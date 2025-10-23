Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026 Estos son todos los festivos locales que ha elegido cada municipio para 2026

El Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Trabajo, ha aprobado y publicado el calendario oficial de fiestas locales de 2026 para todos los municipios de la comunidad.

En España, los trabajadores tienen derecho a días festivos pagados que no se pueden recuperar. La ley dice que al año puede haber un máximo de 14 días festivos, de los cuales 2 son específicos de cada localidad.

Para Extremadura en 2026, el Decreto 40/2025 establece 12 días festivos generales para toda la comunidad. Además, cada municipio puede tener 2 días festivos locales, que también serán pagados y no recuperables. Estos días locales se deciden por cada Ayuntamiento y ya se han publicado oficialmente en el DOE.

Provincia de Badajoz

Badajoz: 17 de febrero y 24 de junio

Acedera: 6 de abril y 7 de septiembre

Aceuchal: 15 de mayo y 9 de septiembre

Ahillones: 15 de mayo y 14 de septiembre

Alange: 15 de mayo y 12 de septiembre

Albuera (La): 15 de mayo y 14 de agosto

Alburquerque: 22 de mayo y 9 de septiembre

Alconchel: 18 de mayo y 14 de agosto

Alconera: 29 de abril y 30 de abril

Aljucén: 24 de agosto y 30 de noviembre

Almendral: 15 de enero y 17 de abril

Almendralejo: 25 de abril y 14 de agosto

Almorchón: 17 de febrero y 29 de septiembre

Arroyo San Serván: 2 de mayo y 4 de mayo

Atalaya: 15 de mayo y 5 de agosto

Azuaga: 6 de abril y 15 de mayo

Barbaño: 15 de mayo y 7 de agosto

Barcarrota: 20 de abril y 11 de septiembre

Baterno: 20 de agosto y 30 de noviembre

Bazana (La): 15 de mayo

Benquerencia de la Serena: 2 de febrero y 19 de marzo

Berlanga: 15 de mayo y 21 de agosto

Bienvenida: 15 de mayo y 10 de agosto

Bodonal de la Sierra: 3 de febrero y 15 de mayo

Brovales: 8 de septiembre

Burgillos del Cerro: 15 de mayo y 14 de septiembre

Cabeza del Buey: 17 de febrero y 29 de septiembre

Cabeza La Vaca: 10 de julio y 30 de octubre

Calamonte: 19 de marzo y 15 de mayo

Calera de León: 15 de mayo y 10 de septiembre

Calzadilla de los Barros: 25 de marzo y 15 de mayo

Campanario: 6 de abril y 30 de abril

Campillo de Llerena: 15 de mayo y 10 de agosto

Capilla: 24 de julio y 14 de agosto

Carmonita: 22 de julio y 14 de septiembre

Carrascalejo (El): 25 de mayo y 3 de agosto

Casas de Don Pedro: 15 de mayo y 24 de junio

Casas de Reina: 4 de mayo y 10 de agosto

Castilblanco: 3 de agosto y 11 de septiembre

Castuera: 2 de febrero y 15 de mayo

Cheles: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Codosera (La): 24 de junio y 7 de agosto

