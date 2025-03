José María Lama: «Un cadáver no tiene ideología»

Un abuelo de José María Lama Hernández (Zafra, 1960) tenía el bar Hernández de Zafra, su padre era el jefe de Campsa en la localidad ... y su madre, ama de casa. Su hermano mayor, Luis, ya fallecido, tenía una estupenda biblioteca y en ella leían con interés sus hermanos Miguel Ángel y Manolo y él, que en 1977 llegó a Cáceres para estudiar Historia en una facultad de provincias donde daban clase primeras figuras de la universidad española. Tras licenciarse, trabajó como promotor cultural dirigiendo la Universidad Popular de Zafra, la Escuela Taller de Monesterio y el grupo Leader de Tentudía. Fue concejal de Izquierda Unida en Zafra y trabajó en la empresa privada, primero en E-Cultura, una consultora de promoción cultural, y luego como director técnico de Más Magín.

–¿Proyectos de Más Magín para sentirse orgulloso?

–Los pequeños que se van haciendo año tras año en municipios extremeños para aprovechar sus recursos culturales. En Ribera del Fresno, en torno a Meléndez Valdés: ruta, museo, álbumes gráficos, premio nacional de poesía, obra de teatro popular… Hemos conseguido reconciliar a un pueblo con el mejor poeta del siglo XVIII, al que no miraban con buena cara por afrancesado. Otros proyectos han sido en Valdelacalzada sobre la floración; en Zalamea sobre 'El alcalde de Zalamea'; en Cabezabellosa, el centro sobre el cabrero. Ahora estamos con las nubetecas en la provincia de Badajoz. Se trata de crear rincones que inviten a la lectura digital para luchar contra el bajón en el índice de lectura en papel en las bibliotecas. El proyecto lo empezó la fundación Germán Sánchez Ruipérez en la provincia de Salamanca y lo hemos trasladado a Badajoz.

–¿La memoria histórica?

–En Zafra, fundamos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura José González Barrero (alcalde republicano de Zafra asesinado en Castuera en 1939) en 2003. En 2002, se había constituido la regional. En Zafra hubo 180 asesinatos de republicanos y ninguno nacional, pero nunca ha habido problemas con la memoria. La asociación tiene 130 miembros, la subvenciona el ayuntamiento del PP, en la presentación de la exposición sobre 'La columna de los 8.000' (éxodo de hombres, mujeres y niños del sur de Badajoz que en septiembre de 1936 intentaron llegar a la zona republicana y fueron masacrados en Fuente del Arco) estuvo el alcalde y el ayuntamiento de Zafra aparece en los carteles.

–Esa exposición está ahora en Cáceres.

–Tras pasar por 25 localidades incluida Rivas Vaciamadrid. La exposición forma parte de un trabajo de investigación en el que intentamos recuperar los nombres y apellidos de los represaliados en esa columna. Tenemos ya 1.800 fichas. Algunos lograron pasar y con ellos se formó en Madrid, el 1 de octubre de 1936, el batallón Los Castúos. Hemos creado una comisión de trabajo con investigadores de Santa Marta, Jerez, Burguillos… Están Candela Peña o Cayetano Ibarra con Francisco Espinosa como persona más relevante. La idea es publicar un libro sobre la columna y que cada investigador escriba lo que sucedió en su pueblo.

–¿Corre peligro la recuperación de la memoria histórica?

–Soy lo suficientemente inconsciente como para no tener miedo. Me da rabia cuando algunos compañeros dicen que Vox se va a cargar la memoria histórica. La memoria histórica depende de la ciudadanía, de las asociaciones. Pero es una pena que dependamos de las leyes para abrir las fosas. Lo normal sería que si encontramos una fosa con cadáveres, vengan la Guardia Civil y el juez de guardia y se abra. No debería hacer falta leyes para eso. Un cadáver no tiene ideología.