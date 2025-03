Tiempo en Extremadura: Extremadura estará este lunes en alerta amarilla por calor

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 24 de julio 2022, 18:43 | Actualizado 22:50h. Comenta Compartir

Extremadura estará este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas, ya que se espera que se alcancen los 38 grados en algunas zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las dos provincias extremeñas, junto con otros 13 estarán en aviso por altas temperaturas en España este inicio de semana.

El martes, aunque los valores máximos sufrirán un ligero descenso en el sur de la región, este aviso amarillo se mantendrá activo en las Vegas del Guadiana, así como en la zona del Tajo y el Alagón. Las temperaturas mínimas subirán en el noroeste y bajarán en el sureste. Para esta jornada es posible que se registra algún episodio de calima en el sur.

Para el miércoles se espera que el intenso calor de un pequeño respiro, ya que se prevé un descenso en los termómetros que será mucho más acusado en los valores mínimos. Para esta jornada se espera que el mercurio llegue a los 35 grados de máxima. El jueves la situación será similar.

Como se puede observar en la imagen inferior, el lunes y el martes prácticamente toda la región continuará también en riesgo extremo por peligro de incendios. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo. Las altas temperaturas y las condiciones atmosféricas obligan a activar ese nivel de riesgo de incendios en toda la región. A esta situación se llega tras encadenar varias jornadas seguidas de calor y con la alerta por altas temperaturas activa.

En el transcurso de esta semana de época de peligro alto, el Plan Infoex ha intervenido en 50 incidentes en toda la comunidad autónoma extremeña, de los cuales 21 han sido incendios forestales. De ellos, 11 se han producido en la provincia de Cáceres y 10 en la de Badajoz. Cabe mencionar como incendios más relevantes, los que se produjeron en los términos municipales de Monterrubio de la Serena, Madrigal de la Vera, Badajoz, Valverde del Fresno y Villanueva de la Vera, incendios en los cuales se declaró nivel 1 de peligrosidad por proximidad a viviendas. A ellos habría que sumarles los dos que se han registrado este domingo en Badajoz: uno cerca de la urbanización Los Rostros y otro entre la carretera de Olivenza y Las Vaguadas.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.