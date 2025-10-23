Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
Estos son todos los festivos locales que ha elegido cada municipio para 2026
Jueves, 23 de octubre 2025, 10:32
El Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Trabajo, ha aprobado y publicado el calendario oficial de fiestas locales de 2026 para todos los municipios de la comunidad.
En España, los trabajadores tienen derecho a días festivos pagados que no se pueden recuperar. La ley dice que al año puede haber un máximo de 14 días festivos, de los cuales 2 son específicos de cada localidad.
Para Extremadura en 2026, el Decreto 40/2025 establece 12 días festivos generales para toda la comunidad. Además, cada municipio puede tener 2 días festivos locales, que también serán pagados y no recuperables. Estos días locales se deciden por cada Ayuntamiento y ya se han publicado oficialmente en el DOE.
Provincia de Badajoz
Badajoz: 17 de febrero y 24 de junio
Acedera: 6 de abril y 7 de septiembre
Aceuchal: 15 de mayo y 9 de septiembre
Ahillones: 15 de mayo y 14 de septiembre
Alange: 15 de mayo y 12 de septiembre
Albuera (La): 15 de mayo y 14 de agosto
Alburquerque: 22 de mayo y 9 de septiembre
Alconchel: 18 de mayo y 14 de agosto
Alconera: 29 de abril y 30 de abril
Aljucén: 24 de agosto y 30 de noviembre
Almendral: 15 de enero y 17 de abril
Almendralejo: 25 de abril y 14 de agosto
Almorchón: 17 de febrero y 29 de septiembre
Arroyo San Serván: 2 de mayo y 4 de mayo
Atalaya: 15 de mayo y 5 de agosto
Azuaga: 6 de abril y 15 de mayo
Barbaño: 15 de mayo y 7 de agosto
Barcarrota: 20 de abril y 11 de septiembre
Baterno: 20 de agosto y 30 de noviembre
Bazana (La): 15 de mayo
Benquerencia de la Serena: 2 de febrero y 19 de marzo
Berlanga: 15 de mayo y 21 de agosto
Bienvenida: 15 de mayo y 10 de agosto
Bodonal de la Sierra: 3 de febrero y 15 de mayo
Brovales: 8 de septiembre
Burgillos del Cerro: 15 de mayo y 14 de septiembre
Cabeza del Buey: 17 de febrero y 29 de septiembre
Cabeza La Vaca: 10 de julio y 30 de octubre
Calamonte: 19 de marzo y 15 de mayo
Calera de León: 15 de mayo y 10 de septiembre
Calzadilla de los Barros: 25 de marzo y 15 de mayo
Campanario: 6 de abril y 30 de abril
Campillo de Llerena: 15 de mayo y 10 de agosto
Capilla: 24 de julio y 14 de agosto
Carmonita: 22 de julio y 14 de septiembre
Carrascalejo (El): 25 de mayo y 3 de agosto
Casas de Don Pedro: 15 de mayo y 24 de junio
Casas de Reina: 4 de mayo y 10 de agosto
Castilblanco: 3 de agosto y 11 de septiembre
Castuera: 2 de febrero y 15 de mayo
Cheles: 14 de septiembre y 15 de septiembre
Codosera (La): 24 de junio y 7 de agosto
Cordobilla de Lácara: 4 de mayo y 6 de agosto
Coronada (La): 6 de abril y 25 de agosto
Corte de Peleas: 19 de marzo y 4 de mayo
Cortegana: 15 de mayo y 22 de mayo
Cristina: 20 de enero y 24 de julio
