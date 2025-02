La camarera gafe del Alvia

El Cáceres de Leb Oro acaba de salir hacia la ciudad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa, donde va a jugar dos partidos de preparación. Como el equipo hará el trayecto en autobús, no van a notar diferencias sustanciales entre Extremadura y otras regiones de España: ... circularán por buenas carreteras, si tuvieran algún problema de salud, comprobarán que el nivel de la sanidad es parecido, con la infraestructura hostelera sucederá lo mismo. En Vilagarcía, jugarán en el pabellón de Fontecarmoa, donde tienen prácticas docentes los alumnos del ciclo superior de baloncesto del IES Fermín Bouza Brey, y también en ese punto, la enseñanza, Extremadura y Galicia están a un nivel comparable. En resumen, a lo largo de todo el viaje, no van a sentirse ciudadanos de segunda clase, sino habitantes de un país, España, donde Extremadura puede sentirse orgullosa de estar a la par con el resto de regiones. De acuerdo, tenemos menos industria, pero a cambio contamos con más naturaleza, más agricultura y seguimos siendo una de las grandes despensas del país. Pero esto será así porque viajan en autobús.

Una semana antes de que el Cáceres fuera a Vilagarcía de Arousa, servidor hizo el mismo viaje para asistir a la inauguración de una exposición sobre los 40 años de la revista del IES Fermín Bouza Brey (decana de la prensa escolar en Galicia), que está pegado al pabellón donde jugará el Cáceres. El problema es que yo hice el viaje en tren: de Cáceres a Madrid en Alvia y de Chamartín a Vilagarcía de Arousa en otro Alvia. Y ahí, en el tren, comprobé que Galicia, Castilla y Madrid juegan en Primera División y nosotros estamos en Segunda RFEF, algo que se comprueba cuando, a la vuelta, pasas el control de maletas en Chamartín, creyendo que saldrás de la zona noble, y resulta que no hay que pasar control porque sales de la vía 1 de Cercanías.

Tuve la mala suerte de que me tocó el Alvia que se estropeó a la entrada de la estación de Cáceres, padecí el cambio del Alvia al Talgo y llegué a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor con 95 minutos de retraso. Vi cómo sufrían los empleados de Renfe, abrumados por el retraso, cómo la revisora se desvivía para que todos los viajeros tuvieran acomodo, cómo ayudaba cargando con maletas y patinetes o cómo el revisor bajaba en Talavera a por cajas de botellas de agua (eso excede a sus obligaciones) y las repartía de asiento en asiento. Es decir, Renfe y sus trabajadores se desvivieron por los viajeros, que estaban muy enfadados porque iban a perder sus enlaces, sobre todo a Barcelona. El problema no es ese, sino los retrasos y averías de los trenes.

¿Por qué se paran las máquinas de los Alvia en Extremadura? ¿Es por falta de personal cualificado, es un problema de señales, es culpa de las prisas por inaugurar? No es porque sean trenes de segunda mano. En realidad son de tercera mano, a Galicia ya llegaron usados, pero es que en Galicia, mientras empiezan a circular los trenes AVE Avril de Talgo en 2023 a 300 por hora, siguen algunos de estos Alvia y no se estropean. El caso es que montamos en Chamartín en el Alvia a Galicia, salió puntualísimo, todo funcionaba, llegó a la hora exacta a cada estación y, sí, iba más deprisa que el Alvia extremeño, pero no es eso lo preocupante (el viejo Talgo fue a 170-180 hasta Monfragüe y a 130-140 hasta Madrid, velocidades dignas). El problema es que, una y otra vez, nuestros trenes llegan tarde o no llegan. ¿Por qué? O nos mienten y no nos cuentan la verdad o tenían razón los revisores cuando bromeaban con la camarera del bar, que solo nos podía dar agua, y le decían que era gafe. Va a ser eso.