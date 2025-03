Un campeón de fotografía submarina en Zafra

Ana Magro Lunes, 9 de diciembre 2024, 09:42 Comenta Compartir

Carlos Javier Maraver Albenca, guardia civil de profesión, es uno de esos fotógrafos que plasma el mar a través de las imágenes. Pone ante los ojos del espectador aquello que no conocemos y que muchas veces no protegemos: «No sabemos las maravillas que tenemos en España, una biodiversidad marina magnífica para hacer unas fotos espectaculares», asegura.

Su afición por el buceo comenzó hace casi veinte años, cuando residía en las Islas Baleares. Allí comenzó a hacer cursos y a practicar esta modalidad deportiva animado por un grupo de amigos. Sin embargo, fue años después, en Andalucía, donde aprendió y comenzó a practicar la imagen submarina, a la que dedica casi todo su tiempo libre, según dice. Es una pasión gracias a la cual ha ganado ya varios premios.

Y es que Carlos Javier es un apasionado de la vida submarina, sobre todo la de aquellas especies más pequeñas, «a los animales grandes es fácil verlos, lo difícil es ver la vida pequeña, y es una verdadera maravilla», considera.

En Extremadura están intentando fomentar la imagen y el vídeo submarino, «tenemos mucha costa interior. El meterse en los pantanos, ríos o canteras no es igual que hacerlo en el mar, la visibilidad es menor y la vida no es la misma, pero siempre buscamos la diferencia de imágenes para mostrar los fondos que también tenemos en Extremadura», explica.

El buceo no deja de ser un deporte de riesgo. Al estar en un medio que no es el natural del ser humano no se pueden tener fallos, como podría ser la falta de aire. Es importante saber hasta dónde se puede llegar, y en este deporte siempre hay que llevar un compañero.

El de Carlos Javier es Francisco Peco Royo. Él es el encargado de llevar todos los equipos de control que indican la profundidad, el aire, el tiempo que se pueden mantener sumergidos… Todo está perfectamente calculado.

Pero fuera del agua también hay que prepararse y entrenar. La parte física la entrena en un gimnasio con ejercicios de cardio, crossfit, carrera… Pero insiste en la importancia de la preparación mental «para afrontar cualquier problema debajo del agua».

Para sus entrenamientos intenta viajar al menos una vez al mes al mar. Normalmente practica en Marbella, donde viven otros compañeros suyos, a la Herradura, o Calahonda.

Campeonatos

Ya se ha proclamado ya en dos ocasiones (en 2020-2021 y en 2021-2022) ganador en el Campeonato Autonómico de Imagen Submarina de Extremadura. Y en 2024 s eha llevado por segundo año consecutivo el II Open de la Liga de Imagen Submarina (Limasub) que se ha celebrado entre abril y octubre en cuatro mangas en Calahonda (Granada) y Ceuta. También consiguieron el trofeo a la mejor foto con modelo y la mejor foto terrestre de Ceuta.

En las dos primeras mangas Carlos Javier estuvo acompañado por Francisco Peco Royo, que por cuestiones personales no pudo acompañarlo en las dos últimas, en las que formó equipo con otro fotógrafo en Ceuta, y con una compañera, que por primera vez vivía esta experiencia, en la última manga en Calahonda. Con ella ganó el Premio de foto de ambiente con buceador, uno de los retos que el buceador zafrense tenía pendiente y que ha visto cumplido.

En cada una de las mangas han tenido que realizar dos inmersiones en las que tenían que conseguir una foto de un pez, una macro, otra gran angular (con o sin buceador) y una foto temática elegida por la organización. Además, este año también debían de presentar una fotografía de gorgonias (una especie de corales).

Dentro de las cuatro mangas los fotógrafos debían presentar cuatro fotografías obligatorias: Una de nubibranquios (una especie de moluscos), otra de ambiente con buceador (modelo), otras de detalle de un pez y otra de textura.

Exigencia

Se trata de un campeonato muy exigente, en el que los participantes han de elegir las fotos que se presentarán a concurso en cada una de las categorías antes de salir del agua, en lo que es este uno de los momentos más cruciales y difíciles del campeonato.

En todo momento los fotógrafos submarinos están supervisados bajo el agua por los comisarios de la liga, que también custodian las cámaras finalizada la inmersión.

De los cuatro premios, Carlos Maraver se ha llevado tres, por los que se muestra muy satisfecho con el trabajo realizado.

También quiere destacar el valor que tiene el compañerismo en este deporte, «lo importante es disfrutar, conocer y hacer un grupo de gente que somos como una gran familia, que disfrutamos haciendo los que más nos gusta, compartimos conocimientos y aprendemos unos de otros», dice Maraver.

Llegar hasta aquí no es fácil, se requiere mucho tiempo de dedicación, entrenamientos y pruebas durante todo el año, con la desventaja de no tener el mar al lado.