Don Álvaro: 4 de mayo y 12 de junio
Don Benito: 6 de abril y 7 de septiembre
Entrerríos: 15 de mayo y 9 de octubre
Entrín Bajo: 14 de mayo y 15 de mayo
Entrín Alto: 14 de mayo y 15 de mayo
Esparragalejo: 3 de febrero y 13 de abril
Esparragosa de Lares: 6 de abril y 29 de mayo
Esparragosa de la Serena: 16 de febrero y 24 de agosto
Feria: 15 de mayo y 24 de agosto
Fregenal de la Sierra: 13 de abril y 20 de abril
Fuenlabrada de los Montes: 2 de febrero y 15 de mayo
Fuente del Arco: 1 de junio y 9 de septiembre
Fuente de Cantos: 14 de mayo y 15 de mayo
Fuente del Maestre: 15 de mayo y 14 de septiembre
Fuentes de León: 4 de junio y 3 de agosto
Garbayuela: 3 de febrero y 29 de junio
Gargáligas: 6 de abril y 7 de septiembre
Garlitos: 16 de enero y 15 de mayo
Garrovilla (La): 6 de abril y 14 de septiembre
Granja de Torrehermosa: 15 de mayo y 14 de septiembre
Guadajira: 15 de mayo y 9 de octubre
Guadalperales (Los): 16 de enero y 15 de mayo
Guadiana: 15 de mayo y 15 de septiembre
Guareña: 15 de mayo y 14 de septiembre
Haba (La): 6 de abril y 14 de agosto
Helechal: 15 de mayo y 13 de noviembre
Helechosa de los Montes: 29 de junio y 7 de septiembre
Hernán Cortés: 6 de abril y 7 de septiembre
Herrera del Duque: 16 de enero y 15 de mayo
Higuera de la Serena: 6 de abril y 10 de agosto
Higuera de Llerena: 6 de abril y 9 de septiembre
Higuera de Vargas: 20 de febrero y 3 de septiembre
Higuera La Real: 14 de septiembre y 15 de septiembre
Hinojosa del Valle: 15 de mayo y 14 de septiembre
Hornachos: 17 de febrero y 15 de mayo
Jerez de los Caballeros: 8 de mayo y 24 de agosto
Lapa (La): 15 de mayo y 12 de junio
Llera: 6 de abril y 24 de agosto
Llerena: 15 de mayo y 25 de septiembre
Lobón: 15 de mayo y 28 de agosto
Magacela: 6 de abril y 3 de julio
Maguilla: 15 de mayo y 7 de agosto
Malcocinado: 15 de junio y 7 de octubre
Malpartida de la Serena: 14 de agosto y 7 de septiembre
Manchita: 6 de abril y 9 de septiembre
Medellín: 6 de abril y 14 de septiembre
Medina de las Torres: 15 de mayo y 14 de septiembre
Mengabril: 6 de abril y 20 de julio
Mérida: 21 de mayo y 10 de diciembre
Mirandilla: 15 de mayo y 22 de julio
Monesterio: 14 de mayo y 11 de septiembre
Montemolín: 3 de febrero y 15 de mayo
Monterrubio de la Serena: 15 de mayo y 28 de agosto
Montijo: 15 de mayo y 9 de septiembre
Morera (La): 10 de agosto y 14 de septiembre
Nava (La): 2 de febrero y 15 de mayo
Nava de Santiago (La): 21 de mayo y 22 de mayo
Navalvillar de Pela: 19 de enero y 6 de abril
Nogales: 15 de mayo y 10 de julio
Obando: 20 de marzo y 6 de abril
Oliva de la Frontera: 15 de mayo y 18 de septiembre
Oliva de Mérida: 2 de febrero y 15 de mayo
Olivenza: 14 de agosto y 7 de septiembre
Orellana de la Sierra: 6 de abril y 4 de mayo
Orellana la Vieja: 15 de mayo y 14 de septiembre
Palazuelo: 6 de abril y 15 de octubre
Palomas: 4 de mayo y 15 de mayo
Pallares: 6 de abril y 4 de septiembre