Cordobilla de Lácara: 4 de mayo y 6 de agosto

Coronada (La): 6 de abril y 25 de agosto

Corte de Peleas: 19 de marzo y 4 de mayo

Cortegana: 15 de mayo y 22 de mayo

Cristina: 20 de enero y 24 de julio

Don Álvaro: 4 de mayo y 12 de junio

Don Benito: 6 de abril y 7 de septiembre

Entrerríos: 15 de mayo y 9 de octubre

Entrín Bajo: 14 de mayo y 15 de mayo

Entrín Alto: 14 de mayo y 15 de mayo

Esparragalejo: 3 de febrero y 13 de abril

Esparragosa de Lares: 6 de abril y 29 de mayo

Esparragosa de la Serena: 16 de febrero y 24 de agosto

Feria: 15 de mayo y 24 de agosto

Fregenal de la Sierra: 13 de abril y 20 de abril

Fuenlabrada de los Montes: 2 de febrero y 15 de mayo

Fuente del Arco: 1 de junio y 9 de septiembre

Fuente de Cantos: 14 de mayo y 15 de mayo

Fuente del Maestre: 15 de mayo y 14 de septiembre

Fuentes de León: 4 de junio y 3 de agosto

Garbayuela: 3 de febrero y 29 de junio

Gargáligas: 6 de abril y 7 de septiembre

Garlitos: 16 de enero y 15 de mayo

Garrovilla (La): 6 de abril y 14 de septiembre

Granja de Torrehermosa: 15 de mayo y 14 de septiembre

Guadajira: 15 de mayo y 9 de octubre

Guadalperales (Los): 16 de enero y 15 de mayo

Guadiana: 15 de mayo y 15 de septiembre

Guareña: 15 de mayo y 14 de septiembre

Haba (La): 6 de abril y 14 de agosto

Helechal: 15 de mayo y 13 de noviembre

Helechosa de los Montes: 29 de junio y 7 de septiembre

Hernán Cortés: 6 de abril y 7 de septiembre

Herrera del Duque: 16 de enero y 15 de mayo

Higuera de la Serena: 6 de abril y 10 de agosto

Higuera de Llerena: 6 de abril y 9 de septiembre

Higuera de Vargas: 20 de febrero y 3 de septiembre

Higuera La Real: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Hinojosa del Valle: 15 de mayo y 14 de septiembre

Hornachos: 17 de febrero y 15 de mayo

Jerez de los Caballeros: 8 de mayo y 24 de agosto

Lapa (La): 15 de mayo y 12 de junio

Llera: 6 de abril y 24 de agosto

Llerena: 15 de mayo y 25 de septiembre

Lobón: 15 de mayo y 28 de agosto

Magacela: 6 de abril y 3 de julio

Maguilla: 15 de mayo y 7 de agosto

Malcocinado: 15 de junio y 7 de octubre

Malpartida de la Serena: 14 de agosto y 7 de septiembre

Manchita: 6 de abril y 9 de septiembre

Medellín: 6 de abril y 14 de septiembre

Medina de las Torres: 15 de mayo y 14 de septiembre

Mengabril: 6 de abril y 20 de julio

Mérida: 21 de mayo y 10 de diciembre

Mirandilla: 15 de mayo y 22 de julio

Monesterio: 14 de mayo y 11 de septiembre

Montemolín: 3 de febrero y 15 de mayo

Monterrubio de la Serena: 15 de mayo y 28 de agosto

Montijo: 15 de mayo y 9 de septiembre

Morera (La): 10 de agosto y 14 de septiembre

Nava (La): 2 de febrero y 15 de mayo

Nava de Santiago (La): 21 de mayo y 22 de mayo

Navalvillar de Pela: 19 de enero y 6 de abril

Nogales: 15 de mayo y 10 de julio

Obando: 20 de marzo y 6 de abril

Oliva de la Frontera: 15 de mayo y 18 de septiembre

Oliva de Mérida: 2 de febrero y 15 de mayo

Olivenza: 14 de agosto y 7 de septiembre

Orellana de la Sierra: 6 de abril y 4 de mayo

Orellana la Vieja: 15 de mayo y 14 de septiembre

Palazuelo: 6 de abril y 15 de octubre

Palomas: 4 de mayo y 15 de mayo

Pallares: 6 de abril y 4 de septiembre

Parra (La): 24 de junio y 14 de septiembre

Peñalsordo: 4 de junio y 22 de agosto

Peraleda del Zaucejo: 13 de mayo y 7 de agosto

Puebla de Alcocer: 30 de abril y 7 de septiembre

Puebla de Alcollarín: 24 de junio y 15 de septiembre

Puebla de la Calzada: 15 de mayo y 29 de junio

Puebla de la Reina: 19 de marzo y 15 de mayo

Puebla de Obando: 23 de enero y 15 de septiembre

Puebla de Sancho Pérez: 15 de mayo y 9 de septiembre

Puebla del Maestre: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Puebla del Prior: 13 de abril y 7 de agosto

