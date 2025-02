Los lavaderos de coches multiplican por diez su trabajo debido a la calima

«Es una locura, abrimos a las seis de la mañana y ya hay gente esperando», dice Joaquín Fernández, empleado de la gasolinera Repsol en ... la Circunvalación de Badajoz. Por su máquina de autolavado pasaron ayer 150 coches y esperan que hoy se supere esta cifra. Cada cierto tiempo tienen que limpiar la zona de lavado porque se llena de barro y resbala.

La calima ha provocado una avalancha de extremeños en los lavaderos de coches de la región y estos negocios esperan que siga así los próximos días. Felipe Plá Rubio, del lavadero Hippobox, asegura que ha multiplicado por 10 el trabajo en su empresa desde ayer. «Y si hubiese sol, podría ser incluso el doble. Este negocio es muy irregular, depende de la climatología. Un día como el de ayer, con viento, no habría mucho movimiento, pero llegó gente constantemente. Llegaban clientes que venían de otros lavaderos que se habían quedado sin agua».

Plá Rubio también explica que han llegado a su negocio muchos clientes nuevos, que no habían acudido antes, «porque hay muchos que limpian el coche por ocio, pero esto es por necesidad». Cree que la causa es que están preocupados por los daños que la calima puede crear al coche.

Ampliar Cola de coches en un lavadero de coches en Cáceres. ARMANDO MÉNDEZ

Arturo Jiménez confirma este temor. Tiene un Chevrolet Cruze desde hace poco. «Este polvo puede dañar la pintura y, si lo tocas, puede provocar abrasiones, es mejor limpiarlo cuanto antes». De hecho, este usuario también va a llevar su coche al taller el lunes para revisar los filtros. «Antes no he podido porque no tenían hueco, supongo que mucha gente les está pidiendo una revisión».

Otro de los clientes de los lavaderos tienen miedo a una multa. «Mañana tengo que ir a Sevilla a recoger a mi madre y ya es bastante el precio de la gasolina, como para que me paren y me sancionen por llevar sucio el cristal», asegura Diana Barros mientras limpia la calima de su turismo con una manguera.

El artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación dice: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos». Si se conduce con mala visibilidad la multa puede ir de 80 a 200 euros dependiendo de la gravedad. También se puede castigar con 200 euros al conductor si la matrícula no se lee correctamente.

En los lavaderos creen que el volumen de trabajo se mantendrá los próximos días. «Si llueve este fin de semana, pararán pero vendrá más gente los siguientes días porque se habrán manchado más los coches», explica Juan Luis Giral, de Autolavado Plaza de las Américas. Mientras habla, debe ir organizando a los coches que llegan constantemente. «Desde que abrimos hasta que cerramos».