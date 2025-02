De San Calixto a Old Trafford

Viendo en Old Trafford a la afición del Atlético de Madrid, feliz en una esquina del estadio, disfrutando de la victoria de su equipo el ... martes pasado, recordé los viajes acompañando al Cacereño hace años. Aunque para viaje, el que hicieron una quincena de aficionados a la isla de La Palma el pasado fin de semana. Estos incondicionales tenían la excursión preparada desde hacía meses y no estaban dispuestos a perderse el viaje pasara lo que pasara. Lo que pasó fue que el Cacereño no jugó, se aplazó su partido contra el Mensajero, pero a ellos les dio lo mismo: volaron hasta la isla, estuvieron en el estadio de visita, coincidieron con los presidentes autonómicos, charlaron con Ximo Puig, presidente de Valencia, y regresaron tras haber disfrutado de la excursión y con la tranquilidad de no haber perdido.

Viajar para apoyar al club de tus amores siempre me ha parecido un ejercicio de abnegación y sacrificio en el que te la juegas: arriesgas tu bienestar, tu fin de semana y tu dinero en una apuesta que, si sale mal, te arruina la experiencia con esa vuelta a casa triste, agotado, metido varias horas en un autobús y recordando las vicisitudes de un partido en el que todo se torció. Supongo que estoy marcado por mis viajes malditos acompañando al Cacereño cuando era joven: siempre que fui en autobús a verlo jugar fuera de casa, perdió. Solo una vez empató, pero el empate fue peor que una derrota. Sucedió en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Atlético. Acabamos el primer tiempo ganando cero a tres y empezamos la segunda parte muy tranquilos y con la seguridad de que volveríamos a casa cantando por la Media Fanega y bailando por El Culebrín. Pero no, el mal fario que me perseguía en los viajes futboleros no me iba a abandonar esta vez y al final, en unos minutos, nos marcaron tres goles. Claro está que peor fue lo de un Plasencia-Cacereño en el estadio de San Calixto. Llamarlo estadio es exagerado, se trataba más bien de un campo de fútbol muy estresante en el que las gradas estaban encima de los jugadores: futbolistas y aficionados podían hablarse, tanto para animarse como para insultarse. A mi lado, había un señor de Cáceres, amigo de mi padre, que le pedía a un jugador del Plasencia, que antes había jugado en el Cacereño, que le pagara el alquiler del piso. Proclamaba a voces que se había marchado sin pagarle varias mensualidades y cada vez que el extremo del Plasencia corría la banda, el hincha se levantaba y le gritaba: «Págame el alquiler, sinvergüenza, págame el alquiler que me debes». Los aficionados placentinos, naturalmente, tomaron partido por el inquilino deudor y lo animaban a perseverar en la deuda: «No le pagues, que se 'joa', seguro que te alquiló un cuchitril». Aquella escena, que parecía sacada de una historia de Pepe el Hincha en el TBO, me resultaba muy divertida hasta que el Plasencia marcó un gol, ganó uno cero y el arrendador quedó chafado y callado mientras el arrendatario miraba a la grada y reía. Fue duro volver a casa en el autobús, callados, derrotados y, el amigo de mi padre, sin el dinero del alquiler. Eran otros tiempos y era otro fútbol, pero a la hora de la verdad, todo sucedía igual que ahora: si ganabas, sonreías, disfrutabas y el mundo parecía más bello; si perdías, te hundías en la miseria. Ya fuera en San Calixto, ya sea en Old Trafford.

