Cantando jotas bajo la lluvia

El Consejo Regulador de la D. O. Torta del Casar envía este final de año a sus amigos un bonito calendario de mesa con motivos fotográficos. Lo curioso es que las fotos que ilustran cada mes de 2019 no son de quesos, sino de trenes. 2018 ha sido el año que los extremeños vivimos ferroviariamente y hasta la torta se suma a la reivindicación con este calendario, donde aparece ya en portada el anagrama del movimiento Tren Digno Ya.

Cuando hasta el queso se involucra en una exigencia es porque la cuestión es muy seria y no aguanta ya más aplazamientos, señuelos ni distracciones. Al acabar 2018, aunque nuestro escepticismo genético nos ponga en guardia ante las promesas y los proyectos, los datos de inversiones, la llegada de nuevos trenes y el ritmo de las obras permiten un cierto optimismo. Máxime cuando la necesidad de contar con un ferrocarril más rápido y más cómodo ha sido asumida por las fuerzas políticas y los dos últimos ministros de Fomento han trabajado de verdad para acabar con nuestra exagerada marginación ferroviaria.

Las promesas del tren no son como esa quimera del parque temático en Castilblanco, que huele tan fuerte a aeropuerto de Ciudad Real que nadie en su sano juicio se ha creído nada. Sospecho que el propio Fernández Vara acudió a la rueda de prensa de presentación del proyecto porque no le quedaba más remedio. No vas a despreciar a quien asegura que viene a invertir, pero eso de La Siberia suena a red para atrapar a políticos pardillos y acabar con ellos en dos portadas.

En Extremadura ya no nos creemos ni lo que es verdad. Estamos tan hartos de que nos engañen que aun viendo, dudamos. Por eso, ponemos cara de padre que se deja engañar por su hijo a sabiendas cuando nos anuncian hoteles de cinco estrellas con zonas verdes abiertas al público o parques temáticos con un estadio como Mestalla en Castilblanco. No sé si es peor que nos engañen o que piensen que estamos tan tontos que se nos engaña con facilidad. ¿Pero no se han dado cuenta de que, entre los españoles, somos los más incrédulos? Aquí no triunfa el nacionalismo porque somos la región donde menos credibilidad tiene el paraíso terrenal.

Yo creo que nos engañan porque confunden educación con credulidad. Hay que dejarlo claro: no nos creemos nada, pero no lo demostramos porque estamos muy bien educados y, como diría mi madre, somos muy atentos y ya que vienen y nos prometen cosas, pues sonreímos y agradecemos el esfuerzo. Y luego no protestamos o lo hacemos de aquella manera, cantando jotas bajo la lluvia, porque también en eso nos puede el escepticismo: no creemos ni en las revoluciones.

Con ese carácter, es comprensible que no nos fiemos de las buenas noticias ferroviarias. Pero los datos son incontestables: la actitud del Gobierno cambió ya con Íñigo de la Serna y mantiene el nuevo tono con José Luis Ábalos. Las cosas están así: dentro de año y medio, los trenes circularán a 160 kms. por hora entre Plasencia y Badajoz (230 kms), es decir, hora y media de viaje. En 2022, podrán circular a 180-220 kms por hora, o sea, poco más de una hora de viaje. Hacia 2023, los Alvia mantendrán esa velocidad hasta Navalmoral y, siendo optimistas, hacia el 2024-25 iremos a Madrid a 200 por hora más o menos. Es decir, los 473 kilómetros de Badajoz a Madrid, en dos horas y media y los 335 desde Cáceres, en unos 100 minutos.

Eso no es AVE, es un tren digno y podría inaugurarse a finales de la próxima legislatura. Pero faltan los accesos a las estaciones y demasiados tramos por hacer. Son previsiones optimistas y en el imaginario colectivo extremeño la palabra optimismo no existe, nos la arrebataron un diciembre de hace 378 años (1640, comienzo de la Guerra de Restauração con Portugal) y aún no nos la han devuelto. Menos mal que nos quedan la gastronomía y la estética sustanciadas en el calendario de la torta con fotos artísticas de trenes.