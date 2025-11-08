Cáceres suma 96 médicos en dos décadas y Badajoz pierde 30

Pese a las carencias en algunas especialidades y las jubilaciones previstas, Extremadura no se encuentra en una muy mala situación por déficit de médicos ni ... ahora ni a corto plazo, según se desprende del estudio sobre demografía médica que acaba de publicar la Organización Médica Colegial (OMC). Un estudio de 170 páginas en el que se concluye que no faltan médicos, pero sí se necesita planificación a medio y largo plazo e incentivos para garantizar la equidad territorial.

Según este estudio, Extremadura suma en la actualidad 5.996 médicos en activo y es una de las ocho comunidades autónomas que están por encima de la media nacional, que se sitúa en 568 médicos por cada 100.000 habitantes. Si bien es verdad que solo está ligeramente por encima, con 569 médicos, nada que ver con los 671 de Madrid, comunidad que lidera el ranking.

La amplitud territorial y dispersión geográfica sitúa a Extremadura, sin embargo, por debajo de la media si se analiza el número de facultativos por kilómetro cuadrado. En este caso la media nacional es de 0,55 y en la región desciende a 0,14, por lo que el problema no es el déficit de médicos sino su redistribución en el territorio.

La posición de la región tampoco es buena si lo que se tiene en cuenta es el número de médicos especialistas. La media nacional es de 2,15 por cada 1.000 habitantes y Extremadura suma 2,01. En este caso está entre las ocho comunidades autónomas que se sitúa por debajo de la media nacional, aunque por delante de Andalucía, Ceuta y Melilla. Pero Extremadura sí es uno de los territorios que no ha perdido facultativos en el cálculo del saldo neto de la movilidad geográfica, que es el porcentaje de crecimiento o descenso de colegiados actuales en una región en función del colegio en el que se colegiaron en primer lugar, teniendo en cuenta que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la medicina en España.

Para ello la OMC estudia la comunidad en la que el facultativo se colegió inicialmente y en la que se encuentra colegiado en la actualidad. Y Extremadura es la última de las 13, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen saldo positivo. En las dos últimas décadas la región ha sumado 66 médicos más. Poco que ver con los 1.696 que se han trasladado en este tiempo a las Baleares, pero también poco que ver con los 4.879 que se han ido de Cataluña. De hecho, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor porcentaje de médicos que se marchan a otras regiones para ejercer su profesión.

En Cataluña, los médicos que cambian de colegio lo hacen para marcharse principalmente a la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el caso de Madrid, la mitad de los médicos que abandonan esta comunidad lo hacen para marcharse a Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León y a la Comunidad Valenciana.

Extremadura no figura entre los destinos de unos ni otros, pero la región ha logrado sumar médicos en este tiempo gracias a los centros sanitarios de la provincia cacereña. En la comparativa provincial, se especifica que en las dos últimas décadas la cacereña ha ganado 96 médicos y la pacense ha perdido 30, de ahí el saldo positivo de 66.

En líneas generales, la movilidad geográfica ha crecido en el país. El 17,9% de los médicos colegiados han cambiado de provincia para ejercer su profesión desde 1997 y el 13,4% ha sido por cambio de comunidad autónoma. En comparación con el estudio realizado por la OMC en 2017, se constata un claro aumento de la movilidad, dado que la provincial se situaba en el 12,6% y la autonómica en un 9,3% entonces, aumentado ambas tasas entre 4 y 5 puntos porcentuales.

La franja de edad en la que se observa mayor movilidad es la que va de 35 a 54 años en el conjunto del país, ya que uno de cada cuatro facultativos ha cambiado de provincia para el ejercicio de su actividad profesional. Y no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres en la movilidad, aunque es ligeramente superior la movilidad interprovincial dentro de la comunidad por parte de las mujeres.

La feminización de la medicina va a más y Extremadura no es ajena a esta realidad. En la región son ya más mujeres médicos en activo que los hombres. En concreto, un 55,9% frente a un 44,1%. Pero aún así la región se sitúa por debajo de la media nacional (59,3%), porque en la provincia cacereña sigue habiendo más hombres que mujeres en la profesión médica.

Mayores de 55 años

No obstante, apunta la OMC, aunque la presencia femenina en la profesión médica no ha dejado de crecer, persisten desigualdades en el acceso a puestos de responsabilidad. Según datos del proyecto WOMEDS (Women in Medicine in Spain), en 2021 el 64% de los jefes de sección y el 72% de los jefes de servicio en los hospitales del Sistema Nacional de Salud eran hombres.

Extremadura tampoco es de las regiones con una población médica más envejecida. Aunque los mayores de 55 años representan un 38,9%, frente a la media nacional que se sitúa en 36,1%, su situación nada tiene que ver las tasas de personal médico más envejecido que tienen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las comunidades de Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja y Castilla y León, con tasas que superan el 40%.

En Extremadura la edad media de sus 5.996 es de 48,22 años. La edad media de los 275.963 médicos en activo en España es de 47,49, pero solo Valencia, Canarias, Murcia y Madrid están por debajo de esa edad.

La región no es por eso una de las comunidades con más dificultades para hacer frente a la jubilaciones que se prevén en los próximos años. De hecho, con un 15,4% en 2030 y un 26,6% en 2035, se sitúa en la media nacional. Y su tasa de reposición se coloca igualmente en la media, por encima del 1%, lo que permitirá pasar de los 4.253 especialistas actuales a 4.576 en 2030, según el estudio de la OMC.