125 centímetros cúbicos» José Antonio Polo Funcionario jubilado de la Jefatura provincial de Tráfico de Badajoz

A día de hoy, cualquiera que tenga el permiso B desde hace más de tres años –y también, claro, los titulares del carné A1– pueden ponerse a los mandos de uno de estos vehículos de baja cilindrada. La pretensión de la DGT es que esto deje de ser así, aunque está por ver cómo se materializa ese deseo.

«De momento es solo un anuncio, veremos cómo se materializa», sitúa Pedro Antonio Herrera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, que opina que es «una medida acertada, que puede ayudar a reducir la siniestralidad». «Porque no tiene mucha lógica –amplía– que con tres años de carné de coche puedas conducir una moto aunque no te hayas subido a una en la vida. De hecho, España es el único país de Europa en el que ocurre esto».

Cada vez más populares

«Además –concluye–, es que las motos de 125 centímetros cúbicos han ganado bastante popularidad en los últimos años, sobre todo en ciudades grandes, porque facilitan mucho el aparcamiento, y este incremento del parque móvil de este tipo de vehículos es uno de los motivos que está tras el aumento de la siniestralidad».

Para José Antonio Polo, crítico de motor de HOY y funcionario jubilado de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz, la novedad «llega tarde, porque ya ha habido muchos muertos en las carreteras por motos de 125 conducidas por personas que no habían acreditado ni siquiera mantener el equilibrio en un vehículo de dos ruedas».

«La medida es acertada, no tiene sentido que puedas ponerte a los mandos de una moto sin haberte subido a una en la vida» Pedro Antonio Herrera Presidente de la Asociación provincial de autoescuelas de Cáceres

«Esto es algo que solo pasa en España –abunda Polo–. De hecho, en zonas limítrofes de Francia y Portugal se encuentran con el problema de motoristas españoles a los que multan porque no saben que eso de poder conducir la moto por tener el carné de coche desde hace al menos tres años vale solo en España». «Esto es algo que no se tenía que haber permitido en ningún momento, y que sí se hizo fue sobre todo para beneficiar a los fabricantes de motocicletas, que en España hay varios», reflexiona el experto, que opina que «lo ideal sería exigir al motorista que demuestre su competencia en una prueba en pista cerrada, como las que tienen todas las jefaturas provinciales de Tráfico».

«De todas formas –propone José Antonio Polo–, no estaría de más dar a algunos motoristas cursos en los que les quedaran claras cuestiones básicas de seguridad que no todos cumplen, como que no se debe conducir con chanclas ni zapatillas sino con botas; ni con pantalón corto, o que hay que llevar el casco integral en vez del tipo 'jet' aunque obligue a girar toda la cabeza para ver por los lados».