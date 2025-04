«El cáncer es duro, pero te cambia para bien»

En los últimos tres años, la cacereña Rebeca Rivero ha entrado dos veces en el quirófano y ha pasado muchas horas en sesiones de quimioterapia ... primero y radioterapia después, pero solo fui incapaz de pegar ojo una noche. Fue la anterior a sentarse frente a su médico de cabecera, al día siguiente de que su ginecólogo de la privada le advirtiera que ese bulto en el pecho que le había llevado hasta la consulta no tenía buena pinta. «No pensé de primeras que fuera a ser cáncer de mama, pero sí es verdad que me acordé de mi madre, que lo había tenido», cuenta con el fondo sonoro de un patio escolar durante una clase de Educación Física. En aquel momento que le cambió la vida, tenía 41 años y trabajaba en un centro de menores que se vio obligada a dejar para centrarse en su enfermedad. Ahora ejerce como educadora social interina en el IES Virgen del Puerto de Plasencia y es una mujer distinta. «El cáncer es duro», se sincera precisamente hoy, viernes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, una oportunidad que Rebeca Rivero, cacereña, amable, alegre, aprovecha para dejar claro que a ella le ha cambiado «para bien».

«Yo me noté el bulto –cuenta– a finales de marzo, pero entre que no me lo tomé muy en serio y que estábamos confinados, tardé en ir al médico. No fui hasta mayo, cuando ya se relajaron las restricciones. Como quería salir de dudas cuanto antes, pedí cita con mi ginecólogo de la sanidad privada. Él no me dijo que tenía cáncer, pero sí creo que me preparó. Me empezó a hablar de la posibilidad de tener que operarme, y de hecho yo en ese momento ya le dije a mi familia que seguramente tenía cáncer».

Las siguientes horas fueron las más difíciles. «Esa noche fue la peor de todo este tiempo. Fue la única en la que no dormí nada. Tenía mucho miedo. Porque te haces preguntas que no te habías hecho nunca antes. ¿Tendré metástasis? ¿Me moriré pronto? Al cumplir 40 años pensé: 'Bueno, pues ya he vivido la mitad de mi vida. Vamos a por la otra mitad'. Y resulta que con 41 me dicen que tengo cáncer».

Preparada para la noticia

De mama. Un tumor de dos centímetros. Diagnosticado en plena pandemia de covid. En los inicios de la primera ola, cuando la sanidad usa bolsas de basura como batas y prioriza el coronavirus hasta dejar casi todo lo demás en una zona de sombra indignante para cualquiera y preocupante para quien siente que le va la vida en ello. «En mi caso, fue todo rápido, la verdad. Se ve que cuando algo es urgente, el sistema funciona», cuenta Rebeca, que no se sorprendió al recibir la noticia que sospechaba.

«Cuando me dijeron que tenía cáncer, yo ya estaba preparada para oírlo. También me comentaron que había que quitarme el pecho. En principio, resulta impactante que te digan que te van a quitar un pecho. Es duro. Porque el cáncer es una enfermedad dura, que te cambia la vida».

«El cáncer hace que te des cuenta del tiempo que perdemos preocupándonos por tonterías. Te permite disfrutar más cada cosa que haces»

En el mes de julio, Rebeca Rivero fue operada de su tumor, en una intervención que duró cuatro horas y que incluyó la reconstrucción inmediata de la mama afectada. En una segunda cirugía, en diciembre, le quitaron el expansor que le habían colocado y le pusieron la silicona. Entre los dos pasos por el quirófano hay sesiones de quimioterapia en soledad, porque así lo impone la pelea colectiva contra el coronavirus, que también la obligó a restringir al máximo las relaciones sociales.

«Eso me resultó duro», rememora la educadora social extremeña. «Como la quimioterapia te deja las defensas bajas, tenía que intentar rebajar las posibilidades de contagiarme, y esto me obligó a reducir mucho mi vida social. No salía de casa».

Un doble encierro en casa

Fue un doble encierro: el impuesto por la pandemia y el que le sugería su cáncer. «Me pareció que en esa situación, era importante intentar mantener la mente ocupada, así que decidí ponerme a estudiar, a terminar proyectos que tenía pendiente y para los que hasta entonces no había tenido tiempo», cuenta Rivero, que aprovechó para completar su formación como orientadora laboral y también como agente de igualdad de género.

«Durante todo este tiempo, he hecho lo que me decían que tenía que hacer, pero la verdad es que en ningún momento me he sentido una persona enferma –resume–. Es un proceso difícil, claro, y algunas cosas resultan duras. Entre ellas, el cambio físico. La quimioterapia hizo que se me cayera el pelo, y cada vez que veía un mechón entero en la mano... Mi peluquero se portó muy bien conmigo. Me dijo que cuando quisiera raparme, que le avisara, y eso hicimos. Llegado el momento, nos metimos los dos en la peluquería y me rapé la cabeza».

Entonces el pelo le preocupaba –«el cambio estético te impacta y te duele», asume–, pero hoy se ríe cuando habla de él. Porque tras perderlo, volvió a salirle, pero rizado, no liso como lo había tenido siempre. Es otro de los cambios que el cáncer ha introducido en su vida. «Esta enfermedad te hace mejorar como persona –asegura Rebeca–. Al menos así ha sido en mi caso. El cáncer hace que te des cuenta del tiempo que perdemos preocupándonos por tonterías. Te permite disfrutar más con cada cosa que haces».

Y te permite conocer gente nueva que te ayuda a crecer como persona, añade. Ella se apoyó mucho en una amiga que había pasado por una experiencia similar, y le ayudó también la psicooncóloga de la Asociación Española contra el cáncer (AECC), el colectivo a cuya puerta llamó al día siguiente de saber que tenía la enfermedad y con el que sigue colaborando en todo lo que está en su mano. En el viaje que comenzó aquel día que se palpó un bulto en el pecho, ha tenido tiempo de conocer a otras mujeres que también saben qué es el miedo, la incertidumbre, el quirófano, la quimio, la radio... Y explica Rebeca Rivero que si cuenta su caso es porque está convencida de que así ayuda a quienes estén viviendo lo que ella ya conoce. «A las que están ahora pasando por momentos duros –acaba–, el mensaje que les doy es que hay que ser optimista, porque del cáncer se sale».