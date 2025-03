«No soy un cantante urbano, sino un poeta de la cercanía»

Pablo Guerrero está de moda. El pasado día 3 de noviembre estrenó su último trabajo, 'Y volvimos a abrazarnos', y en las últimas horas de ... 2021 se conocía que el Gobierno le ha concedido la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento a una carrera de medio siglo.

Su vuelta a los escenarios tuvo lugar, cómo no, en la sala Galileo Galilei, que desde hace décadas es su rincón predilecto para las actuaciones en Madrid. La puesta en escena de su cancionero, con mezcla de temas clásicos y actuales, la llevó a cabo junto a la banda de cuatro músicos que le acompañan de forma habitual. El acto tuvo una resonancia especial por el tiempo transcurrido; en los últimos años, el cantante se ha dedicado más a escribir poesía que a componer, y prueba de ello es el recuento de su producción reciente: dos álbumes de estudio y siete poemarios entre 2010 y 2019.

De ese arrebato de fertilidad han surgido en 2021 el citado 'Y volvimos a abrazarnos' y el libro 'Variaciones sobre ritmos de barcas', y aún está previsto que dé más frutos, pues varios tomos permanecen a la espera de publicación. Pero hay dos particularidades que hacen de este un momento clave en su carrera: después de catorce discos y quince volúmenes de versos, Pablo Guerrero ha anunciado su retirada en breve de la actividad pública. Y lo ha hecho cuando apenas faltan unos meses para que se cumplan cincuenta años de su debut discográfico.

Para llegar y para marcharse, Pablo Guerrero ha sido un relámpago en la trayectoria de la canción de autor española. En 1972, en plena convulsión política y social, lanzó 'A cántaros' y dio un himno a los jóvenes que urdían una tramoya de cambio en las calles de las grandes ciudades. En 1978 escogió un camino independiente de los gurús de la modernidad y grabó 'A tapar la calle' junto al guitarrista flamenco Miguel de Córdoba. Luego la escena solapó a los cantautores, pero él ya se había difuminado entre la multitud y se había perdido en los atardeceres del verano siguiendo por las ventas los recitales de Camarón de la Isla.

Y cuando la movida madrileña se sumergió en la noche de los ochenta, Pablo Guerrero escapó de ella en busca de la vanguardia. Sin olvidar su raíz, buscó en los ritmos étnicos y las corrientes aleatorias. Su cuarto disco de estudio, 'Los momentos del agua', era una premonición. La complicidad con el polifacético productor Suso Saiz dio lugar a una década de experimentación, durante la cual asumió riesgos artísticos a los que ningún otro cantautor se había prestado. Convertido ya en leyenda viva, al empezar el siglo se decidió a estabilizar su sonido y explorar más allá de la canción. Irrumpir en la literatura y ponerse en manos del guitarrista y director musical Luis Mendo fueron movimientos certeros. En ambos empeños sigue todavía.

Síntesis literaria y musical

'Y volvimos a abrazarnos' responde a la búsqueda de una síntesis perfecta entre ambos elementos, música y literatura. El concepto es parecido al de los discos recientes de Pablo Guerrero: por un lado, sus letras; por otro, las melodías que Luis Mendo y el propio Guerrero componen sobre los textos. Aparte hay numerosas contribuciones de compañeros a la que no solo se pretende la última grabación del cantautor, sino también una de las más audaces. Como en los viejos tiempos.

Relegada en el atardecer del noroeste de Madrid, la Ciudad de los Poetas es famosa por su urbanismo plagado de galerías y pasadizos. Pablo Guerrero sale de uno de ellos y baja la cuesta en dirección a la glorieta de Antonio Machado. A su alrededor los comercios tradicionales, el tráfico incansable, el hormigueo de la hora punta, los niños a la salida del colegio. Las compañías habituales que tiene desde hace más de cuarenta años, cuando se mudó al barrio. El poeta se siente cómodo en la capital, a la que estuvo a punto de festejar a lo grande: «Tenía un proyecto de disco de despedida dedicado íntegramente a la ciudad de Madrid, que deseché porque no me salían canciones que me gustaran». De ese plan salvó dos retratos para 'Y volvimos a abrazarnos': el de 'Anastasía', una musa platónica; y el de 'Madrid Río', zona donde va a pasear y leer.

La obra que estrena rebosa ambición, rasgo patente en aspectos como las compañías de las que se ha rodeado para armarlo. Están, por supuesto, los músicos de su banda: los guitarristas Luis Mendo y Juan Ferrari, el contrabajista Christian Pérez y el trompetista Santi Vallejo. También voces nuevas, como Rozalén y DePedro, y veteranas, como Cristina Narea y José María Guzmán. Y hacen acto de presencia colaboradores históricos como el maestro de los instrumentos de viento Javier Paxariño, la vocalista Olga Román o el baterista Miquel Ferrer. Lejos de ser improvisado, este criterio formaba parte de la idea original que tenía Pablo Guerrero: «Tenía claro que en mi despedida debía estar acompañado. Ya al terminar de componer cada canción, le decía a Luis Mendo el espíritu de cada una, qué voz me imaginaba interpretándola y qué músico haría los arreglos».

