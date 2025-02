El cambio de modelo de la Junta deja en el aire a los 130 agentes de empleo de la región

La Junta de Extremadura quiere cambiar el modelo que durante más de dos décadas ha permitido el trabajo de los agentes de empleo y desarrollo local en la región. Alrededor de 130 técnicos que se ocupan de la búsqueda y gestión de ... fondos procedentes de diversas fuentes para impulsar acciones en favor del desarrollo del territorio, así como de asesorar a las empresas y potenciar su actividad.

Hasta la fecha la labor de los agentes de empleo y desarrollo local se ha mantenido con una orden de financiación que se prorrogaba cada año y por la que las entidades que contaban con estos técnicos recibían un dinero por parte de la Junta. El Gobierno regional quiere modificar este sistema por un nuevo programa de colaboración económica municipal de orientación y prospección (PCEMO) que rechaza el colectivo.

«En ese documento no aparecemos los agentes y en el mismo se deja fuera a los municipios de menos de 500 habitantes, a los que tienen más de 20.000, a las mancomunidades y a las diputaciones», explica Eva Muñoz, presidenta de la Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Extremadura.

«Ese modelo no se ha negociado ni con los agentes ni con las entidades, nuestros puestos de trabajo están en el aire y, por eso, nos sentimos amenazados y desprotegidos», resume la presidenta de la asociación. También, incluso, quienes han logrado consolidar su plaza en el proceso de estabilización que el pasado año se llevó a cabo por orden europea en el conjunto de las administraciones. «La mayoría lo hemos hecho como personal laboral fijo, pero no es ninguna garantía, porque hay un despido objetivo por causas económicas, por lo que se amortiza la plaza si no se tiene financiación para mantenerla», expone Muñoz.

En el nuevo programa la financiación se centra en los municipios de más de 500 habitantes y de menos de 20.000 «para la contratación del personal, sin especificar que tienen que ser los agentes de empleo». Pero, además, «las funciones que se van a financiar son las de orientación laboral y prospección empresarial, dejando fuera el desarrollo local; así que no solo no se nos menciona a nosotros, sino que se elimina una tarea fundamental para el avance de las localidades, para el mantenimiento de servicios, población y empresas».

La asociación de agentes de empleo ha mantenido un encuentro con la Junta para modificar la nueva normativa. «Pero no hemos logrado ninguna mejora, la respuesta que tenemos del Gobierno regional es que nada se va a modificar».

En busca de apoyos

Ante esta situación, la asociación ha contactado con los sindicatos y los grupos políticos con representación en la Asamblea y, por el momento, tanto PSOE como Unidas por Extremadura llevarán su situación al pleno que se celebra este jueves.

El diputado Álvaro Sánchez Cotrina preguntará al Gobierno regional qué planes tiene para garantizar el futuro de estos trabajadores y Unidas por Extremadura presentará una propuesta de impulso, con modificación del PP, para instar a la Junta a publicar la resolución que permita la renovación de los agentes cuyos contratos dependen de la administración y a convocar a las diputaciones provinciales, mancomunidades, entidades locales y a los propios técnicos «a un diálogo que permita llegar a un acuerdo con el firme compromiso de apostar por el refuerzo de esta figura, aumentando las contrataciones y dedicando más recursos a las poblaciones y comarcas menos pobladas».

«Agradecemos las iniciativas y confiamos en que la situación se pueda revertir; muchos de nosotros estaremos en el pleno para ver qué ocurre y, si nada cambia, seguiremos luchando para mantener nuestros puestos de trabajo», zanja Eva Muñoz. Los agentes de empleo celebraron este miércoles un encuentro en Miajadas para perfilar otras acciones reivindicativas en la región.