El cambalache de Badajoz En el Ayuntamiento de Badajoz no se habla de política ni de proyectos ni de mejoras para los ciudadanos, sino solo de un reparto de cargos y sillones ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 5 julio 2019, 09:40

POSIBLEMENTE uno de los políticos que más se esté alegrando estos días de no ser alcalde de su ciudad sea Rafael Mateos, el candidato del PP en Cáceres. En esta ciudad no fructificó la alternancia en el poder y el socialista Salaya, el más votado por los cacereños, se convirtió en primer edil. Independientemente de los motivos que hicieron que el pacto PP-Cs se diera en Badajoz y no fuera posible en Cáceres, visto lo visto, escuchado lo escuchado y leído y lo leído desde el 15 de junio a hoy, Rafael Mateos y su equipo se estarán convenciendo, más si cabe aún, de que su decisión fue la correcta. No sé si por imposición o por escrúpulos, pero lo cierto es que no se han visto abocados al mercadeo al que asistimos en el Ayuntamiento de Badajoz, convertido en un auténtico cambalache en el que no se habla de política ni de proyectos ni de mejoras para los ciudadanos, sino solo de un reparto de cargos y sillones que pone de manifiesto el peor lado de la política, ese comportamiento que ha llevado a una buena parte de los ciudadanos a denostar a quienes deciden dedicarse a liderar para mejorar la vida de todos.

Un noble fin que en el Ayuntamiento de Badajoz, por la actuación que están llevando a cabo los tres partidos que conforman el gobierno municipal (PP, Cs y Vox), parece que se ha pulverizado.

Primero nos encontramos con que los 14 concejales de PP, Ciudadanos y Vox tendrán sueldo en Badajoz. De ellos, 11 estarán liberados al cien por cien y los otros tres percibirán el 80 por ciento del salario (lo máximo que permite la ley). Y después leemos que en un Ayuntamiento con 27 concejales habrá 24 cargos de confianza, personas algunas que se han quedado sin sillón en la administración y que ahora encuentran un hueco en el Consistorio pacense. En definitiva, que buena parte de los recursos públicos de la ciudad se destinarán a pagar a los políticos, elegidos en las urnas y a dedo, que a lo largo de los próximos cuatro años cobrarán del Ayuntamiento. Cierto es que no se han subido el sueldo, ya sería el colmo, pero también que hay muchos más en nómina.

Así que, por el momento, no sabemos si los que se mantienen y los que han llegado van a regenerar la política, creo que venían con ese fin, pero sí sabemos ya que de lo que han hablado hasta el momento y en cuya negociación parece que no ha habido muchas tensiones es en el reparto de sillones y pasta. La imagen proyectada hasta el momento por el tripartito, que ha impedido que el partido más votado en Badajoz gobierne, es lamentable y difícil de entender. Aunque sea por dos años de alcaldía o por cuatro de sueldo. Los 14 concejales de PP, Cs y Vox tienen, por eso, la obligación absoluta de demostrar que se ganan su salario, que el cambalache no ha sido tal, que no han venido a «repartirse el botín» como ha criticado el candidato socialista Ricardo Cabezas, sino que han formado el mejor gobierno posible para los pacenses.