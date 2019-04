Cachitos de hierro y tronos El político se equivoca al usar al grupo 'Camela' como icono de las casettes baratas de gasolinera, de lo pobre pero honrado, ya que el grupo tiene un estupendo contrato con la Warner ALEJANDRO PACHÓN Sábado, 27 abril 2019, 08:45

Ha vuelto a la tele un programa que me gusta y una serie que no. Dejé de ver 'Juego de Tronos' porque no me enteraba bien quién era de qué reino y qué personajes nuevos aparecían tras la muerte violenta de otros y eso que soy lector asiduo de novela histórica y seguidor de series. La falta de empatía y la bidimensionalidad de los personajes me echaron para atrás, así como el hecho de que mucha gente, ensayistas incluidos, piensan que el guion está basado en algunos momentos de la Historia Universal.

En los péplums de nuestra infancia, esas de romanos que ponen en 13 TV entre anuncios de teletienda y visitas del Papa, tenía que haber escenas con el fuego como protagonista: incendios, flechas flamígeras y volcanes, por aquello de hacer vistoso el rojo del technicolor. En 'Juego de tronos', péplum de lujo a fin de cuentas, aguanté hasta ver el uso del 'fuego valyrio' en el asedio a una fortaleza y ahí me quedé, de modo que cuando empezó 'Vikingos', pasé de los Lannister y compañía y me uní a Ragnar y Loki en sus incursiones a Inglaterra y Francia. Aquí también hay violencia y sexo, pero con una importante base histórica...

En cuanto al regreso de 'Cachitos de hierro y cromo', viene avalado por haber sido el programa más interesante emitido en la pasada Nochevieja. Muchas personas consideran que no está bien reírse de viejas y recientes glorias de la música ligera, pero lo que más me gusta, además de hacerme recordar temas y grupos que tenía olvidados, son sus sarcásticos e ingeniosos rótulos. Aludiendo al Dúo Dinámico y su canción 'Quince años' escribieron: «La condena que os pondrían ahora por acosar a una menor está en el título de la canción». Melodías 'boomerang' que vuelven para cuestionar el sentido del gusto y las modas y lo engañoso del recuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo, pese al tono y el mensaje, con el difundido mitin de un político extremeño afirmando que le gusta 'Camela', que aparecen bastante en 'Cachitos'. Aunque prefiero el jazz y la música de cine, este estilo 'poligonero' evoca aires auténticos de verbena y mercadillo y está en mi lista de 'lo menos malo', muy por encima de Bisbal, Bustamante, las sevillanas o el 'reggaetonn'. Pero el político, inmerso a fin de cuentas en un juego de tronos con invasión zombi incluida, se equivoca al usar al grupo como icono de las casettes baratas de gasolinera, de lo pobre pero honrado, ya que 'Camela' disfruta de un estupendo contrato con la multinacional Warner.

Dejar un libro, una serie o muchas otras cosas de la vida que se te atragantan, es un ejercicio de libertad estimulante. Fragmentos inconclusos que se van acumulando en los rincones de las neuronas perdidas; en un archivo con telarañas donde también están el festival de Eurovisión y los discos de vinilo con cuatro canciones. Ahí está 'Cachitos' para reavivar las ascuas.