Parra (La): 24 de junio y 14 de septiembre
Peñalsordo: 4 de junio y 22 de agosto
Peraleda del Zaucejo: 13 de mayo y 7 de agosto
Puebla de Alcocer: 30 de abril y 7 de septiembre
Puebla de Alcollarín: 24 de junio y 15 de septiembre
Puebla de la Calzada: 15 de mayo y 29 de junio
Puebla de la Reina: 19 de marzo y 15 de mayo
Puebla de Obando: 23 de enero y 15 de septiembre
Puebla de Sancho Pérez: 15 de mayo y 9 de septiembre
Puebla del Maestre: 14 de septiembre y 15 de septiembre
Puebla del Prior: 13 de abril y 7 de agosto
Pueblonuevo del Guadiana: 15 de mayo y 7 de octubre
Puerto Hurraco: 20 de enero y 15 de mayo
Quintana de la Serena: 5 de febrero y 17 de julio
Reina: 15 de mayo y 5 de agosto
Rena: 6 de abril y 3 de agosto
Retamal de Llerena: 15 de mayo y 29 de junio
Retamar: 15 de mayo y 7 de septiembre
Risco: 3 de febrero y 15 de mayo
Ribera del Fresno: 15 de mayo y 15 de septiembre
Roca de la Sierra (La): 15 de mayo y 24 de junio
Ruecas: 6 de abril y 21 de agosto
Salvaleón: 27 de julio y 9 de septiembre
Salvatierra de los Barros: 15 de mayo y 14 de septiembre
San Benito de la Contienda: 10 de julio y 7 de septiembre
San Francisco de Olivenza: 7 de septiembre y 2 de octubre
San Jorge de Alor: 23 de abril y 7 de septiembre
San Pedro de Mérida: 6 de abril y 7 de abril
San Rafael de Olivenza: 28 de agosto y 7 de septiembre
San Vicente de Alcántara: 22 de enero y 25 de septiembre
Sancti-Spirítus: 14 de septiembre y 7 de octubre
Santa Amalia: 15 de mayo y 10 de julio
Santa María: 6 de abril y 25 de mayo
Santa Marta: 15 de mayo y 29 de julio
Santo Domingo de Guzmán: 7 de agosto y 7 de septiembre
Santos de Maimona (Los): 15 de mayo y 9 de septiembre
Segura de León: 18 de mayo y 14 de septiembre
Siruela: 15 de mayo y 5 de junio
Solana de los Barros: 15 de mayo y 22 de julio
Talarrubias: 8 de mayo y 24 de agosto
Talavera la Real: 19 de marzo y 15 de mayo
Táliga: 24 de abril y 25 de septiembre
Tamurejo: 7 de agosto y 5 de octubre
Torre de Miguel Sesmero: 2 de febrero y 14 de septiembre
Torrefresneda: 15 de mayo y 13 de octubre
Torremayor: 15 de mayo y 14 de septiembre
Torremejía: 15 de mayo y 21 de agosto
Torviscal (El): 14 de agosto y 13 de octubre
Trasierrra: 15 de junio y 29 de junio
Trujillanos: 17 de febrero y 1 de junio
Usagre: 15 de mayo y 14 de septiembre
Valdecaballeros: 12 de junio y 29 de septiembre
Valdehornillos: 29 de junio y 25 de septiembre
Valdelacalzada: 15 de mayo y 9 de octubre
Valdetorres: 26 de enero y 31 de julio
Valdivia: 6 de abril y 15 de mayo
Valencia del Mombuey: 18 de mayo y 14 de septiembre
Valencia de las Torres: 15 de mayo y 14 de septiembre
Valencia del Ventoso: 3 de febrero y 15 de mayo
Valle de Matamoros: 14 de agosto y 17 de agosto
Valle de Santa Ana: 12 de junio y 27 de julio
Valle de la Serena: 17 de febrero y 18 de agosto
Valuengo: 24 de junio
Valverde de Burguilos: 15 de mayo y 7 de septiembre
