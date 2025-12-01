Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Extremadura empieza a tener algo parecido a un Cercanías, aunque este concepto aún tiene margen de mejora tanto en frecuencia como en velocidad. En los ... primeros trenes que este lunes Renfe ha puesto en marcha para conectar Badajoz y Cáceres en apenas tres cuartos de hora los pasajeros han sido muy pocos, pero se espera que cada vez haya más que aprovechen este nuevo producto denominado Avant. Ha habido cuatro viajes en total en este servicio de media distancia estrenado hoy y en cada uno de ellos se podía contar con los dedos de una mano las personas que subían y bajaban tras un trayecto de 46 minutos. Esto supone enlazar Cáceres y Badajoz montado en tren en menos de lo que se tarda en coche, como destacó Renfe al poner en marcha este servicio pensado, sobre todo, para trabajadores y estudiantes. Aunque los vagones hoy iban casi vacíos, la sensación de Toñi Huertas ha sido muy buena y piensa que la cifra de usuarios crecerá en cuanto la gente se vaya enterando. Ella ha sido una de las tres viajeras que este lunes se ha montado en Cáceres a las 16.10 horas y se ha bajado en Badajoz a las 16.56. «Es una alegría no tener que pasar por Mérida ni bajarse para cambiar de tren. 46 minutos nada más, como si fuese un Cercanías de Madrid, que es lo que necesitamos», ha comentado contenta en la estación pacense al llegar.

Según ha explicado, cuando la semana pasada leyó la noticia que anunciaba estos cuatro nuevos servicios se alegró mucho. «Hay mucha gente que viaja por trabajo y otros motivos a Badajoz, pero hay pocas formas de hacerlo. Hoy aún no se habrán enterado, pero pienso que en un futuro irán más», ha comentado esta viajera que sabe que la gente suele usar la plataforma 'Blablacar', el autobús o su propio coche cuando quiere cubrir los noventa kilómetros que hay entre las dos capitales de provincia extremeñas.

«Hay mucha gente que viaja por trabajo a Badajoz, pero hay pocas formas de hacerlo» Toñi Huertas Viajera

Como se anunció el pasado jueves, estos nuevos servicios funcionarán de lunes a viernes desde este 1 de diciembre. Salen de Cáceres a las 6.20 y 16.10 horas, con llegada a Badajoz a las 7.09 y 16.56 horas, respectivamente. Desde la capital pacense parten a las 14.40 y 21.40 horas, con llegada a la estación cacereña a las 15.26 y 22.26 horas. el precio es de 15 euros por trayecto, 12 si se reserva la ida y la vuelta, tarifa a la que se le pueden aplicar los descuentos correspondientes que aplica Renfe.

En total, para este martes hay diez viajes en tren que parten desde Badajoz a Cáceres. Los hay con trasbordo en Mérida que tardan 1hora y 38 minutos en cubrir el trayecto; y sin enlace que tardan una hora y 14 minutos.

Otro viajero que se ha apeado esta tarde en la estación de Badajoz a las 16.56 horas es Antonio García Salas, gran conocedor de las infraestructuras ferroviarias como coordinador de la plataforma empresarial Sudoeste Ibérico en Red. García Salas celebra este avance, pero a su vez lo pone en contexto, ya que recuerda que se puede cubrir este mismo trayecto en menos tiempo. «He ido a probarlo y ver la experiencia de tener tan cerca Cáceres. Y una parte para mí es la indignación de que esto sea una novedad en Extremadura, que no sabe lo que supone disponer de un servicio de ferrocarril de Cercanías y que los 600.000 o 800.000 extremeños que viven próximos a las estaciones puedan usar el tren como un Metro. Hoy han sido 46 minutos pero en cuanto se den una serie de mejoras en el tramo que falta puede hacerse en media hora Cáceres-Badajoz, y Cáceres a Mérida en 25 minutos. Este servicio (el que se ha activado este lunes) lo que ha hecho es aprovechar el hueco de descanso del material que va a Madrid», ha comentado García Salas, quien recuerda que este servicio Badajoz-Cáceres ya existía dentro del trayecto Badajoz-Madrid y ahora lo que se añaden son dos más por servicio.

«Hoy han sido 46 minutos, pero en cuanto se den una serie de condiciones puede ser media hora» Antonio García Salas Coordinador Plataforma Empresarial Sudoeste ibérico en Red

También ocurre que los dos nuevos servicios diarios Badajoz-Cáceres y Cáceres-Badajoz que se han activado hoy resuelven una de las quejas más importantes de Extremadura «porque los trenes a Madrid van muchas veces llenos porque se están usando como Cercanías desde localidades como Talavera de la Reina y vas a sacar una plaza a Madrid y no se puede, pero no porque esté lleno desde Badajoz, Mérida o Cáceres sino porque el último tramo cada vez tiene más demanda y la obra de la N-V llegando a la capital hace que mucha gente use el tren desde las afueras de Madrid

Para García Salas, lo ideal es que cada media hora o cada hora hubiera conexiones Plasencia-Zafra; o Don Benito-Badajoz, «lo que acercaría a los extremeños, que somos pocos y muy dispersos».