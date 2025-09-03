HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CaixaProinfancia ayudará este curso a 260 niños extremeños en riesgo de exclusión

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:39

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 260 niños y adolescentes de 151 familias en situación de vulnerabilidad en Extremadura, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Para ello, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», asegura el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas.