Pueblonuevo del Guadiana: 15 de mayo y 7 de octubre

Puerto Hurraco: 20 de enero y 15 de mayo

Quintana de la Serena: 5 de febrero y 17 de julio

Reina: 15 de mayo y 5 de agosto

Rena: 6 de abril y 3 de agosto

Retamal de Llerena: 15 de mayo y 29 de junio

Retamar: 15 de mayo y 7 de septiembre

Risco: 3 de febrero y 15 de mayo

Ribera del Fresno: 15 de mayo y 15 de septiembre

Roca de la Sierra (La): 15 de mayo y 24 de junio

Ruecas: 6 de abril y 21 de agosto

Salvaleón: 27 de julio y 9 de septiembre

Salvatierra de los Barros: 15 de mayo y 14 de septiembre

San Benito de la Contienda: 10 de julio y 7 de septiembre

San Francisco de Olivenza: 7 de septiembre y 2 de octubre

San Jorge de Alor: 23 de abril y 7 de septiembre

San Pedro de Mérida: 6 de abril y 7 de abril

San Rafael de Olivenza: 28 de agosto y 7 de septiembre

San Vicente de Alcántara: 22 de enero y 25 de septiembre

Sancti-Spirítus: 14 de septiembre y 7 de octubre

Santa Amalia: 15 de mayo y 10 de julio

Santa María: 6 de abril y 25 de mayo

Santa Marta: 15 de mayo y 29 de julio

Santo Domingo de Guzmán: 7 de agosto y 7 de septiembre

Santos de Maimona (Los): 15 de mayo y 9 de septiembre

Segura de León: 18 de mayo y 14 de septiembre

Siruela: 15 de mayo y 5 de junio

Solana de los Barros: 15 de mayo y 22 de julio

Talarrubias: 8 de mayo y 24 de agosto

Talavera la Real: 19 de marzo y 15 de mayo

Táliga: 24 de abril y 25 de septiembre

Tamurejo: 7 de agosto y 5 de octubre

Torre de Miguel Sesmero: 2 de febrero y 14 de septiembre

Torrefresneda: 15 de mayo y 13 de octubre

Torremayor: 15 de mayo y 14 de septiembre

Torremejía: 15 de mayo y 21 de agosto

Torviscal (El): 14 de agosto y 13 de octubre

Trasierrra: 15 de junio y 29 de junio

Trujillanos: 17 de febrero y 1 de junio

Usagre: 15 de mayo y 14 de septiembre

Valdecaballeros: 12 de junio y 29 de septiembre

Valdehornillos: 29 de junio y 25 de septiembre

Valdelacalzada: 15 de mayo y 9 de octubre

Valdetorres: 26 de enero y 31 de julio

Valdivia: 6 de abril y 15 de mayo

Valencia del Mombuey: 18 de mayo y 14 de septiembre

Valencia de las Torres: 15 de mayo y 14 de septiembre

Valencia del Ventoso: 3 de febrero y 15 de mayo

Valle de Matamoros: 14 de agosto y 17 de agosto

Valle de Santa Ana: 12 de junio y 27 de julio

Valle de la Serena: 17 de febrero y 18 de agosto

Valuengo: 24 de junio

Valverde de Burguilos: 15 de mayo y 7 de septiembre

Valverde de Leganés: 21 de agosto y 14 de septiembre

Valverde de Llerena: 15 de mayo y 14 de septiembre

Valverde de Mérida: 15 de mayo y 20 de julio

Vegas Altas: 6 de abril y 15 de mayo

Villafranca de los Barros: 15 de mayo y 16 de julio

Villagarcía de la Torre: 18 de mayo y 21 de septiembre

Villagonzalo: 15 de mayo y 14 de septiembre

Villalba de los Barros: 15 de mayo y 21 de agosto

Villanueva del Fresno: 25 de agosto y 14 de septiembre

Villanueva de la Serena: 6 de abril y 25 de julio

Villar de Rena: 8 de mayo y 9 de mayo

Villar del Rey: 17 de febrero y 14 de agosto

Villarreal: 31 de julio y 7 de septiembre

Villarta de los Montes: 19 de enero y 14 de agosto

Vivares: 26 de junio y 25 de septiembre

Yelves: 6 de abril y 30 de abril

Zafra: 15 de mayo y 6 de octubre

Zahínos: 4 de mayo y 7 de agosto

Zalamea de la Serena: 4 de mayo y 14 de septiembre

Zarza (La): 15 de mayo y 11 de noviembre

Zarza-Capilla: 12 de febrero y 24 de agosto

Zurbarán: 6 de abril y 28 de agosto

Provincia de Cáceres

Cáceres: 23 de abril y 29 de mayo

Abadía: 4 de agosto y 17 de septiembre

Abertura: 11 de mayo y 27 de julio

Acebo: 20 de enero y 17 de agosto

Acehúche: 20 de enero y 21 de enero

Aceituna: 20 de enero y 20 de julio

Ahigal: 4 de mayo y 10 de agosto

Alagón del Río: 4 de agosto y 14 de septiembre

Albalá: 17 de febrero y 17 de agosto

Alcántara: 10 de abril y 19 de octubre

Alcollarín: 6 de abril y 25 de noviembre

Alcuéscar: 21 de abril y 6 de octubre

Aldea del Cano: 11 de noviembre y 12 de noviembre

Aldea del Obispo (La): 18 de mayo y 17 de agosto

Aldeacentenera: 17 de febrero y 24 de agosto

Aldeanueva del Camino: 3 de febrero y 7 de septiembre

Aldeanueva de la Vera: 25 de mayo y 16 de julio

Aldehuela del Jerte: 3 de febrero y 4 de febrero

Alía: 15 de mayo y 25 de noviembre

Aliseda: 7 de abril y 14 de agosto

Almaraz: 14 de agosto y 17 de agosto

Almoharín: 6 de abril y 7 de abril

Alonso de Ojeda: 6 de abril y 10 de agosto

Arroyo de la Luz: 6 de abril y 11 de septiembre

Arroyomolinos: 26 de enero y 17 de agosto

Arroyomolinos de la Vera: 26 de enero y 17 de agosto

Azabal: 7 de abril y 31 de agosto

Baños de Montemayor: 15 de mayo y 31 de agosto

Barquilla de Pinares: 4 de mayo y 28 de septiembre

Barrado: 20 de enero y 8 de mayo

Batán (El): 27 de abril y 7 de septiembre

Belvís de Monroy: 3 de agosto y 20 de agosto

Benquerencia: 3 de febrero y 29 de junio

Berrocalejo: 5 de enero y 9 de septiembre

Berzocana: 16 de enero y 26 de octubre

Bohonal de Ibor: 24 de agosto y 25 de agosto

Botija: 20 de enero y 22 de julio

Bronco (El): 22 de julio y 11 de agosto

Brozas: 20 de abril y 7 de septiembre

Cabañas del Castillo: 8 de mayo y 14 de septiembre

Cabezabellosa: 10 de agosto y 9 de septiembre

Cabezuela del Valle: 25 de marzo y 24 de julio

Cabrero: 29 de septiembre y 30 de septiembre

Cachorrilla: 20 de enero y 24 de junio

