Una Calle Mayor y otras vías Hace más de treinta años un grupo de extremeños aseguraba quela transformación de la carretera Cáceres-Badajoz en autopista generaría cambios importantes, más allá de la mejora de la circulación: estaban convencidos de que a uno y otro ladode la nueva autovía surgirían numerosas industrias TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 6 julio 2019, 00:22

Cuando se anunció recientemente la decisión de la Junta de convertir en autovía la actual carretera Badajoz-Cáceres –o Cáceres-Badajoz, que tanto monta– dí mentalmente un salto al pasado de trentaitantos años: como si de un aparición se tratara, tuve la impresión de estar viendo a media docena de hombres de una cierta edad, jubilados todos ellos según creo, unidos por una causa común: la conversión en autopista de la carretera N-523, la antes mentada Badajoz-Cáceres. Director por entonces de este periódico el que suscribe, lo de la dichosa carretera era para ellos tema recurrente de los numerosos escritos que me hicieron llegar, algunos publicados en la sección de 'Cartas al director'. Aseguraban que la simple transformación de la carretera en autopista generaría cambios importantes, más allá de los referidos a la mejora de la circulación: estaban convencidos de que a uno y otro lado de la nueva autovía surgirían numerosas industrias, especialmente en la zona más próxima a Badajoz, pero también en las proximidades de las poblaciones por las que pasa la carretera. Tal era su convencimiento que incluso habían buscado nombre a la 'nonnata' autovía: sería 'La Calle Mayor de Extremadura'.

En esa batalla no estuvieron solos: ni qué decir tiene que muchos pacenses y cacereños no solo veían con buenos ojos la transformación de la carretera, sino que la consideraban una necesidad. Y más cuando a aquellas alturas de la historia, la vieja realidad de la «Extremadura dos, Cáceres y Badajoz», que se enseñaba en las escuelas, había pasado a ser en la nueva realidad autonómica y en la política del momento «Extremadura Una»: hasta tal punto fue así que en este periódico se estableció una sección en sus páginas centrales en las que se ofrecían los más importantes temas regionales bajo el título genérico de 'Extremadura Una'. No hubo manera de saber si en lo del desarrollo industrial llevaban razón: bastante fue que, aunque no se llegara a la autovía, algún tiempo después se mejoró sustancialmente la carretera, lo cual se tradujo cuando menos en un aumento y mejora del tráfico rodado.

«Más vale tarde que nunca» o «nunca es tarde si la dicha es buena» son dos refranes o frases hechas, de uso común en nuestra lengua. Démoslas por buenas, siempre y cuando en esta ocasión lleven consigo la desaparición de la tardanza. Dicho más claro y por derecho: que si el Gobierno Extremeño ha acordado con el Gobierno de España traspasarle la competencia sobre la actual carretera y futura autopista, este –el Gobierno– se dé un poco más de prisa de la que se viene dando en el otro gran capítulo de nuestras comunicaciones, el ferrocarril. Porque... ¿cuántos años llevamos hablando del desastre de nuestros trenes, no solo porque –como suele decirse– son más lentos que un desfile de cojos, sino que –para colmo de males– se averían cada dos por tres, dejando a los viajeros perdidos en medio de la nada hasta que otro medio pueda acudir a recogerlos. Sí, ya sé que las obras de mejora están en marcha... ¡pero sin prisas hasta hace cuatro días!, cuando se viene hablando del tema desde hace treinta años. Y que a nadie le parezca una exageración lo que acabo de decir y no es la primera vez que lo refiero: se estaba construyendo la linea del AVE Madrid-Sevilla con motivo de la Expo del 92, cuando Felipe González, entonces presidente del Gobierno, prometió que en cuanto la línea del AVE llegara a Brazatortas se iniciaría la construcción del enlace a Badajoz. Calculen cuantos años hace de aquello.

Pero aquello ya es agua pasada y lo que ahora interesa es el futuro. Un futuro que, por cierto, algunos no hemos alcanzado ni tan siquiera a imaginar, a juzgar por lo que he podido leer en estas páginas hace unos días. Se recogía allí la opinión de un grupo denominado 'Ecologistas en acción', según los cuales el proyecto de autovía Cáceres-Badajoz ya no tiene razón de ser, porque se habrá quedado obsoleto en cuanto los actuales motores de gasoil o gasolina sean sustituidos por motores eléctricos. Ese proceso –el de los motores eléctricos, no la obsolescencia de los demás– ya se ha iniciado, aunque todavía de forma casi testimonial. Lo que no sabíamos es que los coches del futuro ya no necesitarán carreteras ni autopistas. ¿Será que irán volando o por túneles subterráneos? Aunque bien puede ocurrir que los patines no sean del todo inocuos, porque a lo que se ve se siguen produciendo patinazos.

A sabiendas de que el espacio, cuando menos el de los periódicos, no es infinito, hay un tema que no me resisto a tocar aunque sea de pasada y ajeno al tema al que me vengo refiriendo. Se trata del proceso electoral, en el que seguimos metidos de hoz y coz y al que me vengo refiriendo en los últimos comentarios por su importancia y actualidad. Por unas u otras razones se ha producido un amontonamiento de elecciones... y seguimos. Algunas mal que bien se han ido encarrilando, pero, como decían por mi pueblo, ¡nos queda el rabo por desollar!: el Gobierno de España. Y ahí otra vez vienen los desencuentros. Nadie cuestiona que sea Pedro Sánchez quien, al frente del partido más votado, el PSOE, se encargue de formar gobierno; el problema es el cómo. Pablo Iglesias debe haberse puesto como meta llegar a ministro a toda costa, pero parece que Sánchez no está por la labor. ¿Semejante desencuentro es el nudo gordiano del conflicto? En previsión de cualquier contingencia, ya están calculadas las fechas, por si hubiera que llegar a la solución extrema, convocar nuevas elecciones. ¿Y España y los españoles? Ah, esa es otra cuestión, que no parece tener demasiada importancia.