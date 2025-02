La caridad y la política

Cuesta de enero, frío y gente pidiendo en las calles. Algunos solicitan limosna, otros venden calendarios o libros. Muchos informan de su situación precisando enfermedades, ... situaciones familiares y origen, sobre todo si son extremeños. Hay colas en los lugares donde se reparten alimentos. La caridad sosteniendo a una parte de la sociedad y ciudadanos generosos a secas y generosos con letra pequeña. Los segundos dan limosna y consejo: «Toma, para que te lo gastes en comida y medicinas, no en cerveza y tabaco ni en hablar por el móvil».

Escuché ese aviso a un viandante caritativo y me llamó la atención. Se trata de la caridad con condiciones. Según un planteamiento bastante extendido, los menesterosos solo tienen derecho a comer y a curarse, pero están excluidos de los pequeños placeres y entretenimientos. Nada de móviles, nada de cerveza, nada de tabaco, nada de caprichos. Las anécdotas sobre ciudadanos que piden dinero o recogen comida gratis, pero viven de lujo son constantes, forman parte del anecdotario popular de sobremesa, pero solemos generalizar y el caso de alguien que coge bolsas con comida, pero tiene un iPhone se universaliza y convierte a todos los necesitados en ricos lujosos que viven de la sopa boba.

Es peligroso entrar en ese juego. Hace meses, asistí a una situación que valía para un escándalo. Vi a una pareja recoger bolsas gratuitas de comida en la Gran Vía de Cáceres y guardarlas en el maletero de un Mercedes descapotable. Me quedé estupefacto y mi primer impulso inconsciente fue contar aquella anécdota con foto incluida. Pero he callado hasta ahora porque me pareció muy peligroso. Es la típica anécdota que se universaliza y se saca de contexto: podía ser un matrimonio que había acabado en la indigencia tras vivir en la opulencia, pero intentaba no deshacerse del coche deportivo y lujoso para poder trasladarse, aunque solo fuera a por alimentos. O podían ser unos sinvergüenzas.

Pero el problema no era saber si estaba ante un caso doloroso o ante unos caraduras, sino que aquella pareja iba a convertirse en paradigma y dar pábulo a una manipulación perversa: los necesitados son todos unos aprovechados que viven de nuestros impuestos. Y sabemos que no es así. Son esos casos aislados y anecdóticos los que se cuentan, pero son excepciones. Tan excepcionales como las fotos de mendigos rebuscando en la basura que servían al The New York Times para dibujar una España pobre, necesitada y desesperada. Mentira, tanto como la imagen de la pareja del Mercedes o la del pedigüeño con iPhone simbolizando una España pícara y tramposa.

Es delicado tratar estos temas de la caridad y la limosna. Se suele acabar metido en un jardín. En el instituto donde trabajaba en Galicia, una profesora pidió que los alumnos llevaran comida para repartir entre los pobres y lo critiqué porque era una manera de que la caridad pusiera parches donde debería actuar la política. El instituto se dividió en dos mitades: a favor de la política o a favor de la caridad. Han evolucionado los tiempos y mejorado la situación. Hoy, la política sí actúa en el ámbito de la necesidad con ayudas y dinero a las rentas más bajas. Y la caridad complementa esas ayudas. Desde el liberalismo feroz, esas ayudas se critican y popularmente hay mucho cazador de imágenes como la del Mercedes para presentarnos como el país de la sopa boba. Pero ha llegado enero con su cuesta y sus noches heladoras y debemos sentirnos orgullosos de vivir en España, esa nación que hace un esfuerzo para que todos puedan resistir: comer, comprar medicinas y, también, tomarse una cerveza.