«Estoy cansado de tanta mascarilla, pero en algún caso la seguiré llevando»

Este miércoles es el primer día sin mascarillas en el transporte público, uno de los pocos espacios en los que aún eran obligatorias y que ... recordaba que la pandemia todavía no ha terminado. Ante el fin de esa restricción, que evidencia que el final de la covid está muy cerca pese a que la Organización Mundial de la Salud no haya desactivado la emergencia sanitaria, los usuarios y trabajadores extremeños se dividen entre si dejarán de usarla definitivamente, si continuarán utilizándola o si solo lo harán en algunos casos.

«Tengo ganas de que quiten la obligación porque después de tres años estoy cansado de tanta mascarilla. No es normal que no haya que llevarla en conciertos con miles de personas y en el taxi, con tres o cuatro clientes, haya que ponérsela. Eso sí, en algún caso la seguiré llevando. Por ejemplo, cuando haga un servicio al hospital o lleve a clientes enfermos», comenta José Antonio González, taxista cacereño que lleva trabajando en el sector casi tres décadas.

Otros taxistas, sin embargo, tienen muy claro que no se quitarán la mascarilla, pese que el Gobierno elimine la restricción. «No tiene lógica que la gente que va al hospital porque, por ejemplo, cree que tiene una infección, la lleve puesta, y salga de él, coja el transporte público y se la quite. El taxi es un habitáculo muy pequeño en el que entran cinco personas y la posibilidad de contagio es muy alta», indica el taxista Gonzalo Najarro. «Es una incoherencia y yo me la voy a seguir poniendo», añade.

Entre los profesionales que trabajan en los autobuses también hay diferencias de opiniones, aunque muchos coinciden en que supondrá un alivio. «Tengo ganas de quitármela. La llevamos puesta ocho horas y estamos deseando salir para respirar sin ella. Está bien que quiten esa medida. Luego vas a los centros comerciales y nadie la lleva puesta. Eso sí, la voy a tener por si acaso hay mucha aglomeración en el autobús y quizás me la ponga, pero yo creo que la mayoría de la gente va a ir sin ella», cuenta Isabel Jiménez, conductora de autobús urbano en la capital cacereña.

Hay que tener en cuenta que la parte del autobús en la que se coloca el conductor ya está protegida con mamparas en la mayoría de los casos.

Las farmacias serán unos de los pocos sitios donde seguirá siendo obligatoria y los boticarios lo ven bien aunque sea incómodo

Entre los usuarios del transporte público en Extremadura se dividen claramente en dos perfiles. Por un lado, los jóvenes, que respiran aliviados porque no tendrán que utilizar el tapabocas, y por otro, los mayores, que aunque entienden que hay que seguir avanzando hacia la total normalidad, aún tienen miedo y muchos seguirán llevándola puesta.

«Todavía me da un poco de miedo quitarme la mascarilla. Yo de momento, no me la voy a quitar. Voy a esperar un poquito más. El autobús va muy cerrado y es mucha gente la que se monta, aunque la situación ya es mejor. A mí todavía me da miedo», reconoce Angelita Camacho, que utiliza el autobús todos los días.

«Yo voy a mantener la mascarilla en el transporte público. Los autobuses se llenan mucho y la voy a llevar. Tengo dos hijos y ellos también la van llevar», dice Beatriz Macías, otra usuaria del autobús urbano de Cáceres.

No hará lo mismo Patricia Ramos, una joven que coge el autobús urbano diariamente. «Esta bien que por fin quiten las mascarillas en el transporte público. En el día a día la gente ya no la lleva puesta. Veo bien que las dejen en los centros sanitarios porque ahí estás en contacto con más enfermedades, pero en el transporte público quien quiera que la lleve y quien quiera no. Yo me la voy a quitar».

Quien también podrá dejar de llevarla será José Alberto Pavón. En su caso dirige un centro auditivo en la capital cacereña y está de acuerdo con la eliminación de la mascarilla.

Centros auditivos

«Me parece bastante bien porque los usuarios, al tener pérdida de audición, valoran mucho el contacto visual con la boca. Además, es bastante engorroso para ellos, que son mayores y también están cansados de la mascarilla», comenta Pavón.

Para las ópticas y las ortopedias también llega el fin de las mascarillas. Sin embargo, no pueden decir lo mismo en las farmacias, que son unos de los pocos establecimientos para los que continuará siendo obligatorio esta protección.

«Somos centro sanitario y como tal me parece bien que la mascarilla siga siendo obligatoria. Además, normalmente quienes entran en la farmacia son personas con patologías y vulnerables al virus. No tiene mucho sentido que sea casi el único sitio en el que hay que llevarla, pero también entiendo que hay que avanzar hacia la normalidad. Para las farmacias, aunque sea incómodo, lo veo bien», indica la farmacéutica cacereña Elvira Mateos.