En Cáceres, no saben inaugurar

Si viajan ustedes este verano a cualquier ciudad de Europa y ven que se encuentra levantada por obras, pregunten por el motivo en el hotel y el recepcionista les aclarará que se debe a que dentro de un año hay elecciones municipales. Si vuelven ustedes a esa misma ciudad europea cuando falte un mes para las elecciones municipales, la urbe estará preciosa, las obras estarán acabadas y las nuevas plazas y avenidas resplandecerán recién inauguradas.

Así sucede en Portugal, en Lituania y en Irlanda. Así ha sucedido en Mérida, en Santiago de Compostela y en Zaragoza. Así sucede en medio mundo excepto en un lugar muy singular donde en cuestión de obras se funciona a contracorriente. Esa ciudad tan chula donde las cosas se hacen al revés es la mía: Cáceres. Aquí, uno va a votar maldiciendo al equipo de gobierno porque tiene que cruzar las calles entre vallas, telas metálicas y polvo. Vas con la papeleta de voto por los pasos peatonales y parecen el cruce del muro de Berlín, entre alambradas y sobre trincheras, por encima de estrechos pontones de hierro. Las avenidas en obras tienen un solo carril, las plazas de aparcamiento han desaparecido por las obras. Para ascender de una calle a otra, en lugar de subir por donde siempre, hay que dar un largo rodeo y el bosque urbano, en fin, se torna inhóspito y desagradable.

Las obras, cualquier obra, son un inconveniente y una molestia. Pero son necesarias, o mejor, imprescindibles. Las obras urbanas, en fin, tienen dos momentos: el momento en que se construye y el momento en que se disfruta. En el primero, las excavaciones, el asfaltado y apisonado, la colocación del mobiliario urbano y la renovación de los servicios provocan incomodidades sin cuento, la ciudadanía ruge irritadísima, despotrica y maldice. Los agoreros y, sobre todo, la oposición no cejan en su empeño de denigrar las obras y de inventarse motivos poco honorables para explicarlas y convertirlas en un capricho porque ahí vive la tatarabuela materna de la prima segunda del alcalde.

Pero todo el sinvivir de las obras se esfuma de un plumazo cuando se inauguran, la plaza o la avenida se abren al público y la ciudadanía toma posesión de su nuevo espacio público funcional y accesible. La regla básica de las obras municipales es proyectarlas y venderlas en el segundo año de mandato, empezarlas en el tercer año e inaugurarlas con tiempo para que los votantes se olviden de las molestias causadas y solo admiren la obra inaugurada.

Esto es así en todas las ciudades excepto en Cáceres. Por no sé qué extraña razón, aquí las obras se retrasan tanto que cuando llega el domingo de las elecciones municipales, los electores cacereños acuden a votar con la ciudad levantada, es decir, sufriendo todos los inconvenientes y molestias de obrar, pero sin la satisfacción que produce la novedad obrada.

En la anterior legislatura, una de las grandes obras, que con el tiempo se ha revelado como un éxito mayúsculo, fue el parking en Primo de Rivera, una de las avenidas principales y la más céntrica de Cáceres. En plenas elecciones, la calle del aparcamiento parecía un queso gruyère o la galería de una mina. La obra no estuvo rematada en mayo del 2015, sino hasta unos meses después, así que los votantes metieron en la urna la papeleta municipal sin disfrutar de la obra, pero padeciéndola.

Pero lo peor es que ha vuelto a suceder. Y yo no digo que el PP haya perdido por su manía de obrar a destiempo y no rematar a tiempo, pero seguro que ha influido ver el emblemático paseo de las Acacias levantado, las escaleras de Alzapiernas en obras, primero, y con un parche, después, las obras en Moctezuma sin acabar... Y así es imposible que los ciudadanos sientan que se hacen cosas. En tal caso, se hacen obras, pero no se acaban a tiempo.

Sé que la culpa de todo es de la burocracia, los imprevistos y hasta las zancadillas, pero ya es coincidencia que siempre pase lo mismo. Cuando se inaugure el nuevo paseo de las Acacias y las escaleras mecánicas de Alzapiernas, el mérito se lo llevarán otros. Moraleja para un alcalde con vista: obra que no vayas a inaugurar, nunca la has de empezar.