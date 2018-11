Candidatos que casi no votan y una protesta estudiantil marcan la mañana de las elecciones a rector Antonio Hidalgo, Marisa González Martín y Manuel González Lena han votado en la misma mesa / CASIMIRO MORENO Manuel González y Marisa González ya aparecían en el listado de votos anticipados a la hora de depositar su papeleta, pero finalmente se solventó la incidencia JOSÉ M. MARTÍN y CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 27 noviembre 2018, 13:52

La jornada electoral de hoy ha comenzado con sorpresa, sobre todo para Manuel González Lena y Marisa González Martín, dos de los candidatos a ocupar el cargo de rector de la Universidad de Extremadura. Al querer depositar sus votos en la urna, los responsables de la mesa ubicada en el edificio del antiguo Rectorado les dijeron que no podía hacerlo, ya que sus nombres aparecían en el listado de votos anticipados.

Finalmente, se solucionó la incidencia y los candidatos pudieron ejercer su derecho al voto. El problema de González Lena, que tuvo que acudir dos veces a la mesa electoral, fue que había remitido la lista de interventores y apoderados de su candidatura a la Junta Electoral en el periodo del voto anticipado. Lo mismo sucedió con González Martín y todas las personas que remitieron trámites al registro en ese periodo.

Antes que ellos ya había participado en los comicios Antonio Hidalgo, el tercero de los candidatos. Al ser los tres catedráticos de la facultad de Ciencias, todos votaron en la misma mesa.

Hidalgo, que depositó su papeleta a las diez de la mañana, afirmó ante los periodistas que su principal reto es «poner en funcionamiento la Universidad» y que su intención es resolver los problemas que tiene la entidad. En esta línea, destacó la importancia de la participación de los jóvenes.

Por su parte, González Lena expresó que los pilares de su programa son el carácter social y la apuesta por la investigación. También se refirió a la necesidad de rejuvenecer la plantilla docente e investigadora.

González Martín dijo que su esperanza para la jornada electoral es que su mensaje hubiese calado entre los votantes y lo resumió en la búsqueda de la revitalización de la Universidad y en la urgencia por abordar la financiación y la situación económica de la institución.

Los tres candidatos manifestaron su esperanza en que haya una alta participación en la jornada y animaron a la comunidad universitaria a acercarse a las urnas.

Las 19 mesas habilitadas abrieron a las diez de la mañana y cerrarán a las siete de la tarde. En ese momento comenzará el recuento, que está previsto que finalice cerca de las once de la noche. En la contabilización de los sufragios también se incluirán los 500 votos que se ejercieron de manera anticipada, según confirman desde la Secretaria General de la Universidad.

El plazo para votar anticipadamente estuvo abierto entre el 14 y el 22 de este mes.

La Junta Electoral estará reunida desde las 17.30 horas a la espera de las actas con los resultados de las diferentes mesas electorales.

En Cáceres

Aprovechando la jornada electoral, alumnos del grado de Podología de la UEx, estudios que se imparten en Plasencia, se han manifestado hoy en el rectorado de Cáceres, donde han reivindicado mejoras. Por un lado, tal y como ha explicado Víctor Manuel Rosas, alumno de tercero, demandan que las sustituciones de docentes se hagan con mayor celeridad. «Las asignaturas duran cuatro meses, si tardan un mes y medio en sustituir a un profesor ese tiempo es imposible de recuperar».

Protesta de los estudiantes de Podología en Cáceres / LORENZO CORDERO

Por otro lado piden que para las sustituciones de profesores de Podología no se tire de los docentes de Enfermería. «Cuando son asignaturas comunes no hay problema, pero cuando hay que cubrir una baja de una asignatura específica de Podología, los enfermeros no están preparados para darlas». Solicitan que cuando saquen las plazas, se ofrezca a podólogos exclusivamente.

Actualmente el grado de Podología se desarrolla en cuatro cursos, cada uno de las cuales cuenta con unos 50 alumnos.