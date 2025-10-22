HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes de la nutria en el vídeo Confederación Hidrográfica del Guadiana

Captan a una nutria pescando en el canal de Montijo

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha compartido el sorprendente vídeo

Irene Toribio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:41

El canal de Montijo ha sido escenario de un momento único. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha compartido el sorprendente vídeo en el que han captado a una nutria en plena pesca. En las imágenes, la nutria aparece maniobrando con agilidad, con su captura en la boca.

La dieta de las nutrias europeas está compuesta principalmente por peces, aunque también incluyen crustáceos, anfibios y pequeños mamíferos. Y como vemos en las imágenes, son cazadoras extremadamente eficientes, capaces de bucear y nadar a gran velocidad para capturar a sus presas. Un espectáculo natural que ahora circula por redes sociales con este sorprendente vídeo que ha compartido la confederación.

Las nutrias en los ríos, un indicador de la buena calidad del agua

Los expertos en fauna señalan que la presencia de nutrias en canales y ríos cercanos es señal de buena calidad del agua y ecosistemas saludables.

hoy Captan a una nutria pescando en el canal de Montijo