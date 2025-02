Huelga de transporte: Los camioneros extremeños mantienen la huelga pero la protesta pierde fuerza

El paro patronal se mantiene, pero la protesta de los transportistas pierde fuerza tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno central ... y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Un pacto que no fue aceptado por la Plataforma Nacional de Transporte, convocante del paro, que mantiene desde entonces su propósito de seguir adelante con sus reivindicaciones. Sin embargo, más allá de esa intención de continuar con la protesta, lo cierto es que la imagen de este lunes era la del regreso de cierta normalidad a las carreteras en toda España, algo que se dejaba notar también en Extremadura.

Los trabajadores del sector que han decidido retomar su actividad, eso sí, seguían encontrando en el horizonte algunos chalecos amarillos en los piquetes informativos ubicados en cruces y accesos a localidades extremeñas desde el 14 de marzo, día en el que se inició la protesta. En el municipio pacense de Don Benito, resistían todavía ayer algunos transportistas en el acceso a la localidad desde la autovía de Miajadas o en glorietas como la de la plaza de toros que conecta con Medellín y la carretera N-430. Pero incluso en esos piquetes se reconocía ya un mayor movimiento de camiones que, en su opinión, será puntual.

«La gente está desesperada y se tira a trabajar, pero me imagino que cuando lleven una semana trabajando, lleguen a su casa y echen cuentas, no les va a rentar», afirma José María Porro, uno de los transportistas que seguía ayer en uno de los piquetes en Don Benito junto a una decena de compañeros. «Si nada cambia, dentro de unos días se va a volver a la misma situación del día 14 porque hacer un viaje te va a seguir costando dinero», asegura.

Este camionero sostiene que él se mantiene parado porque ve insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno, «son migajas y con eso no llegamos a cubrir los costes; no hay ningún acuerdo firmado, ni sabemos de qué manera vamos a percibir esas ayudas que nos van a dar, además, no es solo el precio del gasoil, es todo lo que conlleva la actividad: ruedas, AdBlue, carburante, seguros, piezas, repuestos...».

De la misma manera se expresa Germán Martínez, portavoz en Extremadura de la plataforma que mantiene el paro: «Seguimos a la espera de que nos llegue una propuesta por escrito con un Real Decreto que nos garantice que no vamos a trabajar bajo pérdidas». Ese compromiso por escrito es la condición de los transportistas representados por este colectivo que el pasado sábado se manifestaba también en Villanueva de la Serena tras participar en la multitudinaria protesta celebrada un día antes en Madrid. «Sabemos que a corto plazo no se puede hacer una ley, es comprensible que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero un Real Decreto sí», asegura Martínez que, pese al ambiente de ayer, no descarta nuevas manifestaciones en la región durante esta semana.

Por su parte, la Asociación de Transportistas de Extremadura (Asemtraex) mantiene la posición aprobada por sus socios el pasado 21 de marzo de apoyo al paro promovido por la Plataforma Nacional de Transporte, si bien, recuerda que debe primar el derecho al trabajo de aquellas empresas que quieran trabajar.

Derecho a trabajar

«Pedimos que se reconozca también el derecho al trabajo de nuestros socios y no socios que quieran trabajar voluntariamente, es decir, no suscribimos la utilización de piquetes que presionen a la gente o que causen daño», insiste Alonso Sánchez, secretario general de Asemtraex, que descarta cambios en la postura del colectivo mientras no se celebre una nueva asamblea de esta asociación que representa a unas 650 empresas y alrededor de 3.500 vehículos.

Lo cierto es que la sensación era también ayer de mayor movimiento en las carreteras de la provincia de Cáceres tanto de camiones pequeños de reparto como de vehículos grandes.