Cadalso: 15 de mayo y 12 de junio

Calzadilla: 13 de abril y 21 de septiembre

Caminomorisco: 13 de julio y 13 de noviembre

Campillo de Deleitosa: 20 de enero y 11 de septiembre

Campo Lugar: 17 de febrero y 3 de agosto

Cañamero: 6 de abril y 7 de agosto

Cañaveral: 6 de abril y 11 de mayo

Carbajo: 6 de abril y 24 de diciembre

Carcaboso: 21 de septiembre y 22 de septiembre

Carrascalejo: 9 de abril y 21 de septiembre

Casar de Cáceres: 6 de abril y 7 de septiembre

Casar de Miajadas: 6 de abril y 10 de agosto

Casar de Palomero: 4 de mayo y 16 de julio

Casares de las Hurdes: 2 de enero y 5 de enero

Casas del Castañar: 10 de agosto y 17 de agosto

Casas de Don Antonio: 7 de septiembre y 13 de octubre

Casas de Don Gómez: 12 de mayo y 14 de septiembre

Casas de Millán: 20 de enero y 18 de mayo

Casas de Miravete: 2 de febrero y 14 de septiembre

Casas del Monte: 27 de abril y 14 de septiembre

Casatejada: 17 de septiembre y 18 de septiembre

Casillas de Coria: 3 de febrero y 31 de agosto

Castañar de Ibor: 6 de abril y 10 de julio

Ceclavín: 7 de abril y 29 de septiembre

Cedillo: 17 de febrero y 12 de junio

Cerezo: 24 de junio y 17 de agosto

Cilleros: 3 de febrero y 13 de abril

Collado de la Vera: 3 de agosto y 5 de octubre

Conquista de la Sierra: 6 de abril y 10 de agosto

Coria: 11 de mayo y 24 de junio

Cuacos de Yuste: 13 de abril y 14 de septiembre

Cumbre (La): 16 de febrero y 6 de abril

Deleitosa: 2 de febrero y 14 de septiembre

Descargamaría: 9 de enero y 7 de agosto

Eljas: 3 de febrero y 11 de junio

Escurial: 6 de abril y 6 de agosto

Fresnedoso de Ibor: 24 de agosto y 25 de agosto

Galisteo: 17 de febrero y 14 de agosto

Garciaz: 6 de abril y 27 de julio

Garganta (La): 6 de abril y 25 de mayo

Garganta la Olla: 13 de abril y 2 de julio

Gargantilla: 26 de enero y 13 de octubre

Gargüera: 3 de febrero y 9 de septiembre

Garrovillas de Alconétar: 6 de febrero y 18 de septiembre

Garvín de la Jara: 5 de junio y 8 de junio

Gata: 16 de febrero y 24 de julio

Gordo (El): 12 de junio y 15 de junio

Granja (La): 20 de enero y 22 de julio

Guadalupe: 3 de febrero y 7 de septiembre

Guijo de Coria: 24 de junio y 28 de diciembre

Guijo de Galisteo: 12 de junio y 14 de septiembre

Guijo de Granadilla: 27 de julio y 14 de septiembre

Guijo de Santa Bárbara: 9 de septiembre y 4 de diciembre

Herguijuela: 6 de abril y 24 de agosto

Hernán-Pérez: 20 de enero y 21 de enero

Herrera de Alcántara: 17 de febrero y 24 de junio

Herreruela: 23 de junio y 24 de junio

Hervás: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Higuera de Albalat: 20 de enero y 7 de agosto

