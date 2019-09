Yo también fui califa

Si recuerdo mi niñez, me veo disfrazado de alto dignatario musulmán con la cara tiznada de negro, un turbante con un camafeo de mi madre sosteniendo el envoltorio de telas sobre mi cabeza, una colcha adamascada convertida en túnica lujosa y algún otro complemento que me convertía en Aladino, en Alí Babá, en Abderramán, en Almanzor o en cualquier otro personaje del universo moro de nuestra infancia.

¡Qué bien hacían los turbantes nuestras madres! ¡Parecían educadas en la corte del califa! Además, eran maestras en el arte del corcho quemado. Con uno en la mano, eran capaces de convertirte en rajá hindú, en cadí almohade, en visir turco... ¡Y qué cultura tan vasta tenían en las cosas del mundo oriental! «Ven aquí, hijo, que te voy a disfrazar de diván persa, de faraón egipcio o de sultán otomano», nos decían y nos agarraban la barbilla con una mano mientras con la otra, aplicando el corcho quemado con dedicación, nos convertían en sus príncipes moros.

«¿Mamá, qué diferencia hay entre un visir y un sultán?», les preguntábamos. Y ellas respondían que ninguna, que los dos eran reyes o algo así y que nos iban a disfrazar de lo que más nos gustara. A mí me gustaba ser diván, no sé si porque en casa había uno para sentarse y me parecía más cercano y doméstico ser diván que ser gran chambelán del rey de Mongolia, otra oferta de mi madre.

A la hora de la verdad, el disfraz era siempre el mismo y el título estaba solo en la imaginación de nuestras madres, que, ennegreciendo la cara con el corcho quemado, componiendo un turbante con una sábana y algo de bisutería y consiguiendo el milagro de que un cobertor viejo se convirtiera en lujosa túnica imperial, nos lanzaban a las calles para que participáramos en fiestas, comparsas, desfiles y cabalgatas.

Todos hemos sido califas alguna vez en nuestras vidas. Y para más delito, hemos sido califas de raza negra, o sea, atentábamos a la vez contra la corrección política del futuro y contra la realidad histórica de siempre porque lo habitual era que los califas tuvieran la tez morena, pero no negra. Qué más daba si éramos niños y no pensábamos en ningún momento que algún día podríamos llegar a ser primer ministro de Canadá o concejal de Pescueza. Porque tal y como se están poniendo las cosas, si en nuestra infancia tuvimos madres adictas al corcho quemado, nuestras carreras políticas se han acabado para siempre.

Ya saben que Justin Trudeau, el popular primer ministro canadiense, puede perder las elecciones en su país porque se disfrazó de Aladino en una fiesta y de jamaicano en el instituto. Sus rivales políticos lo acusan de hipócrita, racista, poco íntegro e inaceptable. Y lo peor es que él mismo ha pedido disculpas por haber cometido tamañas aberraciones en su juventud. Este puritanismo extremo está llevando la falta de libertad y la censura hasta extremos asfixiantes. En este periódico, se han publicado recientemente interesantes reportajes contando el miedo de los profesores universitarios en las aulas a ser incorrectos, el pánico a emitir opiniones arriesgadas por novedosas. Si el mundo hubiera sido siempre así, no habría habido vanguardias y seguiríamos en las cavernas ideológicas.

En estos días, comparsas y grupos deciden los disfraces del próximo Carnaval. Mucho cuidado con lo que eligen si aspiran a ser algún día concejales porque la Nueva Inquisición tiene preparada la leña para las hogueras. Tengo por ahí fotos de un desfile de la Cruzada de la Bondad en las que aparezco convertido en un niño visir-sultán-cadí-califa. Aquella Cruzada de la Bondad era una actividad católica de la parroquia de San Pedro de Alcántara, o sea, más grave aún: un niño cristiano mofándose del Islam. Yo creo que nuestras madres, con su gran visión de la jugada y del futuro, utilizaban con tanto arte el corcho quemado por nuestro bien: estaban impidiendo que en el futuro nos dedicáramos a la política.