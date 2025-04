Fausto Tienza, entre el campo de fútbol y el de pistachos

Su cabeza está en varios campos. Para el futbolista extremeño, de Talavera la Real, Fausto Tienza, el balón sigue siendo herramienta profesional, pero cada vez ... más tiene otras ocupaciones. Tienen que ver con otros tipos de parcelas no deportivas sino agrarias. Más concretamente, las de pistachos. En Castilla-La Mancha las ha encontrado. Su objetivo ahora es conseguir que haya plantaciones de ese fruto seco en tierra extremeña.

Fausto Tienza Núñez, de 34 años, futbolista del Ibiza de Primera Federación (antes estuvo entre otros en el Osasuna, Betis, Extremadura, Panathinaikos, Nástic de Tarragona o Racing de Santander) ha decidido emprender en el sector agrícola con su empresa Faenza Capital. Es una gestora de proyectos agrícolas y capta inversores. La empresa del extremeño ha firmado una alianza con uno de los grandes grupos del sector del pistacho en España, IberoPistacho, con el que pretende plantar y poner en producción 1.000 hectáreas de este fruto seco. De momento tiene plantadas 200 a lo largo del último año. Ninguna de ellas se encuentra en Extremadura.

«No está siendo fácil. Aquí el precio de la tierra es más elevado y no se han dado las oportunidades todavía para adquirirlas. Pero mi objetivo que poner pistacho en Extremadura o cualquiera otra inversión agrícola que sea posible», relata el talaverano a HOY.

Cuenta que siempre ha estado muy vinculado a la agricultura a través de su pueblo de las Vegas Bajas del Guadiana, y a través de su familia. Y eso que a los 14 años emigró de la región por su potencial futbolístico. Lo fichó el Valencia. «Se puede decir que llevo de profesional desde los 14 años pero la inversión en el sector agrario es ahora otra dedicación profesional. Y lo será cuando a corto o medio plazo, no sé, deje el mundo del fútbol», sentencia el futbolista del Ibiza, que hace tres semanas se enfrentó al Mérida, el único equipo extremeño en la tercera categoría del fútbol español.

Asegurar rentabilidad

Hace seis años, relata Fausto Tienza, inició una pequeña incursión profesional en el mundo de la agricultura. Lo hizo con una primera inversión para una plantación de nogales en Pueblonuevo del Guadiana. Ocupa cuatro hectáreas de superficie.

Esa incursión ha derivado en una sociedad que ha movido ya cinco millones de euros en aportaciones de capital para proyectos de cultivo, producción y comercialización de pistachos, uno de los cultivos más atractivos por su precio y demandados por los consumidores. Los precios del pistacho procesado oscilan entre los 6,50 y los 9,50 euros por kilo.

«Con los nogales de Pueblonuevo surge la idea de Faenza Capital. Ya entra en mi cabeza un tipo de empresa como esta para darle forma a inversores que están generando altos ingresos en un periodo corto de tiempo, como es mi caso a través del fútbol profesional, y que pueden invertir en oportunidades muy interesantes como las que nos ofrecen las plantaciones de nogal, pistacho u otros cultivos», señala.

El discurso economicista de Fausto Tienza analiza por qué ha creado una sociedad centrada en la actividad agraria. «Solo tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas pero vamos adentrándonos en este mundillo, con la mano de asesores, y de la experiencia personal», dice.

Ampliar Planta de pistacho. HOY

«Con cultivos como el nogal o el pistacho tienes que soportar no recibir ingresos hasta el cuarto o quinto año una vez que se plantan, con una fuerte inversión inicial», relata. Pero a partir de ahí «empiezas a obtener altos retornos anuales, ofreciendo al inversor una seguridad financiera en el largo plazo. Eso, en la mayoría de los casos, coincide con el final de su carrera profesional en el caso de un futbolista».

Con todo, Tienza advierte que su empresa tiene como inversores a otro tipo de perfiles, más allá de futbolistas u otros deportistas profesionales. «Está abierta a profesionales del mundo del arte, de la cultura y del entretenimiento que buscan aprovechar su buen momento económico actual y asegurar rentabilidades futuras. Es una inversión perfecta», enfatiza.

Socio operativo

El talaverano cree que la llegada de fondos al sector agrario pueden cambiar «muchas cosas. No se trata sólo de obtener rentabilidad, sino de generar valor y riqueza tanto para los inversores como para las zonas en las que se llevan a cabo los proyectos y sus habitantes. Para nosotros la sostenibilidad social y medioambiental es una prioridad».

Faenza Capital ha firmado una alianza con IberoPistacho que, según el extremeño, ejemplifica su pensamiento. Supone ir de la mano de uno de los principales operadores nacionales de plantaciones de pistacho en un proyecto «ambicioso» que prevé gestionar más de 1.000 hectáreas .El acuerdo se cerró hace ya casi un año pero ha esperar para hacerlo publico ahora.

Iberopistacho es el socio operativo de los proyectos en plantaciones de pistachos en los que participa Faenza. «Ellos se encargan desde la selección de los terrenos hasta la recolección y la comercialización del fruto, pasando por el acondicionamiento del terreno, la instalación del riego, la plantación, el mantenimiento, etc. Son proyectos llave en mano para que los inversores no tengan que preocuparse de nada», asegura convencido.

Fausto Tienza avanza que es clave no solo buscar terrenos que sean adecuados para las plantaciones sino que se puedan adquirir a un coste razonable que no perjudique la rentabilidad del proyecto. Y esas parcelas las ha encontrado en las provincias de Cuenca y Guadalajara, «aunque lo ideal o lo que me haría especial ilusión sería encontrarlos también en Extremadura».

Apunta Tienza que el precio de los terrenos en nuestra región se «ha disparado, entiendo que por la entrada de grandes fondos, pero ojalá en nuestros próximos proyectos podamos anunciar que se llevan a cabo en Extremadura». Mientras tanto, el futbolista sigue con su objetivo de conseguir el ascenso a Segunda División con el Ibiza y la mente puesta en conseguir las primeras producciones de pistachos.