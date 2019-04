Cambio horario

No se sabe si esto de disfrutar de una hora más de sol por la tarde tiene efectos beneficiosos para la salud, y si incide de manera positiva en el necesario ahorro de energía. Pero dicen algunos «expertos» que con este cambio al horario de verano lo que se alarga de día por la tarde, se acorta por la mañana. Por una vez, y sin que sirva de precedente, creo que debemos estar de acuerdo con ellos, fundamentalmente porque ahora se hace lo contrario que en el cambio de invierno (allá por finales de octubre) cuando se atrasa una hora. Entonces, lo que se pierde de presencia del astro rey por la tarde se gana por la mañana. Todo cuadra, aunque nadie se ponga de acuerdo en si esto redunda o no en salud y ahorro. Será porque deducen que las horas de sol anuales van a seguir siendo las mismas por muchas manecillas de reloj que movamos. Digo yo.

De cualquiera de las maneras, por estas fechas lo único que notamos los ciudadanos de a pie es que hoy hemos dormido una hora menos que ayer. Pero esto es algo por lo que no debemos preocuparnos en demasía, ya que por la noche se nos pasará, cuando nos vayamos una hora antes a la cama. Es un pequeño lío, pero mucha gente no lo comprende. ¡Con lo fácil que es, oiga!

A un servidor lo que le gusta de verdad de este tema de los horarios es que España esté adelantada una hora con respecto al meridiano de Greenwich. Aunque esta línea imaginaria pase por Aragón y Valencia (sin que nadie le haya dado permiso, que esa es otra) me resulta divertido que le llevemos la contraria a los británicos. Esos «individuos» que se apoderaron del Peñón de Gibraltar durante la Guerra de Sucesión española, valiéndose del engaño, tienen bien merecido que cuando crucen la frontera les quede una hora menos para disfrutar de la vida. ¡Anda y que se fastidien! Y que me perdonen los portugueses y los canarios, que la cosa no va con ellos.

Espero que el ministro Borrell no me estropee la fiesta, que anda por ahí diciendo que nos quiere poner en hora con el Big Ben. Aunque mucho me temo que al final, si los electores no le ponen remedio, estos del PSOE nos van a colocar en 'modo invierno' todo el año. Incluso tengo entendido que el PP y Ciudadanos también han dejado escritas tan aviesas intenciones en sus respectivos programas. Mala cosa.

Para más inri, mi temor se ha visto incrementado al leer ayer, en este mismo medio, que Pedro Sánchez estaría dispuesto a trabajar por un 'Green New Deal'. Algo que, parece ser, tiene que ver con las energías renovables, pero que escrito así, en inglés, seguro que está relacionado con lo del huso horario británico. ¡Verás tú!

En este aspecto me gusta mucho más Guillermo Fernández Vara, que nos habla de «economía verde y circular» y aunque tampoco lo comprendo (sobre todo después de habernos revelado que planteó su dimisión si se cerraba la central nuclear de Almaraz), por lo menos está dicho en español, qué narices.