El cambio de gobierno deja en suspenso un servicio de apoyo a personas tuteladas por la Junta

El cambio de gobierno en Extremadura dejará en suspenso un servicio que la Junta presta a personas que se encuentran en situación de tutela, es ... decir, quienes no tienen familiares o, cuando existiendo estos, no pueden hacerse cargo de ellos. El convenio con Futuex, la Fundación para la Promoción y Apoyo de las Personas con Discapacidad (Futuex) que atienden a casi 300 usuarios, acaba el 31 de agosto y por el momento no se ha prorrogado.

A esos usuarios, por ejemplo, les acompaña cuando tienen que acudir a una consulta médica, cuando deben realizar cualquier trámite o incluso les ayuda a administrar su patrimonio o sus cuentas bancarias, así como a velar por que se les presten los servicios de habilitación funcional o para que acudan a los centros de día, entre otras muchas acciones.

El objetivo es, en definitiva, facilitar la atención a las personas tuteladas por la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura, creada en 1996, como entidad que depende del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia).

Así lo lleva haciendo durante años. Sin embargo, apenas faltan 15 días para que acabe el convenio que habían firmado con la anterior Consejería de Sanidad y la Junta no lo ha prorrogado por el momento.

«El convenio con la fundación Futuex que termina el próximo 31 de agosto está en proceso de renovación. Que haya habido un Gobierno en funciones ha retrasado los trámites administrativos necesarios pero ya está en proceso de llevarse a cabo esa renovación», argumenta la actual Junta de Extremadura.

Lo que no especifican es la fecha en la que estará listo el nuevo convenio. Según varias fuentes consultadas por este diario, se espera que el proceso pueda demorarse hasta noviembre, lo que va a provocar que previsiblemente estas personas no dispongan de este servicio durante varios meses.

Se espera que el proceso pueda demorarse hasta noviembre, lo que previsiblemente provocará la paralización del servicio varios meses

«Con las elecciones autonómicas y luego las nacionales no ha habido tiempo para gestionar la renovación del convenio. Legalmente no lo podía hacer el Gobierno en funciones y no ha podido llevarse a efecto. Como consecuencia hay que paralizar la actuación y estamos trabajando en la idea de la renovación y la prórroga del mismo en cuanto pasen los plazos para poder llevarlo a cabo», explica José Luis de Pedro, presidente de Futuex. «Se trata de una cuestión de fechas y desgraciadamente tenemos que paralizar el servicio porque no tenemos ningún amparo de convenio para seguir actuando», añade.

Por el momento, «lo que hay es una buena voluntad manifestada inicialmente y de manera verbal», apunta De Pedro. Desde Futuex indican que están trabajando con la idea de que en el mes de noviembre puedan ponerse manos a la obra.

«Esto no quiere decir que esas personas vayan a estar desamparadas, pero sí es cierto que la atención personalizada que llevábamos a cabo nosotros de la revisión permanente de su situación no vamos a poder hacerla», matiza De Pedro, que es optimista y cree que «esto es una situación que simplemente se ha dado por fechas y se podrá solucionar bien». Considera que «la Junta tiene buena voluntad».

No lo ve así José María Vergeles, el que fuera consejero de Sanidad en el Gobierno de Vara, que ha asegurado a través de sus redes sociales que «llegan los primeros recortes del Gobierno de Guardiola». Añade que «prescinden de servicios que presta la fundación Futuex».

«La subvención está en presupuesto pero no sabemos por qué no la ejecutan», añade Vergeles. «Creo que se pueden hacer todos los estudios que quieran y dar la dimensión que se quiera a la Comisión Tutelar de Adultos. Es más, creo que hay que dar una mayor dimensión, pero lo que no me parece es que se prescinda de los servicios y se haga el estudio a ver qué pasa. A ver si al estudiarlo vamos a quedar a gente sin las prestaciones. Están en riesgo lo trabajadores y los usuarios«, lamenta.