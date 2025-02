Diego Hidalgo Schnur: «Carlos III de Inglaterra es menos tonto y más simpático de como lo pintan»

Diego Hidalgo Schnur tiene ochenta años, pero su cabeza se mantiene completamente lúcida y sigue analizando con precisión el panorama internacional. Con motivo de ... un homenaje recibido en el Balneario del Raposo, fundado por su abuela, Fernanda Durán, en el siglo XIX, el conocido empresario y filántropo conversó con HOY sobre asuntos de actualidad.

Por ejemplo, la reciente muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña ha traído a su memoria anécdotas curiosas.

«Yo no la conocí personalmente, pero sí a través de mi amigo Oliver, un sacerdote católico que tenía un programa de radio en Londres, y que en aquella época –aún vive– tomaba el té con la reina todos los miércoles.

«Al final de su vida, Gorbachov estaba horrorizado con lo que estaba pasando en Rusia»

Un día, pasados unos años de la muerte de Lady Di, y al ver los periódicos encima de la mesa, Oliver preguntó a la reina si no se molestaba con las cosas poco agradables que decían de su familia y de ella misma. Ella le contestó que mostraba una impasibilidad total. Las leía, pero no se inmutaba. Y le confesó al cura que intentaba transmitir parte de esa impasibilidad a su hijo Carlos, quien saltaba de cólera cada vez que veía uno de esos artículos».

A Carlos III, Hidalgo sí que lo llegó a conocer. De hecho, hasta 1992 tuvieron cierta relación. «Es más simpático y menos tonto de como lo pintan. Yo espero que ahora, como rey, siga manteniendo sus compromisos con el medio ambiente y no se convierta en un monarca completamente apolítico».

Diego Hidalgo conoció al entonces Príncipe de Gales en 1977, en una conferencia que Hidalgo pronunció en Londres sobre la situación de los países de África.

«Yo acababa de salir del Banco Mundial y a la conferencia nos anunciaron que iría alguien de la Casa Real. Se presentó el príncipe Carlos, que se sentó en la mesa presidencial a mi lado y junto al representante de la Common-wealth. Paré un momento para beber agua, y desde la primera fila de un auditorio de un millar de personas, se escucharon nítidos dos ronquidos tremendos. El Príncipe Carlos se acercó a mi oído y me dijo: 'no se preocupe porque me he fijado y están dormidos desde antes de que usted comenzara'. Eso me resultó muy empático y desde ahí no perdimos el contacto hasta el año 92».

Unión Soviética

También conserva recuerdos Hidalgo de Mijail Gorbachov, fallecido el pasado 30 de agostó. La muerte del máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 le afectó, especialmente porque ha muerto en soledad. «Yo he hablado con su secretario; la hija ya no estuvo con él los dos últimos años, y ha vivido en un hospital, rodeado de desconocidos para él. Ha sido triste», afirma.

Añade el filántropo de Los Santos: «Estábamos muy estrechamente relacionados. Estando ya Putin en el poder, en un viaje a Rusia en el año 2000 con el presidente de La Caixa Isidoro Fainé, nos lo presentaron. Gorbachov le tenía cierto aprecio a Putin porque había devuelto a sus fundaciones los privilegios que le quitó el anterior presidente, Boris Yeltsin. Luego, cambiaron las cosas, y al final estaba horrorizado con lo que estaba pasando. Nada parecido a nuestro proyecto común 'Democracia y Paz' que tanto impulsamos desde nuestras respectivas fundaciones».

En los años 90, la ONU pidió una opinión por escrito sobre la configuración de Rusia en aquellos momentos a los profesores de relaciones internacionales de la Universidad de Harvard, entre los que se encontraba Diego Hidalgo,

«El escrito que yo mandé no sirvió para nada, porque según me dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres ya entonces no había espíritu de negociación y menos ahora. En mi análisis aludía a cuatro cosas que occidente –EEUU y la Unión Europea– debían hacer. Una era que si la Unión Europea se extendía al este, el primer país que debería entrar era Rusia. Segundo, no se la podía dejar caer económicamente, ya contaminada por la situación en China. En tercer lugar, no se debían acercar bases de la OTAN a Moscú. Y por último, que no se debería interferir en los países que habían formado parte de la Unión Soviética y que estaban en el proceso de democratización, entre ellos Ucrania».

Para Hidalgo, «Occidente no ha hecho ninguno de estos deberes, y si a ello unimos la espantada de EE UU de Afganistán, y la actuación americana en la crisis de Libia, todo ello ha hecho que Putin haya perdido completamente el respeto a los americanos y a los europeos».

Sobre la guerra,Hidalgo cree firmemente que Rusia no usará armas nucleares. «Estas se crearon para la disuasión. Emplearlas supondría un desastre total. Solo el mencionarlas producen terror»