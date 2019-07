El cambio climático avanza más rápido que la adaptación de los animales Los cambios se han notado en el tamaño y masa corporal así como en rasgos morfológicos, según un estudio en el que ha participado una investigadora de la UEx EFE Lunes, 29 julio 2019, 15:12

El cambio climático avanza más rápido que la adaptación de los animales, de modo que puede amenazar a las especies y causar posibles extinciones que suponen un impacto en la salud de los ecosistemas, según un equipo internacional de investigadores en el que participa la Universidad de Extremadura (UEx).

Se trata de 64 investigadores, entre ellos Deseada Parejo, de la UEx, que liderados por Viktoriia Radchuk, Alexandre Courtiol y Stephanie Kramer-Schadt, del Leibniz Institute for Zoo and Wild Life Research, ha evaluado más de 10.000 estudios científicos publicados.

Los resultados de su análisis, publicados en la revista científica Nature Communications, son «preocupantes», pues aunque los animales responden habitualmente al cambio climático, sus respuestas resultan, en general, «insuficientes» para hacer frente al ritmo acelerado del aumento de las temperaturas y, en ocasiones, van en direcciones «equivocadas».

En la fauna silvestre, según informa la universidad extremeña en una nota, la respuesta más frecuente al cambio climático es una alteración en el tiempo de los eventos biológicos, como la hibernación, la reproducción y la migración (rasgos fenológicos).

Los cambios en el tamaño corporal, la masa corporal u otros rasgos morfológicos también se han asociado con el cambio climático pero, como confirma este estudio, no muestran un patrón sistemático.

Según declara la autora principal, Viktoriia Radchuk, han demostrado que en las regiones templadas las temperaturas en aumento están asociadas «con el cambio en el tiempo de los eventos biológicos a fechas más tempranas».

Según Deseada Parejo, los investigadores han analizado en cada zona de estudio tres cuestiones: el aumento de la temperatura, los cambios adaptativos en respuesta al calentamiento y si estas modificaciones reportan a las aves algún beneficio en términos de eficacia biológica, por ejemplo, teniendo mayor descendencia, lo que podría considerarse como adaptativo.

«Hemos comprobado que no todas las aves han experimentado cambios, y cuando sí los hay, estos no son perfectos en el sentido de que nos les proporcionan beneficios en términos de eficacia biológica, es decir, no son adaptativos», explica la investigadora.

En concreto, el equipo de la UEx ha contribuido a esta investigación internacional con el estudio de dos especies de aves, la carraca (Coracias garrulus) y el autillo (Otus scops), en la zona de Guadix-Baza, en la provincia de Granada.

Allí han constatado que la temperatura no ha aumentado de manera significativa pero, sin embargo, sí han observado que las dos aves han avanzado su fecha de puesta, pues «cada año ponen los huevos antes», matiza Deseada Parejo.

Este adelantamiento de la fecha de puesta no conlleva beneficios al autillo porque no tiene mayor descendencia cuando crían más pronto, mientras que las carracas sí tienen más pollos al adelantar la reproducción.

Sin embargo, aclara la investigadora de la UEx, no se puede hablar tampoco de cambio adaptativo ya que no hay un aumento de temperatura significativo en la zona concreta de estudio y porque además, según los modelos matemáticos de persistencia de las especies realizados en función de parámetros poblacionales, la carraca puede estar en riesgo de extinción local.

Los autores del estudio sugieren que las especies podrían permanecer en sus cada vez más calientes hábitats, siempre y cuando cambien lo «suficientemente rápido» para hacer frente al cambio climático.

No obstante, alertan de que las poblaciones que están experimentando un cambio adaptativo lo hacen «a un ritmo que no garantiza su persistencia».

A su juicio, el hecho «más preocupante» es que los datos analizados incluyen especies en su mayoría comunes y abundantes, como el carbonero común (Parus major), el Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) o la urraca común (Pica pica), que se sabe que enfrentan el cambio climático relativamente bien.

Los científicos esperan que su análisis y los conjuntos de datos reunidos estimulen la investigación sobre la resiliencia de las poblaciones animales frente al cambio global y contribuyan a un mejor marco predictivo para ayudar a futuras acciones de gestión de la conservación.