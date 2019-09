Un cadáver en la playa Tribunas Ahora nadie se acercaba a preguntar nada, nadie se levantaba de sus toallas para intentar ver el cadáver cuando lo cargaran en la ambulancia, todo lo más hacían fotos con los móviles desde lejos EUGENIO FUENTES Domingo, 1 septiembre 2019, 11:53

EL verano es la estación propicia para las buenas noticias, para la ausencia de problemas, para la ligereza de ropa y de conflictos. Y cuando surge alguno, la mente predispuesta al optimismo y a no dejarse contaminar por los agobios lo aparta a un lado. En una ocasión, los cacos entraron a robar en mi casa. Era un veintinueve de agosto y todavía estaba de vacaciones en la playa. Cuando la Policía me avisó del robo, en lugar de volver angustiado y acelerando durante 600 kilómetros, y puesto que no había nada valioso que robar, decidí quedarme hasta el día 31, fecha en que tenía contratado el hotel, porque los cacos habían violentado la casa, sí, pero no iba a aceptar que también violentaran mi calendario y acortaran mis vacaciones.

Así que lo mejor es tomarse las cosas de la mejor manera. Si el sol en la playa desaparece por una tormenta repentina, en lugar de lamentar el agua y las nubes, he aprendido a exclamar: ¡Es la tormenta más hermosa que he visto en toda mi vida!

Hace unas semanas disfrutaba de una de esas estupendas tardes de playa donde todo era perfecto en la ría gallega: a un lado, el Atlántico y ningún estorbo hasta América; al otro, Betanzos, hasta cuyas murallas llegaban antaño los salmones saltando sobre las aguas del Mandeo. Un mar suave y zalamero acariciaba una y otra vez la orilla, donde las olas deshacían sus tirabuzones. En el cielo marino, unas pocas nubes amorosas, en un incansable trajín, se abrazaban hasta fundirse unas en otras y ser un mismo cuerpo, pero no impedían que el sol brillara con fuerza y, si se cerraban los ojos, bajo los párpados se seguían viendo chispitas multicolores.

Todo el mundo parecía más joven de lo que era, porque la playa recorta la edad: a los adolescentes que se rebozan en la arena, peleándose como si estuvieran en la arena del circo, les hace sentirse todavía en la infancia; a los jóvenes los convierte en adolescentes que, inclinados sobre las pantallas de sus móviles, grasientas de crema solar, teclean durante horas, cada vez utilizando menos palabras y más signos alfanuméricos y muchas ristras de iconos con estados de ánimo; a los hombres adultos con un balón de goma les hace sentirse jóvenes, y a mujeres con bikinis esqueleto que se han tumbado sin sombrilla a recibir los lametazos del sol les da aspecto de chicas; y hasta a los ancianos les alivia la torpeza de movimientos.

Y en esas estábamos disfrutando la tarde cuando vimos venir por el fondo de la playa a un grupo de gente: tres o cuatro guardias civiles, de uniforme, y otras tantas figuras vestidas de civil. Portaban una camilla, y en la camilla un cuerpo cubierto con una tela negra. Era el cadáver de una persona muy gorda y muy grande, que pesaba muchísimo, y cada pocos pasos los porteadores, a pesar de su fortaleza, tenían que detenerse a descansar y a cambiar de brazo para llevarlo. Bajo la tela fúnebre se apreciaba nítidamente la forma de los gruesos brazos, la amplitud del vientre, acaso hinchado por el agua, la gran estatura que abarcaba toda la longitud de la camilla.

Lo más sorprendente es que nadie en la playa miraba a la comitiva. Hace unos cuantos años, contemplé un caso similar de ahogamiento en el Mediterráneo y mucha gente se arracimó curiosa en torno a la víctima para conocer los detalles. Pero ahora nadie se acercaba a preguntar nada, nadie se levantaba de sus toallas para intentar ver el cadáver cuando lo cargaran en la ambulancia, todo lo más hacían fotos con los móviles desde lejos. Casi todo el mundo volvía la espalda después de echarle un rápido vistazo desde la arena y volvían a mirar el mar, como si les incomodara aquella presencia trágica en mitad de la tarde festiva. Una pareja procuraba que sus hijos no lo vieran, o que no se dieran cuenta de lo que veían.

Diez minutos después internet dio la noticia de un ahogado en la playa, a pesar del intento de algunos bañistas por reanimarlo. Nadie había visto el percance, lo descubrieron cuando ya estaba muerto. Por las circunstancias y la hora, pudo sufrir un infarto mientras nadaba o un corte de digestión, que en otro lugar no hubiera tenido consecuencias tan graves. En cualquier caso, su muerte recuerda que el mar siempre esconde peligros, que no somos anfibios y que no podemos pedirle que no nos ahogue cuando no podemos cumplir sus leyes. Nada se sabía de la identidad de la víctima.

Pasó la tarde y poco a poco la playa fue quedándose vacía. Distraído con un libro y con el espectáculo del atardecer, fui de los últimos que seguían en la arena cuando el sol se hundió en el agua. Habían aparecido algunos pescadores y una chica que bañaba a su perro.

Me levanté y, cuando estaba recogiendo la toalla, descubrí un poco apartadas las cosas de algún bañista: una pequeña mochila que contrastaba con el amplio tamaño de la toalla y con unas sandalias de cuero que debían de pertenecer a alguien muy grande, a juzgar por su número.