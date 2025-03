La campaña extremeña por el 25-N se centra en las mujeres jóvenes

Juan Soriano Martes, 21 de noviembre 2023, 13:55 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

Una imagen de una chica joven junto a varios mensajes de whatssapp, algunos propios como 'Ayer me volvió a insultar… pero me pidió perdón enseguida, ... ehh!' y 'Ya lo he bloqueado, pero sigue creando perfiles falsos'; junto a otros ajenos de una supuesta pareja, como 'Si no tienes nada que ocultar, dame el móvil', 'Vas provocando, luego pasa lo que pasa, normal...' y 'Otra vez llorando?? No se te puede decir nada!'. Y un lema, 'Si hablamos, el machismo calla'. Así es el cartel de la campaña promovida por la Junta de Extremadura para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes una declaración institucional en la que recalca que la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo «es un ataque a los derechos humanos y una forma de discriminación extrema». La portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, ha señalado que el texto se ha aprobado de forma colegiada, sin votación, y sin «ninguna aportación» por parte de los consejeros. Entre ellos se encuentra Ignacio Higuero, designado por Vox, socio del PP en el Ejecutivo autonómico extremeño. La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha explicado que la inteligencia artificial, los chantajes con fotografías y vídeos, las relaciones basadas en el control y el acceso a la pornografía a temprana edad son retos a los que se enfrenta la sociedad, ya que constituyen nuevas formas de violencia contra las mujeres. Noticia relacionada Una muestra del artista Manuel Mata Gil invita a comprender a las víctimas de violencia de género De ahí la idea de la campaña, destinada a mostrar nuevos tipos de violencia «que están ligadas a las nuevas tecnologías, como las redes sociales o las aplicaciones a las que tienen acceso nuestros adolescentes», como recoge la declaración institucional. Asimismo, Ara Sánchez ha señalado que se pretende alertar sobre estas señales de violencia y levantar la voz, ya que pueden ser el germen de casos más graves. Para ello, también espera contar con la complicidad de los hombres que rechazan estas actitudes. La Junta destaca que la violencia contra las mujeres ha segado este año la vida de 52 víctimas en España, cifra que ha superado ya a los tres años anteriores. En Extremadura hay actualmente 2.215 mujeres con seguimiento policial. Las Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres, las oficinas de igualdad y los puntos de atención psicológica son los recursos de que dispone el Gobierno regional, a lo que se añaden los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, los docentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad. La secretaria general de Igualdad ha señalado que el programa de actividades con motivo del 25-N incluirá un taller de igualdad con reclusas de la cárcel de Cáceres, un concierto homenaje en Badajoz y un acto institucional en la Asamblea de Extremadura. A esto se sumarán acciones transversales en todos los ámbitos, así como las organizadas por asociaciones y distintos colectivos de la región.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión