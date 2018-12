La Cámara de Comercio de Badajoz tuvo unas pérdidas de 500.000 euros en 2017 Mariano García, presidente de la Cámara, y parte de la directiva. :: / HOY La entidad pone en marcha un plan estratégico con ajustes que permita recuperar su estabilidad económica JUAN SORIANO Jueves, 13 diciembre 2018, 07:47

La Cámara de Comercio de Badajoz tuvo en 2017 unas pérdidas de más de 500.000 euros. La situación financiera de la entidad ha llevado a la nueva directiva, surgida tras las elecciones del pasado verano, a poner en marcha un plan estratégico.

El pleno de la Cámara de Comercio aprobó el pasado martes el presupuesto del presente año y la liquidación del pasado ejercicio, en el que tuvo unos ingresos de 2.480.000 euros y unos gastos de 2.992.000, lo que arroja unas pérdidas de 512.000 euros. En 2016 también tuvo un resultado negativo, en ese caso cercano a los 400.000 euros.

Según las cuentas presentadas el pasado martes, el capítulo de personal acaparó la mayor parte del gasto el pasado año con algo más de 1 millón de euros. En segundo lugar figuran las actividades y servicios, con 805.000.

En cuanto al presupuesto del presente ejercicio, se aprobó con una situación de pérdidas. En concreto, recoge unos ingresos de 2.215.000 euros y unos gastos de 2.414.000.

Tras la aprobación de las cuentas, los nuevos responsables de la Cámara de Comercio han decidido «comenzar a elaborar un plan estratégico para solucionar la difícil situación económica que atraviesa esta corporación como resultado de la mala gestión llevada a cabo en la última etapa».

La directiva señala que tras la toma de posesión encontró las cuentas en «muy mala situación: sin liquidar las del año 2017, sin presupuesto aprobado para el 2018 y sin liquidez de tesorería para poder afrontar los compromisos de pagos».

Por este motivo, se encargó un informe de auditoría externo sobre las cuentas del 2017, que ha puesto de manifiesto el citado déficit de 500.000 euros en el ejercicio.

«Esta realidad está muy alejada de la falsa imagen positiva que quisieron transmitir en el anterior periodo de gobierno y es fruto de una gestión lamentable por parte del que fuera presidente de la Cámara en el último año y del anterior director gerente, cesado el pasado mes de julio», añade.

La directiva de la entidad señala que el equipo anterior no sólo no tenía las cuentas y presupuestos al día, sino que además no informó al Pleno y a la Administración tutelante (la Junta de Extremadura) de la verdadera situación, ni buscó alternativas adecuadas de supervivencia ante la falta de ingresos.

Por ese motivo, se ha decidido poner en marcha un plan estratégico «con serias medidas de ajuste y reestructuración», aunque por el momento no se ha dado a conocer en qué consistirán esas medidas.

Los órganos de gobierno están convencidos de que la entidad recuperará su estabilidad y posición y además saldrá reforzada. «Más aún teniendo en cuenta la unidad que se ha alcanzado tras las pasadas elecciones y que ha traído consigo una acción coordinada entre la Cámara y las organizaciones empresariales más representativas, Coeba y Creex», añade.

Círculo de empresarios

Una de las candidaturas alternativas, Círculo de Empresarios, afirma respecto a las cuentas de la institución pacense que la liquidación del presupuesto 2017 fue aprobada con los votos de Coeba, «que lleva dirigiendo la Cámara de Comercio de Badajoz más de veinte años», y que se trata de una organización «cuyos dirigentes están siendo investigados por los fraudes de los cursos de formación en perjuicio de la Junta».

Círculo de Empresarios afirma que acudirá al Tribunal de Cuentas por la falta de información

Esta agrupación pide información sobre los 120.000 euros gastados en viajes y dietas en 2017, especialmente lo abonado con tarjetas de uso personal. También considera sospechosos los más de 102.000 euros en imprevistos, así como la provisión de 270.000 euros para cubrir posibles actuaciones de control de los fondos obtenidos por subvenciones.

Ante la falta de información, el déficit sostenido y los incumplimientos en materia de transparencia, el Círculo de Empresarios afirma que acudirá a la Junta deExtremadura y al Tribunal de Cuentas.