Nosotras somos el cambio

CHELO SÁNCHEZ BARDÓN
Presidenta de la Sectorial de Igualdad de Oportunidades de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Jueves, 17 octubre 2019

Nosotras somos el cambio. Tras celebrar recientemente el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, estoy más que convencida de ello. Las mujeres cooperativistas, las que somos agricultoras y ganaderas socias de cooperativas, ejemplificamos bien la situación de las mujeres rurales, aquellas que siempre hemos estado pero que ni se nos ve ni se reconoce nuestra labor, a pesar de ser vital en el sector agrario y en el medio rural.

Es cierto que muchas de nuestras comarcas no serían hoy lo que son sin las cooperativas, como motor de cohesión y desarrollo económico y social; pero también lo es que nuestro medio rural no existiría siquiera si no hubiese mujeres, que somos las que sostenemos las familias, los hogares y las explotaciones agrarias, aunque esa labor pase desapercibida.

Las cooperativas agrarias extremeñas cuentan en su base social con un 22% de mujeres socias. Sin embargo, en sus consejos rectores, que es su máximo órgano de decisión y está compuesto por norma general por hombres en su totalidad, solo el 1,37% de las socias forman parte del mismo. Y esto es porque las mujeres socias de una cooperativa no participan en la vida activa de la que es su empresa, ni en sus asambleas ni en esos consejos rectores. Y la solución a ese problema es responsabilidad de todos.

Tenemos que analizar los motivos que provocan que tengamos esos datos. Cuáles son los estereotipos que nos han adjudicado desde siempre para poder romper con ese papel que culturalmente se nos ha asignado a las mujeres y que ahora mismo no tienen sentido. Así podremos tener las herramientas necesarias para transformar esa situación, cambiar los actuales roles del hombre y la mujer en el medio rural y lograr aprovechar ese avance social que nosotros mismos nos estamos ofreciendo.

Porque, a pesar de esos datos, el papel de la mujer en el ámbito rural es ahora otro y estamos viendo ya avances, aunque sean lentos. Las mujeres se van sumando poco a poco a puestos de responsabilidad en nuestras cooperativas agroalimentarias; ya tenemos cooperativas que están implantando planes de igualdad o que quieren trabajar en aplicar medidas efectivas de igualdad; y hemos creado una Sectorial de Igualdad de Oportunidades en Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura para dar voz a todas las mujeres cooperativistas, que reflejará sus necesidades y su realidad y que facilitará su participación en el sector.

Es cierto que queda mucho por recorrer, pero creo que estamos por el buen camino. Y tenemos a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura trabajando desde hace años y realizando numerosas acciones para dar visibilidad a la mujer cooperativista, reconociendo su labor y favoreciendo su participación.

La experiencia me dice que tenemos ya también mucho avanzado en concienciar a esos integrantes de consejos rectores del importante valor estratégico que tiene incorporar la participación de mujeres a los mismos. Tenemos 16 mujeres directoras de cooperativas, cuatro presidentas de cooperativas, numerosas rectoras y además el consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura también cuenta con presencia femenina desde el año 2016 por primera vez en su historia.

El reto que debemos afrontar es visibilizarlas a todas ellas, que las propias mujeres cooperativistas sean ejemplos las unas de las otras, que vean que no pasa nada por ir a una asamblea o formar parte de un consejo rector, porque eso aportará mucho a ellas, a las cooperativas y a toda la sociedad, porque supondrá nuevos valores y objetivos, ligados a la producción y comercialización de productos agroalimentarios cooperativos y a la sostenibilidad del medio rural. La pluralidad en la cooperativa tiene que ser una herramienta más al servicio de la mejora de su competitividad.

El cambio tiene que partir de las propias mujeres, porque los avances que hemos logrado han venido de la mano precisamente de su empoderamiento; pero también es un trabajo de los hombres, porque no podemos avanzar en igualdad si no trabajamos juntos.

Para todo ello contamos con entidades como Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que apuesta por visibilizar a la mujer cooperativista y fomentar su participación en su empresa, permitiéndonos aprovechar el momento de ahora como aquel en el que nosotras mismas vamos a poder marcar el cambio. Y necesitamos que la Administración acompañe a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en esta tarea, que escuche sus medidas efectivas y concretas para el sector para fomentar el liderazgo femenino en las cooperativas.

Porque nosotras somos el cambio.