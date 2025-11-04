HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cae en Sevilla un banda de aluniceros con cinco detenidos que robaban en Extremadura

A la organización criminal se le investiga también por supuesta apropiación indebida de vehículos y falsedad documental

R. H.

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

La Guardia Civil, con la participación de la Policía Nacional, ha desplegado una operación en el Polígono Sur de Sevilla y otros municipios de la provincia en la que se investiga una organización criminal dedicada, supuestamente, a robos con fuerza mediante alunizaje, la apropiación indebida de vehículos y falsedad documental.

Por el momento, hay cinco detenidos, si bien dicho dispositivo se encuentra abierto, por lo que no se descartan más detenciones.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios en el que pide cautela al respecto «y esperar a los resultados finales de la misma». A la banda desmantelada se le atribuyen más de 20 robos, que habrían sido cometidos en Andalucía y Extremadura. En estos momentos se están practicando diversas entradas y registros en la capital y en localidades de la provincia.

Toscano ha remarcado que esta actuación forma parte del compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España en su lucha contra la criminalidad, contra cualquier tipo de criminalidad y en defensa de la seguridad de los ciudadanos, independientemente del barrio y del municipio en el que residan.

