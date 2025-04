El camino de Llerena a Galicia, letra a letra

Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951) es un gallego que nunca dejará de ser extremeño. Periodista, editor y escritor en lengua gallega y castellana con una ... amplia trayectoria en el sector de la comunicación, se marchó de Llerena hacia Galicia en los años 70, cuando apenas tenía 20 años.

Su padre, que tenía negocios en la localidad, se vio obligado a abandonar su tierra, dada la mala situación de Extremadura, con una gran crisis económica y un territorio cada vez más despoblado. Por ello, tuvo que buscar oportunidades fuera de la región y consiguió entrar como socio en una empresa del mundo de la fruta.

Perozo siempre soñó con ser escritor y estar cerca de las letras. «Cuando empecé a hacer las primeras redacciones en el colegio siendo pequeño, ya tenía una inclinación hacia ese camino. A partir de ahí empecé a escribir en serio y aquí estoy, ganándome la vida con la escritura», explica.

Sus primeras publicaciones fueron en Llerena, donde compartió algunos de sus poemas iniciales en la revista de las Fiestas Patronales. Incluso llegó a dirigir un grupo de teatro y participó en la elaboración de una revista local.

Pero fue en Galicia donde comenzó su carrera profesional en la comunicación cuando, «por una carambola», empezó a presentar un programa en la Cadena Ser de Vigo. Su camino se inició informando y opinando en varias cabeceras gallegas, donde consiguió ganar fama en la región de forma relativamente rápida, siendo uno de los pioneros en la información en gallego, idioma en el que también está escrita gran parte de su obra.

El mundo de la comunicación, indica, «era muy restringido» por entonces. «Era una profesión bonita, pero nada atractiva y muy vigilada. A mí me abrieron dos o tres expedientes por hacer información en gallego o porque dije en un programa que a Federico García Lorca lo habían asesinado los nacionales. Dar información por entonces no tenía que ver con la realidad la mayoría de las veces. En ese periodismo se luchaba por la libertad».

Llerena, presente

Tras marchar a Galicia junto a su familia, Xosé nunca perdió su vínculo con Extremadura y, sobre todo, con Llerena, que visita asiduamente a pesar de la distancia.

«Me hubiera gustado que todo lo que he hecho en Galicia y por Galicia lo hubiera hecho también en Extremadura, pero no fue posible por las circunstancias, porque la familia tuvo que marchar… pero nunca he perdido mis raíces extremeñas. No solo no las he perdido, sino que para mí Llerena es mi punto de referencia importante y espero descansar donde nací, en mi pueblo. Tengo siempre un lema: 'En España hay dos pueblos que valen la pena, que son Santiago y Llerena'. El resto lo hicieron alrededor para que no haya tanto campo vacío», bromea Xosé Antonio, que, a pesar de la distancia, intenta estar conectado siempre con todo lo que pasa en su pueblo. «Ahora mismo estoy informado con las redes. Hubo una época en la que estaba suscrito al HOY en papel y recibía el periódico con varios días de retraso en Vigo. Era una época en la que no había otra alternativa que el papel y la radio», relata Perozo.

A sus 70 años, después de una larga trayectoria y a pesar de los importantes inconvenientes vitales que ha sufrido en los últimos meses (coronavirus y un atropello grave), Xosé sigue activo, como siempre.

Además de sus colaboraciones en distintos medios gallegos, publicó en abril un nuevo libro de poemas en español titulado 'Traigo los zapatos manchados de tiempo' y en junio hizo lo propio con un álbum infantil ilustrado en gallego con el nombre de 'Historia do vampiro que perdeu os cabeiros' ('La historia del vampiro que perdió los colmillos'). Perozo continúa luchando por sus sueños sobre el papel.