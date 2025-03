Los cafés de la muerte, una experiencia con lista de espera

«Para dar a luz sí, pero para morir no nos preparamos»

Carmen Matías, voluntaria que vive en Badajoz, ha sido profesora de Biología y Geología durante 33 años en institutos y hoy es voluntaria. A ella le tocó conocer de cerca el caso de Laura. «Laura falleció en septiembre con 36 años y decía que no podía hablar con nadie mientras sus amigos estaban teniendo niños. Llegó al 'Death Cafe' y ninguno estábamos enfermos, pero ella se sintió muy bien. Luego Paliativos la acompañó y ella organizó su final de manera ejemplar», relata Carmen, madre de tres hijos que recuerda que para dar a luz tuvo que prepararse. «Pero para morir no nos preparamos. Con la muerte hacemos como los niños pequeños, cerramos los ojos y nos creemos que no nos ven. En nuestra cultura occidental eludimos la muerte como si hablar de ella fuera gafe», señala esta pacense que ya ha ido a algún instituto a intentar que se aborde este tema. «Tengo alumnos que han fallecido o lo han hecho sus padres, pero les cerramos los ojos. En mi opinión, falta mucha pedagogía en esto cuando hablar de la muerte en realidad ayuda a vivir mejor», afirma.