Hinojal: 17 de abril y 7 de septiembre

Holguera: 24 de abril y 28 de agosto

Hoyos: 10 de agosto y 23 de septiembre

Huélaga: 31 de julio y 3 de agosto

Ibahernando: 6 de abril y 10 de agosto

Jaraicejo: 6 de abril y 2 de octubre

Jaraíz de la Vera: 17 de febrero y 13 de agosto

Jarandilla de la Vera: 14 de mayo y 14 de septiembre

Jarilla: 8 de mayo y 14 de septiembre

Jerte: 2 de febrero y 16 de julio

Ladrillar: 2 de enero y 7 de septiembre

Logrosán: 6 de abril y 10 de agosto

Losar de la Vera: 16 de febrero y 24 de julio

Madrigal de la Vera: 18 de septiembre y 21 de septiembre

Madrigalejo: 12 de febrero y 24 de junio

Madroñera: 16 de febrero y 3 de agosto

Majadas de Tiétar: 20 de enero y 7 de septiembre

Malpartida de Cáceres: 17 de febrero y 18 de mayo

Malpartida de Plasencia: 20 de abril y 3 de julio

Marchagaz: 13 de abril y 24 de julio

Mata de Alcántara: 2 de febrero y 10 de agosto

Membrío: 16 de febrero y 17 de febrero

Mesas de Ibor: 14 de agosto y 5 de octubre

Miajadas: 6 de abril y 10 de agosto

Millanes: 14 de agosto y 2 de octubre

Mirabel: 13 de abril y 28 de agosto

Moheda de Gata (La): 15 de mayo y 14 de agosto

Mohedas de Granadilla: 23 de enero y 31 de agosto

Monroy: 2 de febrero y 13 de abril

Montánchez: 3 de febrero y 11 de septiembre

Montehermoso: 3 de febrero y 24 de agosto

Moraleja: 3 de febrero y 14 de julio

Morcillo: 17 de febrero y 30 de noviembre

Navaconcejo: 23 de abril y 14 de septiembre

Navalmoral de la Mata: 17 de febrero y 18 de febrero

Navalvillar de Ibor: 10 de febrero y 17 de agosto

Navas del Madroño: 17 de febrero y 8 de mayo

Navatrasierra: 31 de julio y 21 de diciembre

Navezuelas: 10 de julio y 27 de julio

Nuñomoral: 3 de febrero y 27 de julio

Oliva de Plasencia: 3 de febrero y 14 de septiembre

Palomero: 8 de mayo y 29 de septiembre

Pasarón de la Vera: 3 de febrero y 6 de agosto

Pedroso de Acim: 14 de agosto y 19 de octubre

Peraleda de la Mata: 14 de septiembre y 15 de septiembre

Peraleda de San Román: 17 de septiembre y 18 de septiembre

Perales del Puerto: 13 de abril y 30 de noviembre

Pescueza: 19 de enero y 27 de abril

Pesga (La): 12 de junio y 3 de diciembre

Piedras Albas: 11 de mayo y 14 de agosto

Pinofranqueado: 14 de septiembre y 30 de noviembre

Piornal: 20 de enero y 17 de agosto

Pizarro: 15 de mayo y 10 de julio

Plasencia: 11 de junio y 12 de junio

Plasenzuela: 6 de abril y 7 de septiembre

Portaje: 20 de enero y 13 de abril

Portezuelo: 20 de enero y 21 de enero

Pozuelo de Zarzón: 13 de abril y 8 de mayo

Pradochano: 16 de febrero y 7 de agosto

Pueblonuevo de Miramontes: 15 de mayo y 19 de octubre

Puerto de Santa Cruz: 3 de febrero y 24 de agosto

Rebollar: 21 de agosto y 25 de noviembre

Retamosa de Cabañas: 20 de enero y 6 de abril

Riolobos: 3 de febrero y 25 de noviembre

Robledillo de Gata: 3 de febrero y 14 de agosto

Robledillo de Trujillo: 17 de febrero y 19 de mayo

Robledillo de la Vera: 29 de septiembre y 30 de septiembre

Robledollano: 3 de febrero y 5 de agosto

Romangordo: 3 de febrero y 14 de septiembre

Rosalejo: 28 de agosto y 7 de septiembre

Rotura de Cabañas: 20 de mayo y 12 de junio