Él es autor de las letras y coautor de las músicas junto a Luis Mendo, con tres excepciones: 'Islas en bajamar', con letra del poeta cacereño Santos Domínguez Ramos; 'Abierto', con música de Santi Vallejo; y 'Si estuvieras tú hoy aquí', con música de José María Guzmán. El cantautor tampoco deja de alabar los aspectos estéticos del álbum y muestra su admiración por los resultados en fotografía y diseño gráfico. El fotógrafo, Enrique Cidoncha, es amigo personal suyo y trabaja con él desde 'Luz de tierra', su homenaje a los poetas extremeños contemporáneos.

El conjunto es limpio y coherente con el desarrollo de su carrera. A lo largo de ella Pablo Guerrero nunca ha olvidado a su fiel público, que en esta ocasión ha sido directamente el encargado de la producción ejecutiva. 'Y volvimos a abrazarnos' es consecuencia del apoyo de 256 personas a la campaña de micromecenazgo que lanzó su representante. Los seguidores aceptaron el desafío y acusaron recibo en apenas un mes. Fueron ellos, a través de las redes sociales, y algunos medios de comunicación especializados los que sacaron adelante la iniciativa. No dejaron en la brecha a un autor del que reconocieron su compromiso y el potencial de concebir una riqueza que trasciende los límites del arte y repercute en la sociedad. Lo demuestra que, tantos años después, sigan pidiéndole 'A cántaros' como si la hubiera compuesto el día de ayer, sin ir más lejos.

Atmósferas y personajes

Lo bueno de los himnos es que sus mismos creadores no saben cuándo están dando en el clavo. La inspiración, la capacidad de trabajo o la sugestión del entorno son algunos de los factores que ayudan a que aparezca este tipo de piezas. Y aun así son difíciles de explicar fenómenos como el que afectó al propio Pablo Guerrero hace diez años, cuando vio cómo su canción 'Ven, Alberti', de 1976, reaparecía de manera imprevisible en un contexto de protesta por la situación económica y social que se empezaba a vivir en España.

Aquel tema pertenece a 'Porque amamos el fuego', el disco que Guerrero prefiere entre los de su primera etapa. Sus letras reflejaban entonces el pensamiento del emigrante rural, la agitación de la época, la necesidad de optimismo, viniera de donde viniera. Pero ya estaba ahí una impronta de la que nunca se ha desprendido: «No he olvidado mi infancia en Esparragosa de Lares. Los olores y sabores, las costumbres, los viejos oficios». Y el espacio natural: «Cuando era niño me gustaba estar cerca de la naturaleza. De mayor me ha interesado escalar montañas: los Pirineos, los Picos de Europa, el Calvitero». Siempre el exterior, la evasión que tantas veces ha poblado las imaginaciones de sus personajes, a veces inmersos en la vida de las ciudades o en sentimientos que los atrapan sin poder ponerles remedio.

Las atmósferas de sus canciones se implantaron en discos de los noventa como 'Toda la vida es ahora' o 'El hombre que vendió el desierto'. Suso Saiz asumió su producción y se ocupó de casi todos los instrumentos. De esos ambientes portentosos se desprenden protagonistas inolvidables. En 'Dama de cielo roto' o 'Dueña de un mundo' hay mujeres que generan agujeros negros alrededor de un adoquín callejero o el reservado de una cafetería. Logró discos diáfanos, con pocos instrumentos, entre los que se encuentran títulos que han perdurado como 'Duerme, Lisboa' o 'Laberinto'.

Fue a comienzos de los 2000 cuando Pablo Guerrero se encontró con Luis Mendo, que pasó a ser su director musical, guitarrista y productor y, por ende, máximo responsable de su banda y su sonido. Junto a Ignacio Sáenz de Tejada articuló un sonido de cuerdas que se tornó el mejor espejo de la plenitud creativa del cantautor extremeño. La trascendencia de Mendo en esta última etapa se refleja en hitos como 'Noche adentro' o 'Con tus ritmos lunares', donde se combinan con habilidad excepcional lírica, ritmo y sensualidad. Esta sublimación de poesía y música culmina ahora en 'Y volvimos a abrazarnos'.

«La salida de este disco no tiene nada que ver con que en 2022 se cumplan cincuenta años de 'A cántaros', no es por el número redondo, ha sido pura casualidad», asegura el cantante. Su imaginario se alza frente a la ciudad y sus servidumbres. «No soy un cantante urbano, un chovinista ni un artista autonómico, sino un poeta de la naturaleza y la cercanía. Sigo escuchando a mis maestros Van Morrison, Cohen y Dylan; también jazz vocal y a mis compañeros y amigos de España».

Si se contempla la jugada con perspectiva, podría parecer que 'Catorce ríos pequeños' fue su verdadero último disco. Se cerraba con 'Romero si vas a Roma', otro ejemplo magistral de su tándem con Luis Mendo. En la canción hay puertas entreabiertas, aves que suspenden vuelos, pasos que se detienen a mirar el cielo y los alrededores. 'Y volvimos a abrazarnos' funciona como una supernova, una estrella que brilla con impunidad cuando Pablo Guerrero ya se dispone a apagar el interruptor de su música cincuenta años después del primer canto.