Valverde de Leganés: 21 de agosto y 14 de septiembre
Valverde de Llerena: 15 de mayo y 14 de septiembre
Valverde de Mérida: 15 de mayo y 20 de julio
Vegas Altas: 6 de abril y 15 de mayo
Villafranca de los Barros: 15 de mayo y 16 de julio
Villagarcía de la Torre: 18 de mayo y 21 de septiembre
Villagonzalo: 15 de mayo y 14 de septiembre
Villalba de los Barros: 15 de mayo y 21 de agosto
Villanueva del Fresno: 25 de agosto y 14 de septiembre
Villanueva de la Serena: 6 de abril y 25 de julio
Villar de Rena: 8 de mayo y 9 de mayo
Villar del Rey: 17 de febrero y 14 de agosto
Villarreal: 31 de julio y 7 de septiembre
Villarta de los Montes: 19 de enero y 14 de agosto
Vivares: 26 de junio y 25 de septiembre
Yelves: 6 de abril y 30 de abril
Zafra: 15 de mayo y 6 de octubre
Zahínos: 4 de mayo y 7 de agosto
Zalamea de la Serena: 4 de mayo y 14 de septiembre
Zarza (La): 15 de mayo y 11 de noviembre
Zarza-Capilla: 12 de febrero y 24 de agosto
Zurbarán: 6 de abril y 28 de agosto
Provincia de Cáceres
Cáceres: 23 de abril y 29 de mayo
Abadía: 4 de agosto y 17 de septiembre
Abertura: 11 de mayo y 27 de julio
Acebo: 20 de enero y 17 de agosto
Acehúche: 20 de enero y 21 de enero
Aceituna: 20 de enero y 20 de julio
Ahigal: 4 de mayo y 10 de agosto
Alagón del Río: 4 de agosto y 14 de septiembre
Albalá: 17 de febrero y 17 de agosto
Alcántara: 10 de abril y 19 de octubre
Alcollarín: 6 de abril y 25 de noviembre
Alcuéscar: 21 de abril y 6 de octubre
Aldea del Cano: 11 de noviembre y 12 de noviembre
Aldea del Obispo (La): 18 de mayo y 17 de agosto
Aldeacentenera: 17 de febrero y 24 de agosto
Aldeanueva del Camino: 3 de febrero y 7 de septiembre
Aldeanueva de la Vera: 25 de mayo y 16 de julio
Aldehuela del Jerte: 3 de febrero y 4 de febrero
Alía: 15 de mayo y 25 de noviembre
Aliseda: 7 de abril y 14 de agosto
Almaraz: 14 de agosto y 17 de agosto
Almoharín: 6 de abril y 7 de abril
Alonso de Ojeda: 6 de abril y 10 de agosto
Arroyo de la Luz: 6 de abril y 11 de septiembre
Arroyomolinos: 26 de enero y 17 de agosto
Arroyomolinos de la Vera: 26 de enero y 17 de agosto
Azabal: 7 de abril y 31 de agosto
Baños de Montemayor: 15 de mayo y 31 de agosto
Barquilla de Pinares: 4 de mayo y 28 de septiembre
Barrado: 20 de enero y 8 de mayo
Batán (El): 27 de abril y 7 de septiembre
Belvís de Monroy: 3 de agosto y 20 de agosto
Benquerencia: 3 de febrero y 29 de junio
Berrocalejo: 5 de enero y 9 de septiembre
Berzocana: 16 de enero y 26 de octubre
Bohonal de Ibor: 24 de agosto y 25 de agosto
Botija: 20 de enero y 22 de julio
Bronco (El): 22 de julio y 11 de agosto
Brozas: 20 de abril y 7 de septiembre
Cabañas del Castillo: 8 de mayo y 14 de septiembre
Cabezabellosa: 10 de agosto y 9 de septiembre
Cabezuela del Valle: 25 de marzo y 24 de julio
Cabrero: 29 de septiembre y 30 de septiembre
Cachorrilla: 20 de enero y 24 de junio
Cadalso: 15 de mayo y 12 de junio
Calzadilla: 13 de abril y 21 de septiembre