Ruanes: 11 de mayo y 3 de agosto

San Gil: 31 de julio y 13 de noviembre

Salorino: 23 de enero y 21 de agosto

Salvatierra de Santiago: 6 de abril y 25 de julio

San Martín de Trevejo: 4 de mayo y 11 de noviembre

Santa Ana: 17 de febrero y 27 de julio

Santa Cruz de Paniagua: 17 de febrero y 17 de agosto

Santa Cruz de la Sierra: 22 de mayo y 28 de agosto

Santa María de las Lomas: 27 de abril y 9 de octubre

Santa Marta de Magasca: 6 de abril y 29 de julio

Santiago de Alcántara: 1 de septiembre y 2 de septiembre

Santiago del Campo: 7 de agosto y 7 de septiembre

Santibáñez el Alto: 9 de junio y 10 de junio

Santibáñez el Bajo: 1 de junio y 23 de septiembre

Saucedilla: 24 de junio y 14 de septiembre

Segura de Toro: 24 de junio y 21 de agosto

Serradilla: 28 de agosto y 14 de septiembre

Serrejón: 23 de enero y 14 de septiembre

Sierra de Fuentes: 15 de mayo y 14 de septiembre

Solana de Cabañas: 28 de septiembre y 14 de diciembre

Talaván: 17 de febrero y 9 de octubre

Talaveruela de la Vera: 5 de octubre y 30 de noviembre

Talayuela: 24 de abril y 27 de abril

Tejeda de Tiétar: 28 de septiembre y 29 de septiembre

Tiétar: 4 de mayo y 14 de septiembre

Toril: 2 de febrero y 3 de febrero

Tornavacas: 14 de septiembre y 21 de septiembre

Torno (El): 14 de agosto y 17 de octubre

Torre de Don Miguel: 13 de abril y 14 de septiembre

Torre de Santa María: 3 de agosto y 21 de septiembre

Torrecilla de los Ángeles: 27 de abril y 14 de septiembre

Torrecillas de la Tiesa: 16 de febrero y 17 de febrero

Torrejón el Rubio: 6 de abril y 29 de septiembre

Torrejoncillo: 13 de abril y 7 de diciembre

Torremenga: 21 de agosto y 24 de agosto

Torremocha: 22 de mayo y 14 de septiembre

Torreorgaz: 3 de febrero y 6 de abril

Torrequemada: 25 de marzo y 6 de abril

Trevejo: 3 de mayo

Trujillo: 6 de abril y 7 de septiembre

Valdastillas: 14 de septiembre y 14 de diciembre

Valdecañas de Tajo: 3 de febrero y 5 de octubre

Valdefuentes: 6 de abril y 28 de agosto

Valdehúncar: 2 de marzo y 22 de julio

Valdeíñigos: 15 de mayo y 9 de diciembre

Valdelacasa de Tajo: 27 de julio y 28 de agosto

Valdemorales: 13 de abril y 5 de octubre

Valdencín: 13 de abril y 7 de diciembre

Valdeobispo: 17 de febrero y 15 de septiembre

Valdesalor: 26 de enero y 15 de mayo

Valencia de Alcántara: 15 de mayo y 24 de agosto

Valrío: 14 de agosto y 3 de diciembre

Valverde del Fresno: 3 de febrero y 4 de febrero

Valverde de la Vera: 2 de febrero y 17 de agosto

Vegaviana: 13 de mayo y 15 de mayo

Viandar de la Vera: 19 de enero y 5 de octubre

Villa del Campo: 13 de abril y 24 de agosto

Villa del Rey: 3 de febrero y 13 de agosto

Villamesías: 6 de abril y 4 de agosto

Villamiel: 19 de mayo y 20 de noviembre

Villanueva de la Sierra: 26 de febrero y 16 de junio

Villanueva de la Vera: 17 de febrero y 27 de julio

Villar del Pedroso: 17 de febrero y 7 de septiembre

Villar de Plasencia: 12 de junio y 24 de agosto

Villasbuenas de Gata: 27 de julio y 28 de julio

Zarza de Granadilla: 16 de febrero y 31 de agosto

Zarza la Mayor: 7 de abril y 24 de agosto

Zarza de Montánchez: 14 de septiembre y 29 de septiembre

Zorita: 16 de febrero y 6 de abril.