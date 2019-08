La playa de Campanario: El plan B de Orellana

Al Oeste de la región existe en embalse de Alqueva, denominado Gran Lago y al que esta sección ya ha dedicado varios rincones con encanto. Sin embargo, las grandes masas de agua en Extremadura están al Este. Si en la provincia de Cáceres destaca Valdecañas, en la de Badajoz están los embalses del Cijara, García Sola, de la Serena, del Zújar y de Orellana. Hoy nos ocupa este último, probablemente el más conocido cuando se habla de playas fluviales, pues en Orellana la Vieja llevan varios años seguidos consiguiendo el distintivo de bandera azul gracias a la calidad de sus aguas y otros detalles. Sin embargo, justo enfrente se ve otra playa fluvial. Es la playa de Campanario, también denominada 'Costa Alegre'.

Este lugar está justo enfrente de la afamada playa de Orellana la Vieja, distinguida con la bandera azul. / JLG

El enclave no es mejor ni peor que la afamada playa de Orellana. Es obvio que esta playa es más pequeña y además mucho más reciente. Éste está siendo el quinto verano que afronta y la mayoría de sus usuarios la consideran como la alternativa ideal a la popular playa de enfrente o a la también conocida Isla del Zújar, no muy lejana y conectada por la Ex-103.

La playa de Campanario es modesta, pero efectiva y cómoda si se acude entresemana, pues no tiene el bullicio de otros lugares más conocidos que empiezan a estar sobreexplotados. Dispone de aparcamiento, tiene un amplio bar restaurante y una explanada hormigonada prácticamente hasta el agua con sombrillas. Para evitar molestias en los pies se han dispuesto unas pasarelas para meterse en el agua, aunque no está de más bañarse con chanclas o sandalias. No obstante, el gran trabajo para que el lugar sea apto en esta época lo hacen varios eucaliptos enormes que dan sombra durante gran parte del día.

Hay un bar restaurante en la zona. / JLG

No es la playa más conocida de la región, pero habrá algunos jóvenes de la comarca que la identificarán y alucinarán cuando la vean en sus pantallas. Ya que el pasado mes de julio el grupo de reguetón flamenco Galván Real, que es de Córdoba, animado por una persona de Campanario, grabó en este lugar de Extremadura parte de su nuevo videoclip.