Caminomorisco: 13 de julio y 13 de noviembre
Campillo de Deleitosa: 20 de enero y 11 de septiembre
Campo Lugar: 17 de febrero y 3 de agosto
Cañamero: 6 de abril y 7 de agosto
Cañaveral: 6 de abril y 11 de mayo
Carbajo: 6 de abril y 24 de diciembre
Carcaboso: 21 de septiembre y 22 de septiembre
Carrascalejo: 9 de abril y 21 de septiembre
Casar de Cáceres: 6 de abril y 7 de septiembre
Casar de Miajadas: 6 de abril y 10 de agosto
Casar de Palomero: 4 de mayo y 16 de julio
Casares de las Hurdes: 2 de enero y 5 de enero
Casas del Castañar: 10 de agosto y 17 de agosto
Casas de Don Antonio: 7 de septiembre y 13 de octubre
Casas de Don Gómez: 12 de mayo y 14 de septiembre
Casas de Millán: 20 de enero y 18 de mayo
Casas de Miravete: 2 de febrero y 14 de septiembre
Casas del Monte: 27 de abril y 14 de septiembre
Casatejada: 17 de septiembre y 18 de septiembre
Casillas de Coria: 3 de febrero y 31 de agosto
Castañar de Ibor: 6 de abril y 10 de julio
Ceclavín: 7 de abril y 29 de septiembre
Cedillo: 17 de febrero y 12 de junio
Cerezo: 24 de junio y 17 de agosto
Cilleros: 3 de febrero y 13 de abril
Collado de la Vera: 3 de agosto y 5 de octubre
Conquista de la Sierra: 6 de abril y 10 de agosto
Coria: 11 de mayo y 24 de junio
Cuacos de Yuste: 13 de abril y 14 de septiembre
Cumbre (La): 16 de febrero y 6 de abril
Deleitosa: 2 de febrero y 14 de septiembre
Descargamaría: 9 de enero y 7 de agosto
Eljas: 3 de febrero y 11 de junio
Escurial: 6 de abril y 6 de agosto
Fresnedoso de Ibor: 24 de agosto y 25 de agosto
Galisteo: 17 de febrero y 14 de agosto
Garciaz: 6 de abril y 27 de julio
Garganta (La): 6 de abril y 25 de mayo
Garganta la Olla: 13 de abril y 2 de julio
Gargantilla: 26 de enero y 13 de octubre
Gargüera: 3 de febrero y 9 de septiembre
Garrovillas de Alconétar: 6 de febrero y 18 de septiembre
Garvín de la Jara: 5 de junio y 8 de junio
Gata: 16 de febrero y 24 de julio
Gordo (El): 12 de junio y 15 de junio
Granja (La): 20 de enero y 22 de julio
Guadalupe: 3 de febrero y 7 de septiembre
Guijo de Coria: 24 de junio y 28 de diciembre
Guijo de Galisteo: 12 de junio y 14 de septiembre
Guijo de Granadilla: 27 de julio y 14 de septiembre
Guijo de Santa Bárbara: 9 de septiembre y 4 de diciembre
Herguijuela: 6 de abril y 24 de agosto
Hernán-Pérez: 20 de enero y 21 de enero
Herrera de Alcántara: 17 de febrero y 24 de junio
Herreruela: 23 de junio y 24 de junio
Hervás: 14 de septiembre y 15 de septiembre
Higuera de Albalat: 20 de enero y 7 de agosto
Hinojal: 17 de abril y 7 de septiembre
Holguera: 24 de abril y 28 de agosto
Hoyos: 10 de agosto y 23 de septiembre
Huélaga: 31 de julio y 3 de agosto
Ibahernando: 6 de abril y 10 de agosto
Jaraicejo: 6 de abril y 2 de octubre
Jaraíz de la Vera: 17 de febrero y 13 de agosto
Jarandilla de la Vera: 14 de mayo y 14 de septiembre
Jarilla: 8 de mayo y 14 de septiembre
Jerte: 2 de febrero y 16 de julio
