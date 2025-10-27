La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre y finalizará el 19 Los extremeños están llamados de nuevo a las urnas para elegir a 36 diputados por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha pulsado el botón de adelanto electoral en la región ante la imposibilidad, según ella, de aprobar los presupuestos de 2026 y ha fijado el 21 de diciembre como fecha de las nuevas elecciones autonómicas.

Tal como ha detallado en la rueda de prensa en la que ha anunciado el adelanto, la campaña comenzará el 5 de diciembre, «fecha de mi cumpleaños», y concluirá el 19, dos días antes de que los extremeños vuelvan a las urnas para elegir al próximo Gobierno de la Junta y a los 65 diputados que conformarán el Parlamento autonómico. Como ha recordado Guardiola, se elegirán 36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

Con la publicación mañana martes del decreto de convocatoria de elecciones, se disolverá la Asamblea de Extremadura y comenzará la preparación por parte de las diferentes formaciones políticas de las candidaturas con las que concurrirán a los próximos comicios en los que el PP, con Guardiola de nuevo como candidata, confía en obtener buenos resultados. «Aspiro a tener la confianza mayoritaria de los extremeños, es por lo que hemos trabajado en estos dos años y cuatro meses», ha declarado la presidenta de la Junta.

Diez partidos

Es el tiempo que ha durado una legislatura que comenzó en 2023, tras unas elecciones a las que concurrieron el mayor número de candidaturas hasta el momento. Diez partidos presentaron listas a las dos provincias: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas por Extremadura, Vox, Juntos por Extremadura, Extremeñistas, Levanta Extremadura, Una Extremadura digna y Por un mundo más justo. Y a ellos se sumaron dos formaciones que sólo aspiraban a lograr representación en la provincia cacereña: Somos Cáceres y Cáceres Viva.

Tras el veredicto de las urnas, solo cuatro lograron representación en la Asamblea: PSOE y PP consiguieron 28 diputados, cinco Vox (que entró por primera vez en el Parlamento regional) y cuatro Unidas por Extremadura. El pacto de gobierno de PP y Vox convirtió a María Guardiola en presidenta de la Junta y en 2024 ambos partidos sacaron adelante los presupuestos.

Apenas un año después, la ruptura del acuerdo por parte de los de Abascal propició una situación de inestabilidad que se ha mantenido hasta el momento. En 2025 el PP decidió retirar los presupuestos y en esta ocasión ha optado por el mismo camino. Según Guardiola, la presentación de las enmiendas a la totalidad por parte de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura significa que cierran la puerta a negociar las cuentas y, «sin ellas, no hay herramienta para seguir creciendo», ha resumido la presidenta para justificar el adelanto electoral que ha decidido.