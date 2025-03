«El cambio climático impone que las ciudades repartan mejor sus árboles»

Si Cáceres tuviera que decidir ahora dónde ubicar su universidad, probablemente no estaría donde está. Lo plantea a modo de ejemplo Manuel Herrero, miembro del ... Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura) y presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España. Entre los múltiples factores que estos profesionales manejan a la hora de tomar decisiones sobre espacios públicos y diseño de ciudades, hay desde hace un tiempo uno más: el cambio climático, al que no escapan las principales localidades extremeñas.

«Hace tiempo que el cambio climático se tiene en cuenta en el planeamiento urbanístico, porque es un problema ya asumido por todos», sitúa el experto. Este fenómeno que ha traído más calor y más episodios de meteorología extrema «impone la necesidad de reducir emisiones contaminantes, y a esto ayuda intentar seguir el concepto de ciudad de proximidad». Es lo que también suele llamarse 'La ciudad de los 15 minutos', el planteamiento urbanístico que abandera Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y que defiende la idoneidad de tener en un radio inferior a un cuarto de hora de casa seis usos básicos: domicilio, trabajo, colegio para los hijos, centro de salud, espacios para el ocio y comercios.

«Con las ideas actuales, igual en Cáceres no se habría sacado la universidad del casco histórico, donde estuvo durante años», plantea Herrero. «Pero en el momento en el que se decidió alejarla del centro urbano, se imponían otros criterios más relacionados con la zonificación de las ciudades, que propiciaron que se apostara por crear la ciudad universitaria, la ciudad residencial, la comercial...».

«Vale de poco tener una gran zona verde en una esquina de la ciudad, hay que tenerlas repartidas y unidas peatonalmente»

Hoy, los expertos defienden mayoritariamente lo contrario, explica el presidente de las agrupaciones de arquitectos urbanistas. Y mucho tiene que ver en ello el cambio climático, que ya condiciona las intervenciones urbanísticas en las ciudades extremeñas. «Plasencia podría ser el mejor ejemplo extremeño de ciudad de ciudad de proximidad, por la ubicación de esos seis usos básicos, mientras que en Badajoz, está bien que la ciudad universitaria se haya ido acercando al centro urbano».

Hay también ejemplos de lo que no se debería hacer. Ocurre por ejemplo en el parque que se está construyendo en Las Vaguadas, una de las zonas residencias en expansión en Badajoz, la ciudad más grande de la comunidad autónoma. «No se comprende que hagan un parque nuevo y que apenas vaya a tener sombra», lamenta Pablo Paredes, un asiduo a ese lugar. Padre de dos hijos de uno y tres años, explica que «el parque estará acabado en un mes aproximadamente pero no se podrá usar hasta octubre, cuando ya no haga tanto calor, o a partir de las nueve de la noche, cuando los niños están ya cerca de irse a la cama».

Bancos al sol

El motivo es que se han plantado pocos árboles, y además son pinos, que no destacan por el tamaño de su copa y por tanto tampoco por la sombra que proporcionan. Hay columpios y bancos expuestos al sol. «Y no parece que vayan a poner toldos, como vemos que hay a veces en los parques infantiles de algunos sitios de costa», apunta Paredes, que también va al parque de Huerta Rosales, donde encuentra un problema similar. «Nos gusta ir allí, pero a partir de abril o mayo es inviable, porque no hay una sombra». «Además –completa Paredes–, los columpios son metálicos, y en cuanto lleva un rato dando el sol, queman».

Son dos ejemplos de actuaciones que no tienen en cuenta el aumento de la temperatura, una de las consecuencias más evidentes del cambio climático. Este fenómeno «debería tenerse en cuenta, y de hecho ya se está teniendo, a la hora de diseñar los planes generales municipales de las ciudades», apunta el arquitecto extremeño, que también refiere las «pequeñas acciones de regeneración urbana de los espacios públicos» que igualmente contribuyen a crear ciudades más adaptadas.

«El cambio climático aconseja renaturalizar las ciudades, sobre todo añadiéndoles vegetación, arbolado principalmente», plantea el experto. «No hablamos tanto de zonas verdes como de zonas de sombra, porque el número de árboles es importante, está bien que haya muchos, pero es más importante que estén bien repartidos». «Vale de poco tener un parque enorme en una esquina de la ciudad, y el resto de ellas sin apenas sombra proporcionada por árboles», defiende Herrero, partidario de «unir todas las grandes zonas verdes de la ciudad mediante itinerarios peatonales arbolados».

Se trata también, añade, de una cuestión de salud colectiva. «Porque según la Organización Mundial de la Salud, un aumento de un 0,1% en el índice de vegetación –detalla–, puede reducir la mortalidad un 5%, porque el 25% de los factores que influyen sobre nuestra salud tienen que ver con las condiciones de nuestro entorno más próximo, con el que nos relacionamos a diario, lo que rodea nuestras viviendas y oficinas».

«Hay que tener zonas arboladas repartidas por la ciudad», defiende el arquitecto urbanista, que en el caso de Cáceres, propone «acercar la ciudad universitaria al resto de la ciudad a través de carriles bici o pasarelas peatonales». Se fomenta así la nueva movilidad, o sea, la menos contaminante, la de bicis y patinetes, o sea, el peatón frente al vehículo a motor.

Los refugios climáticos

Movilidad, salud colectiva o zonas verdes son tres de los frentes en los que la arquitectura urbanista interviene frente al cambio climático. También la rehabilitación de viviendas siguiendo pautas de mejora de la eficiencia energética. O los denominados refugios climáticos, que son lugares creados 'ex profeso' para resguardarse cuando el tiempo no invita a estar en la calle. «No soy muy partidario de ellos, porque si los tienes que habilitar, significa que algo has hecho mal a la hora de plantear los espacios urbanos», opina Manuel Herrero, que cree que «la ciudad debe estar diseñada de modo que cualquier parte pueda ser un refugio climático».

«La pandemia ha acelerado procesos, y este de la arquitectura urbanista teniendo en cuenta el cambio climático es uno de ellos», plantea el presidente de la Unión de agrupaciones de arquitectos urbanistas. «La covid –concluye– ha supuesto un incremento enorme en el uso de los espacios públicos. Y el modelo de ciudad que impone la Agenda Urbana Española apuesta por ciudades compactas en su morfología, complejas en su organización, eficientes energéticamente y cohesionadas socialmente». Ahí, resume, está el reto.