«El campo está tranquilo, pero solo hace falta una chispa que desate el hartazgo»

La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos estará liderada en el conjunto del país por Luis Cortés Isidro (Miajadas, 1961). Así se ... decidió el pasado marzo en su IV Asamblea Ordinaria. Entre sus retos se encuentra conseguir elecciones al campo de ámbito nacional, posicionar la marca de la organización y, sobre todo, según indica, que la sociedad conozca y valore la labor que ejercen los trabajadores del campo.

–¿Por qué cree que sus compañeros le han votado?

–Es un orgullo porque tus compañeros te valoran. Pero claro, el trabajo que hemos hecho en Extremadura es inmenso. Aquí peleamos contra viento y marea y ahora me amplían el ámbito geográfico. Me decía Juan Metidieri, que lleva la provincia Badajoz con Apag Extremadura, que si para él la provincia ya era grande, Extremadura debía ser... Pues ahora es toda España. Y me han elegido por responsabilidad. Pongo un ejemplo: yo siempre arreo a los catalanes, de siempre, y ha sido precisamente La Unió de Pagesos de Cataluña quien me propuso para coordinador estatal de la organización.

–¿No ha pesado su pasado en la cárcel? (fue condenado por el llamado fraude del higo).

–Eso les decía yo, que tengo un pasado. Pero no ha pesado nada. Al revés. Yo puse las cartas sobre la mesa con el ánimo de no salir elegido: la cárcel, que todo el mundo sabe que soy muy radical, el poco tiempo que tengo o que me llevo muy mal con el ministro de Agricultura desde que no le dejamos entrar en Feval. Pues me dijeron que no pasaba nada. Que yo fui a la cárcel porque vinieron a por mí, por defender a los agricultores –al final, no me condenaron ni por estafa ni por apropiación indebida–. Así que, al final, era un aliciente. Querían decirle al Ministerio de Agricultura que creían en mi honradez. Y a los catalanes no se les olvida, así me dijeron, que en el último congreso de La Unión clausuró Fernández Vara. Si hubiese tenido un pasado oscuro de verdad, no hubiera venido. Además, si hubiera hecho algo, ya lo pagué.

–¿Cuál es el principal reto que tiene ahora como coordinador estatal?

–Infinitos. Sin embargo, hay un reto que lo resume todo. Yo soy de la opinión de que el ser humano valora lo que no tiene. Y en España no se valora al sector agrario. Los españoles nunca han ido a una estantería de un supermercado y la han visto vacía. ¿Por qué los que no saben quieren más medio ambiente –que yo también–, pero ojo, más grullas, más lobos, menos fertilizantes? Porque cuando queremos podemos comprar leche. O carne, verduras y hortalizas. Aseguro que si se supiera todo lo que hay detrás, si se conociera lo duros que somos los agricultores, no se dirían según qué cosas. En pandemia faltó papel higiénico, pero nunca comida. La sociedad y los políticos deberían valorarlo.

–Siempre ha sido muy crítico con los ecologistas. ¿Por qué?

–Siempre he dicho que deben convivir las dos mentalidades: el campo en sí y la ecología. El agricultor, si lo dejas a su aire, puede abusar del uso intensivo de los fitosanitarios porque quiere sacar muchos kilos por hectárea. No es bueno ni ese afán de producción bajo cualquier prisma ni las prohibiciones de los ecologistas. Tendremos que convivir. Lo que sí critico es que hay mucho ecologista que no pisa el campo, que trabaja desde el despacho y que son muy radicales en el planteamiento. Con agricultura ecológica no mantenemos a la población mundial. Cuidado con eso. Y cada vez que puedo pongo el ejemplo de la encina la Terrona, en Zarza de Montánchez. Ocho siglos estuvieron los humildes agricultores cuidándola. Los cerdos cogiendo sus bellotas. Y vinieron los ecologistas y tienen las ramas de la encina en el mismo suelo, porque ni dejan podar. En quince años se la han cargado.

–A la Unión de Uniones le caracterizan sus continuos intentos de convocar unas elecciones al campo a nivel nacional.

–Lo explico: a nivel nacional hay un pacto entre Asaja, UPA y COAG para no permitir que entre la Unión de Uniones. Cada vez que sale un nuevo ministro de Agricultura, lo primero que le dicen estas tres es que, si entra nuestra organización, se montará un follón. Estas organizaciones son consideradas por el Ministerio como las más representativas. Si la propia Administración, cada vez que hay un problema, convoca a estas tres y no a la que falta, pues su peso de imagen no es el mismo.

Nosotros pedimos que haya elecciones por una simple razón: que no sea la Administración la que elija quién es representativo. Que lo voten los agricultores. En Extremadura, hasta las elecciones, estaban UPA, Asaja y COAG. En cuanto hubo elecciones, la última se cayó. Y entramos nosotros, y con fuerza. ¿Por qué tendría que ser Fernández Vara quien decidiera eso? Pues ese es el problema que tiene Unión de Uniones a nivel nacional, que nos han hecho un cordón sanitario. Cuando manda el PSOE, UPA es la que más presiona para que no haya elecciones. Cuando es el PP, lo hace Asaja. COAG está enfadada en general porque somos una escisión que les ha superado en muchas provincias. Mi principal misión, como organización, además de poner en valor el agricultor, es que se convoquen elecciones al campo a nivel nacional. Hay que votar. Los sindicatos verticales existían cuando Franco, ahora estamos en otra época.

–Tal y como está la situación actual en el campo. ¿Volverá el 15-M agrario, esas protestas prepandemia?

–La pandemia nos cortó las alas y fue una pena. Y todo lo inició Extremadura. El campo ahora está tranquilo, pero solo hace falta una chispa que desate todo el hartazgo que tienen muchos agricultores. Cuando hay elecciones, como ahora, el ambiente es más político que reivindicador. Pero el nuevo gobierno, el que sea, tendrá que hacer frente a lo que se avecina en el campo.