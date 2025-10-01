Canarias confirma que el migrante destinado a Extremadura por la vía exprés es mayor de edad La Junta pide al Gobierno que aclare si el joven llegará finalmente a la región después de que las pruebas hayan demostrado que no es menor

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que el primer menor que iba a trasladarse a la Península, en concreto a Extremadura, tras declararse la contingencia migratoria en el archipiélago, es mayor de edad. «El Gobierno de Canarias asumió que era menor, decidió no hacerle las pruebas y cuando se le han hecho se ha demostrado que no es menor de edad», ha señalado.

En este sentido, ha hablado de «dejadez» y de que el procedimiento «es claro». Sin embargo, ha matizado que lo critican desde el Ejecutivo canario «es que ese procedimiento no se ha seguido» y «no sabe si de manera artificial desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno de España, se ha querido ir introduciendo otros procesos que lo que han hecho es dificultar y no aclarar» dicho procedimiento, según recoge Europa Press.

De esta forma, ha subrayado que lo que se criticó desde el Gobierno canario en su momento es que «esa ralentización y esas dificultades añadidas que se estaban poniendo» al traslado del menor ha evidenciado finalmente que no se le preguntó al joven la edad y «nadie comprobó la edad» que tenía.

«Fíjense lo básico, que sería lo primero. El procedimiento tiene claro que son los dubitativos y los indubitativos. Los indubitativos son los menores a todas luces, que no hay que hacer la prueba porque un niño de ocho años lo ve, pero los que sí tienen algún tipo de duda, de entrada tienen un tratamiento de menor, pero evidentemente luego se le tiene que hacer unas pruebas», explicó.

A este respecto, ha considerado que se ha convertido en un «ejemplo de la dejadez con la que la Administración del Estado está afrontando esta situación con los menores.

Extremadura pide aclaraciones

Tras esta noticia, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha pedido al Gobierno que aclare si el migrante llegará finalmente a Extremadura después de que las pruebas hayan demostrado que es mayor de edad.

«Quedamos perplejos cuando, recibiendo la documentación, vemos que hay una discrepancia entre la edad que refiere el menor y la edad con la que se registra», ha explicado la consejera extremeña, quien ha apuntado que tras esto, solicitaron una aclaración sobre la edad de este joven, tras lo que ha mostrado su «sorpresa» por que tienen una resolución en la que se les indica que el menor llegará a la región.

En ese sentido, García Espada ha reafirmado que Extremadura es una «tierra solidaria» por lo que mostró su disposición a que menores migrantes llegarn a la región, pero una vez confirmado que este joven no es menor, entienden que «igual que hay una resolución de llegada del menor, debe de pronunciarse el delegado del Gobierno en Canarias con una resolución de si el menor no va a venir», algo que entienden que será así.

«Pero como somos muy rigurosos, igual que hay una resolución de llegada, entendemos que tendrá que haber una resolución con la información» publicada este miércoles. «A día de hoy, en este momento, seguimos esperando», ha incidido en todo caso la consejera.