Ladrillar: 2 de enero y 7 de septiembre
Logrosán: 6 de abril y 10 de agosto
Losar de la Vera: 16 de febrero y 24 de julio
Madrigal de la Vera: 18 de septiembre y 21 de septiembre
Madrigalejo: 12 de febrero y 24 de junio
Madroñera: 16 de febrero y 3 de agosto
Majadas de Tiétar: 20 de enero y 7 de septiembre
Malpartida de Cáceres: 17 de febrero y 18 de mayo
Malpartida de Plasencia: 20 de abril y 3 de julio
Marchagaz: 13 de abril y 24 de julio
Mata de Alcántara: 2 de febrero y 10 de agosto
Membrío: 16 de febrero y 17 de febrero
Mesas de Ibor: 14 de agosto y 5 de octubre
Miajadas: 6 de abril y 10 de agosto
Millanes: 14 de agosto y 2 de octubre
Mirabel: 13 de abril y 28 de agosto
Moheda de Gata (La): 15 de mayo y 14 de agosto
Mohedas de Granadilla: 23 de enero y 31 de agosto
Monroy: 2 de febrero y 13 de abril
Montánchez: 3 de febrero y 11 de septiembre
Montehermoso: 3 de febrero y 24 de agosto
Moraleja: 3 de febrero y 14 de julio
Morcillo: 17 de febrero y 30 de noviembre
Navaconcejo: 23 de abril y 14 de septiembre
Navalmoral de la Mata: 17 de febrero y 18 de febrero
Navalvillar de Ibor: 10 de febrero y 17 de agosto
Navas del Madroño: 17 de febrero y 8 de mayo
Navatrasierra: 31 de julio y 21 de diciembre
Navezuelas: 10 de julio y 27 de julio
Nuñomoral: 3 de febrero y 27 de julio
Oliva de Plasencia: 3 de febrero y 14 de septiembre
Palomero: 8 de mayo y 29 de septiembre
Pasarón de la Vera: 3 de febrero y 6 de agosto
Pedroso de Acim: 14 de agosto y 19 de octubre
Peraleda de la Mata: 14 de septiembre y 15 de septiembre
Peraleda de San Román: 17 de septiembre y 18 de septiembre
Perales del Puerto: 13 de abril y 30 de noviembre
Pescueza: 19 de enero y 27 de abril
Pesga (La): 12 de junio y 3 de diciembre
Piedras Albas: 11 de mayo y 14 de agosto
Pinofranqueado: 14 de septiembre y 30 de noviembre
Piornal: 20 de enero y 17 de agosto
Pizarro: 15 de mayo y 10 de julio
Plasencia: 11 de junio y 12 de junio
Plasenzuela: 6 de abril y 7 de septiembre
Portaje: 20 de enero y 13 de abril
Portezuelo: 20 de enero y 21 de enero
Pozuelo de Zarzón: 13 de abril y 8 de mayo
Pradochano: 16 de febrero y 7 de agosto
Pueblonuevo de Miramontes: 15 de mayo y 19 de octubre
Puerto de Santa Cruz: 3 de febrero y 24 de agosto
Rebollar: 21 de agosto y 25 de noviembre
Retamosa de Cabañas: 20 de enero y 6 de abril
Riolobos: 3 de febrero y 25 de noviembre
Robledillo de Gata: 3 de febrero y 14 de agosto
Robledillo de Trujillo: 17 de febrero y 19 de mayo
Robledillo de la Vera: 29 de septiembre y 30 de septiembre
Robledollano: 3 de febrero y 5 de agosto
Romangordo: 3 de febrero y 14 de septiembre
Rosalejo: 28 de agosto y 7 de septiembre
Rotura de Cabañas: 20 de mayo y 12 de junio
Ruanes: 11 de mayo y 3 de agosto
San Gil: 31 de julio y 13 de noviembre
Salorino: 23 de enero y 21 de agosto
Salvatierra de Santiago: 6 de abril y 25 de julio
San Martín de Trevejo: 4 de mayo y 11 de noviembre
