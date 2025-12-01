HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Dos viajeras este lunes tras bajarse en la estación de Badajoz tras montarse en Cáceres 46 minutos antes.

Dos viajeras este lunes tras bajarse en la estación de Badajoz tras montarse en Cáceres 46 minutos antes. José Vicente Arnelas
Tren en Extremadura

Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

En el primer día que Renfe activa cuatro viajes directos entre las dos capitales de provincia apenas ha habido usuarios, pero los que han viajado celebran un servicio que todavía puede ser más veloz

J. López-Lago

J. López-Lago

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:23

Extremadura empieza a tener algo parecido a un Cercanías, aunque este concepto aún tiene margen de mejora tanto en frecuencia como en velocidad. En los ... primeros trenes que este lunes Renfe ha puesto en marcha para conectar Badajoz y Cáceres en apenas tres cuartos de hora los pasajeros han sido muy pocos, pero se espera que cada vez haya más que aprovechen este nuevo producto denominado Avant. Ha habido cuatro viajes en total en este servicio de media distancia estrenado hoy y en cada uno de ellos se podía contar con los dedos de una mano las personas que subían y bajaban tras un trayecto de 46 minutos. Esto supone enlazar Cáceres y Badajoz montado en tren en menos de lo que se tarda en coche, como destacó Renfe al poner en marcha este servicio pensado, sobre todo, para trabajadores y estudiantes. Aunque los vagones hoy iban casi vacíos, la sensación de Toñi Huertas ha sido muy buena y piensa que la cifra de usuarios crecerá en cuanto la gente se vaya enterando. Ella ha sido una de las tres viajeras que este lunes se ha montado en Cáceres a las 16.10 horas y se ha bajado en Badajoz a las 16.56. «Es una alegría no tener que pasar por Mérida ni bajarse para cambiar de tren. 46 minutos nada más, como si fuese un Cercanías de Madrid, que es lo que necesitamos», ha comentado contenta en la estación pacense al llegar.

