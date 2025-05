La cagona de Olivenza

«La puerta consistorial / de la ciudad de Olivenza, / que en sus calles funde y trenza / España con Portugal, / tiene una niña a la izquierda / ... que acaba de echar su mierda / y a su lado un angelote / que se acaricia el cipote». Con estos versos tan directos comienza la felicitación navideña que he recibido desde Olivenza. No estoy autorizado a desvelar quién me la envía, una autoridad cultural en la ciudad, pero supongo que muchos de ustedes han recibido esta felicitación de Año Nuevo pues está impresa magníficamente con la puerta manuelina en portada, los dos motivos profanos en la segunda página, cinco páginas con los versos picantes y la felicitación a mano en la contraportada.

La Colegiata de San Pedro Cervatos, en Cantabria, es el edificio religioso antiguo más erótico de España, con sugestivos motivos en la iglesia alusivos al bestialismo, el sexo grupal o la sodomización, y el ayuntamiento de Olivenza, en Extremadura, es el edificio civil antiguo más picante y escatológico de la Península Ibérica: en la portada manuelina de las Casas Consistoriales oliventinas se distinguen, a la izquierda, una niña que acaba de hacer caca y, a su lado, un angelote masturbándose. La obscenidad presente en la Colegiata cántabra es muy conocida, la impudicia de la portada oliventina es casi anónima. Y no está bien que así sea porque estos detalles tan llamativos y escandalosos son evidentes atractivos turísticos. Y si descubrir la rana de la fachada de la Universidad de Salamanca es desde hace siglos un incentivo para los visitantes, la niña y el angelote bien podrían convertirse en un acicate más de los paseos turísticos por Olivenza. «Admirose un guiri cuando / al visitar Olivenza / vio a una niña sinvergüenza / en pétreo portal dejando / un mojón que no era blando. / Mas quedó aun más asombrado / al mirar al otro lado, / y comprobar con qué dicha / se acariciaba la picha / su hermano en piedra tallado», sigue el heterodoxo poema, refiriéndose a los asombrados extranjeros que hacen turismo en la ciudad rayana. Estos motivos onanistas y sexuales en piedra no son una excepción oliventina. Extremadura está llena de ellos, pero se encuentran en iglesias y lo raro es hallarlos en edificios civiles. En la iglesia parroquial de Casar de Cáceres hay una gárgola en la que dos hombres desnudos se tocan sus genitales. Hay otra gárgola erótica en la torre de la iglesia de San Pedro en Garrovillas y en el templo parroquial de la Asunción de María de Montehermoso se pueden distinguir, entre sus 16 gárgolas, conocidas por los montehermoseños como 'los lobos', seis que dejan atónito a quien se fija en ellas por sus inesperadas y sorprendentes posturas eróticas, onanistas, masturbatorias... Y qué decir de la escandalosa gárgola del Palacio de la Isla de Cáceres: una mujer masturbándose convertida ya en atractivo turístico, tanto como la liebre con el pene erecto de la puerta de la concatedral de Santa María más cercana al palacio de los Golfines o la mujer en actitud onanista en la Casa del Mono. En Badajoz, hay menos impudicia simbólica en los templos, aunque no falta un varón lujurioso y onanista en una gárgola de la iglesia de la Purísima Concepción de Montemolín. Como reza el irreverente poema oliventino: «Ya no hay cielo, ni infierno o purgatorio. / Sus figuras, que a nadie dicen nada / son marco para el selfi del turista». Y, evidentemente, no falta el deseo del poeta de Olivenza de que sus cantadas figuras trasciendan y se hagan populares: «Este rapaz sin calzona / en pajillero ademán / y su hermana la cagona / no menos fama tendrán / que el cipote de Archidona / y el caganet catalán».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión