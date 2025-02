Candados de amor eterno

Los enrejados de los puentes de París, Londres, Breslavia o Florencia están llenos de candados simbólicos. Los han colocado parejas ingenuas que creen preservar así ... su amor para toda la vida. Luego dura lo que dura, pero la ceremonia del candado no se la quita nadie. Abrazados y sonrientes, compran la pieza metálica; agarrados de la mano, se acercan hasta el puente que más les gusta; transidos de emoción y buenos deseos, abrazan la barandilla con el candado y, prometiéndose amor eterno, lo cierran. Después, se besan y arrojan la llave al Sena, al Támesis, al Óder o al Arno con la seguridad de que ese acto simbólico acaba con la incertidumbre del amor y convierte su romántica relación en un hasta que la muerte nos separe que resistirá tempestades, asechanzas y aburrimientos. En vez de contigo pan y cebolla, un candado.

No hace falta que les explique lo que viene después. Si el candado proporciona certezas y regala un rato de felicidad, bienvenido sea, aunque los paseantes por el puente miren a los enamorados, meneen la cabeza, sonrían y chasqueen la lengua en un ejercicio de cinismo basado en la experiencia: «Pobres, tan ilusionados y sin imaginar lo que se les viene encima».

La realidad es que el candado en esos puentes simbólicos y famosos suele durar menos que el amor. Las autoridades municipales los quitan cada cierto tiempo para evitar más peso del estipulado. He visto un puente en Breslavia en el que ya no cabían más símbolos de amor eterno, no quedaba ni un hueco libre para otro candado y eso que el puente era largo. No sé si es que los polacos son muy ilusos, si les entusiasman los símbolos o si allí no han llegado las doctrinas liberadoras que demonizan el amor romántico como una ilusión tan reconfortante al principio como castrante, alienante y limitadora con el paso del tiempo.

En Plasencia, Mérida o Badajoz, hay varios puentes y con ellos, una buena oferta de espacios para candar el amor. En Cáceres, no. Aquí no hay río. Es la única capital de provincia española que no tiene río ni mar. Cuando escribo esto, algunos lectores replican amablemente que hay otras sin río ni mar y en un programa de Canal Extremadura se apunta que son cinco las capitales sin río, pero lo cierto es que por Guadalajara pasa el Henares, por Jaén el Guadalbullón, el Isuela cruza Huesca y solo Albacete y Ciudad Real pueden considerarse ciudades sin río hasta cierto punto ya que por el término municipal de Ciudad Real pasan el Jabalón por el sur y el Guadiana lo roza por el norte. En cuanto a Albacete, tiene el río del Jardín, un medio arroyo con problemas. Así que podríamos considerar que el caso de Ciudad Real sería parecido al de Cáceres con el Guadiloba y el Salor y el de Albacete podría compararse con la relación entre Cáceres y su Ribera del Marco, con la ventaja de que el arroyo del Marco no se seca nunca.

Según estos datos, Ciudad Real, Albacete y Cáceres serían malas ciudades para el amor, que sin candados en un puente no tiene ningún futuro. No sé cómo han solucionado el problema los castellanomanchegos, pero en Cáceres hemos encontrado una solución de síntesis que aúna el amor eterno y la protección de la Virgen de la Montaña y, en un futuro inmediato, de Buda. En mi ciudad, colocamos los candados de la fidelidad amorosa para toda la vida en una verja situada en lo alto de la Montaña. Detrás, el santuario de la patrona, al frente, el monte Arropez, donde se erigirán el templo y la estatua de Buda, y en el horizonte, la entelequia del amor romántico. En Cáceres, tenemos soluciones para todo.