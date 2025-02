Cuando Cáceres tenía vidilla

Mañana se reinaugura el Teatro Capitol de Cáceres, que queda un poco más abajo de la Plaza Mayor. Aunque es una buena noticia para la gente del teatro, quienes están realmente contentos son los comerciantes y hosteleros de la zona, que se animan con cualquier ... noticia que signifique revitalización, atractivo y actividad, es decir, posibles clientes y animación.

Esa zona cacereña, tan viva durante el siglo pasado, se recupera hoy a duras penas de un tiempo de soledad y ruina. La reforma de la Paza Mayor ha reanimado el espacio de los comercios y los bares de toda la vida: los cacereños ya no se dan la vuelta a mitad de Pintores. Y el traslado hasta allí del mercado navideño también trae alegría. Reinaugurar un teatro y llenarlo de vida es otro paso en ese sentido.

Me escribe Pilar García de Pruneda desde Badajoz y me comenta que ella nunca creyó que en Pintores pasaría un día lo que había sucedido en San Juan, «cuando de allí a la Alcazaba empezaba el territorio comanche» y la zona perdió empuje y tirón. Para Pilar, que estudió en el campus universitario de Cáceres, lo que verdaderamente sentenció a la Plaza Mayor cacereña y, con el tiempo, a Pintores, Moret y San Pedro, fue «ese campus de Cáceres en el quinto pino, cuando Cáceres dejó de ser Salamanca la chica» con la Plaza Mayor y General Ezponda llenos de estudiantes y «un ambiente que no lo había en Sevilla ni en Badajoz».

En aquellos años, con Cáceres sucedía algo parecido a lo que hoy pasa con Salamanca o Granada, que los jóvenes acaban 2º de Bachillerato y en lugar de escoger una carrera por la vocación, la escogen porque se imparte en alguna de esta dos ciudades donde, dicen, reina el mejor ambiente 'universitario'.

Con el traslado al campus, la ciudad perdió vidilla, que es como se llama la vida cuando es joven y divertida, y hoy solo se nota ambiente universitario en las paradas de autobús del Múltiples de ocho a nueve de la mañana y de dos a tres de la tarde. Hay que reconocer que el macrobotellón de la plaza, aunque fuera una aberración tan inaudita como impresentable, alargó el atractivo 'universitario' de Cáceres unos años, pero fue un canto del cisne ahogado en alcohol y hoy, ya ven, los turistas han sustituido a los estudiantes y las tiendas de souvenirs y los supermercados exprés para viajeros han ocupado los locales donde antes estaban las tiendas de muebles, zapatos y ropa.

Con 172 apartamentos y 17 hoteles y hostales (y otros dos en obras) en los alrededores de la Plaza Mayor, son cerca de 2.000 plazas, casi un campus en el que los turistas han sustituido a los estudiantes. ¡Qué gran ciudad hubiera sido Cáceres con estudiantes durante la semana y turistas el finde y los puentes! Si se ha rehabilitado el convento jesuita para la Escuela Superior de Arte Dramático y se rehabilitará el Hospital Provincial para el Conservatorio Profesional de Danza y el de Música, también se podrían haber reformado otros edificios para instalar en ellos facultades.

A cambio de vida universitaria, tenemos rodajes de películas, mercados y mercadillos. Lo del mercado medieval fue apoteósico. Se notaba en los atascos que paralizaban el centro de la ciudad. Y el rodaje de la precuela de 'Juego de tronos' ha sido otro bombazo económico. Hace unos días, se publicaba una relación de las películas que se han rodado en Cáceres y Pilar García de Pruneda, tan atenta a lo que sucede en Badajoz como a lo que pasa en Cáceres, me escribía para precisar que en la relación no aparecía un film de Bergman rodado aquí, una de aquellas películas que veíamos en el Capitol.