HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Facultativos durante una intervención quirúrgica en un hospital de la región. HOY

Cáceres suma 96 médicos en dos décadas y Badajoz pierde 30

Extremadura cuenta con 5.996 médicos en activo y es una de las ocho comunidades autónomas del país por encima de la media nacional

Ana B. Hernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Pese a las carencias en algunas especialidades y las jubilaciones previstas, Extremadura no se encuentra en una muy mala situación por déficit de médicos ni ... ahora ni a corto plazo, según se desprende del estudio sobre demografía médica que acaba de publicar la Organización Médica Colegial (OMC). Un estudio de 170 páginas en el que se concluye que no faltan médicos, pero sí se necesita planificación a medio y largo plazo e incentivos para garantizar la equidad territorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  5. 5

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  6. 6

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  7. 7 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  8. 8

    El Mercado Medieval de Cáceres tendrá 200 puestos, espectáculos de luz y sonido y conciertos más grandes
  9. 9 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  10. 10 Localidades extremeñas más lluviosas este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres suma 96 médicos en dos décadas y Badajoz pierde 30

Cáceres suma 96 médicos en dos décadas y Badajoz pierde 30