El campus de Plasencia repite como el mejor valorado por los estudiantes de la UEx El grado de Enfermería del centro placentino es el que logra mayor puntuación en afinidad entre empleo y titulación cursada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:26

En el estudio de inserción laboral de los titulados de la Universidad de Extremadura (UEx), se pregunta también a los alumnos el grado de satisfacción con los centros y titulaciones que se imparten y, de nuevo, el campus placentino, que dirige Rodrigo Martínez Quintana, logra la mejor puntuación. En concreto, un 8,9, seguido por la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (8,5), la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (8,4), la Escuela Politécnica (8,2), el Centro Universitario de Mérida (8,2) y la Escuela de Ingenierías Industriales (8,2).

En cuanto a las titulaciones, la más valorada, con un 9, es el máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos de Escuela de Ingenierías Industriales. Le siguen el grado en Enfermería del Centro Universitario de Plasencia (8,9), Enfermería en Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (8,8), el grado en Terapia Ocupacional en Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (8,7) y el grado en Enfermería en la misma facultad (8,6).

En relación a los aspectos de la titulación cursada, los alumnos puntúan con un 7,7 al profesorado y la gestión administrativa, con un 7,6 los contenidos teóricos recibidos, con un 7 los prácticos y con un 7 también las instalaciones y equipos disponibles en el aula. Y es el grado de Enfermería del complejo universitario placentino el que logra la mayor puntuación, un 9,5, en la afinidad entre empleo y titulación cursada.

La inmensa mayoría de los alumnos de la UEx en el curso 2021-2022, objeto del último estudio, realizaron prácticas externas durante su formación académica, un 91%, y la nota media que le dan es de un 8,7. Valoran con un 7,6 la relación entre las prácticas y la oportunidad de encontrar trabajo.