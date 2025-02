Los camioneros protestarán el sábado en Mérida y avisan de otra posible huelga

Estrella Domeque Miércoles, 8 de junio 2022, 15:24 Comenta Compartir

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías volverá a salir a la calle este sábado, 11 de junio, con una cacerolada en la plaza de España de Mérida. Al mismo tiempo, advierten de que el paro del transporte puede reactivarse el 1 de julio.

De esta forma, transportistas extremeños reactivan las movilizaciones que quedaron suspendidas el pasado 2 de abril tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno central. Sin embargo, más de dos meses después, la plataforma convocante considera que no se ha cumplido con lo pactado e insisten en la nueva ley que solicitaron a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

«Nos prometió cuando se desactivó el paro que en tres meses se habría aprobado una Ley que nos impidiera trabajar a precios bajo coste. Pasado ese tiempo, aún no hemos tenido noticias», sostiene Germán Martínez, presidente de la plataforma en Extremadura que asegura que siguen sin respuesta a la carta enviada al ministerio de Transporte por parte de la plataforma a nivel nacional.

En Extremadura, el propio Germán Martínez afirma también que ha solicitado reunirse con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «para exponerle nuestras reivindicaciones, pero tampoco se ha molestado en contestarme de ninguna forma».

Todo esto, dice, ha provocado la protesta de este sábado. «Una concentración a la que venimos más fuertes y unidos, con una reestructuración en la plataforma y con el apoyo de todas las asociaciones más importantes de Extremadura en el sector primario», dice Martínez. No obstante, en esa convocatoria aparecen como colaboradores las asociaciones Aresex, Acyre, Uatae, Apag Extremadura – Asaja, Aseprex y La Unión. «Se están uniendo a nosotros y nos están mostrando su apoyo las asociaciones de otros sectores», añade.

La concentración será a las 12 del mediodía en la plaza de España de Mérida a la que llegarán tras recorrer varias calles de la ciudad para, una vez allí, llevar a cabo una cacerolada y explicar después a la ciudadanía en qué situación se encuentran.

Un escenario que no ha cambiado en estos meses, incluso aseguran que ha empeorado. Por lo que advierten de nuevos paros. «Si no llega esa ley que pedimos, el día 1 de julio volveremos a parar, sí o sí. En estas condiciones no se puede trabajar y si no nos dan ningún tipo de solución, pues nos vemos otra vez abocados a tener que convocar el paro en esa fecha», avanza el portavoz extremeño. «En esa fecha, con la fruta, el tomate… y todo lo que conlleva en Extremadura, es un gran daño el que se puede generar a la agroindustria».

Por otra parte, la plataforma no descarta nuevas movilizaciones a nivel regional en los próximos días.