Santa Ana: 17 de febrero y 27 de julio
Santa Cruz de Paniagua: 17 de febrero y 17 de agosto
Santa Cruz de la Sierra: 22 de mayo y 28 de agosto
Santa María de las Lomas: 27 de abril y 9 de octubre
Santa Marta de Magasca: 6 de abril y 29 de julio
Santiago de Alcántara: 1 de septiembre y 2 de septiembre
Santiago del Campo: 7 de agosto y 7 de septiembre
Santibáñez el Alto: 9 de junio y 10 de junio
Santibáñez el Bajo: 1 de junio y 23 de septiembre
Saucedilla: 24 de junio y 14 de septiembre
Segura de Toro: 24 de junio y 21 de agosto
Serradilla: 28 de agosto y 14 de septiembre
Serrejón: 23 de enero y 14 de septiembre
Sierra de Fuentes: 15 de mayo y 14 de septiembre
Solana de Cabañas: 28 de septiembre y 14 de diciembre
Talaván: 17 de febrero y 9 de octubre
Talaveruela de la Vera: 5 de octubre y 30 de noviembre
Talayuela: 24 de abril y 27 de abril
Tejeda de Tiétar: 28 de septiembre y 29 de septiembre
Tiétar: 4 de mayo y 14 de septiembre
Toril: 2 de febrero y 3 de febrero
Tornavacas: 14 de septiembre y 21 de septiembre
Torno (El): 14 de agosto y 17 de octubre
Torre de Don Miguel: 13 de abril y 14 de septiembre
Torre de Santa María: 3 de agosto y 21 de septiembre
Torrecilla de los Ángeles: 27 de abril y 14 de septiembre
Torrecillas de la Tiesa: 16 de febrero y 17 de febrero
Torrejón el Rubio: 6 de abril y 29 de septiembre
Torrejoncillo: 13 de abril y 7 de diciembre
Torremenga: 21 de agosto y 24 de agosto
Torremocha: 22 de mayo y 14 de septiembre
Torreorgaz: 3 de febrero y 6 de abril
Torrequemada: 25 de marzo y 6 de abril
Trevejo: 3 de mayo
Trujillo: 6 de abril y 7 de septiembre
Valdastillas: 14 de septiembre y 14 de diciembre
Valdecañas de Tajo: 3 de febrero y 5 de octubre
Valdefuentes: 6 de abril y 28 de agosto
Valdehúncar: 2 de marzo y 22 de julio
Valdeíñigos: 15 de mayo y 9 de diciembre
Valdelacasa de Tajo: 27 de julio y 28 de agosto
Valdemorales: 13 de abril y 5 de octubre
Valdencín: 13 de abril y 7 de diciembre
Valdeobispo: 17 de febrero y 15 de septiembre
Valdesalor: 26 de enero y 15 de mayo
Valencia de Alcántara: 15 de mayo y 24 de agosto
Valrío: 14 de agosto y 3 de diciembre
Valverde del Fresno: 3 de febrero y 4 de febrero
Valverde de la Vera: 2 de febrero y 17 de agosto
Vegaviana: 13 de mayo y 15 de mayo
Viandar de la Vera: 19 de enero y 5 de octubre
Villa del Campo: 13 de abril y 24 de agosto
Villa del Rey: 3 de febrero y 13 de agosto
Villamesías: 6 de abril y 4 de agosto
Villamiel: 19 de mayo y 20 de noviembre
Villanueva de la Sierra: 26 de febrero y 16 de junio
Villanueva de la Vera: 17 de febrero y 27 de julio
Villar del Pedroso: 17 de febrero y 7 de septiembre
Villar de Plasencia: 12 de junio y 24 de agosto
Villasbuenas de Gata: 27 de julio y 28 de julio
Zarza de Granadilla: 16 de febrero y 31 de agosto
Zarza la Mayor: 7 de abril y 24 de agosto
Zarza de Montánchez: 14 de septiembre y 29 de septiembre
Zorita: 16 de febrero y 6 de abril.